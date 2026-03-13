Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Иран нанес удар беспилотниками по штабу армии Израиля
Иранская армия атаковала штаб ЦАХАЛ в районе Беэр-Шева
В районе Беэр-Шевы утром пятницы иранские беспилотники атаковали штаб Армии обороны Израиля, после чего Тегеран пообещал продолжить удары по военным объектам.
Вооруженные силы Ирана в пятницу утром атаковали объект Армии обороны Израиля с применением беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Целью ударов стал штаб ЦАХАЛ.
В официальном сообщении сказано: «Утром сегодняшнего дня армия Исламской республики Иран нанесла удары беспилотниками с разных точек страны по штабу армии обороны сионистского режима на оккупированных территориях в Беэр-Шеве».
Тегеран также анонсировал продолжение атак. В ближайшее время удары будут нанесены и по другим целям израильской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ранее атаковали штаб израильской военной разведки и базу подводных сил в Хайфе.
Израильская авиация до этого нанесла комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил в Тегеране и Тебризе.
Тегеран для нападения на объекты противника задействовал сверхтяжелые ракеты и беспилотники.