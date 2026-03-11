Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Иран объявил о самом мощном ударе по США и Израилю
Исламская республика осуществила беспрецедентную по масштабам ночную атаку на израильские и американские объекты на Ближнем Востоке, задействовав сверхтяжелые ракеты.
Бомбардировка региона длилась не менее трех часов и стала крупнейшей с начала обострения конфликта, заявило иранское гостелевидение, передает ТАСС.
Это была 37-я волна операции «Правдивое обещание – 4», она прошла в ночь со вторника на среду.
Тегеран использовал для нападения сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр» и беспилотники. Под огнем оказались центр спутниковой связи у Тель-Авива, военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.
Удары также наносились по многочисленным американским базам, включая объекты в иракском Эрбиле и Кувейте.
Напомним, 9 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провел 30-ю волну массированной атаки на базы США и Израиля в регионе. Командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявлял об отказе от использования ракет с боевой частью менее одной тонны.