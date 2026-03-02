  • Новость часа«Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    Авиаэксперт: Атака на Иран болезненно ударила по мировой гражданской авиации
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    10 комментариев
    2 марта 2026, 14:37 • Новости дня

    Глава ЕК поддержала дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости остановить распространение конфликта вокруг Ирана на другие страны региона.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что единственным долгосрочным решением текущего кризиса является дипломатический путь, передает РИА «Новости».

    «Необходимо найти путь к деэскалации и остановить распространение конфликта… Единственное долгосрочное решение – дипломатическое», – заявила фон дер Ляйен.

    По её словам, такой подход включает в себя проведение заслуживающего доверия переходного периода для Ирана и установление полного контроля над ядерной и баллистической программами страны.

    Также глава Еврокомиссии подчеркнула важность прекращения дестабилизирующей деятельности в регионе для достижения устойчивого мира и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп принял решение нанести удар по Ирану, что стало неожиданностью для европейских лидеров и усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    Франция заявила о готовности участвовать в защите стран Персидского залива в соответствии с международными соглашениями и принципами коллективной самообороны. Париж, Берлин и Лондон пообещали уничтожить ракетные и беспилотные возможности Ирана в случае угрозы интересам союзников.

    2 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кувейте утром произошло крушение нескольких американских военных самолетов, экипажи были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии, сообщило кувейтское Минобороны.

    Несколько американских военных самолетов потерпели крушение на территории Кувейта, все летчики остались живы, передает ТАСС.

    Информация об инциденте была подтверждена официальным представителем Минобороны Кувейта.

    Известно, что все летчики были оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

    Ранее военные подразделения Ирана сбили истребитель ВВС США в воздушном пространстве Кувейта.

    Силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.

    2 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    The Washington Post: Первые потери в войне с Ираном усилили опасения о ПВО США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых на фоне массированных ударов по более чем 1000 целям в Иране обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США, пишет The Washington Post.

    Трое американских военнослужащих погибли, еще пятеро получили серьезные ранения в результате иранского контрудара, сообщает The Washington Post. Это первые потери США в новой кампании против Ирана, которые усилили обеспокоенность по поводу способности ПВО США защищать личный состав в регионе.

    По данным Центрального командования ВС США, еще несколько солдат получили легкие осколочные ранения и сотрясения, сейчас они возвращаются к службе. Официально не уточняется, где именно погибли военнослужащие, что стало отступлением от обычных процедур Пентагона при информировании о боевых потерях. Источники издания отмечают, что погибшие входили в подразделение обеспечения, базировавшееся в Кувейте.

    Президент Дональд Трамп в обращении из Белого дома назвал погибших «теми, кто принес высшую жертву ради страны» и подчеркнул: «К сожалению, жертв, вероятно, будет больше, прежде чем всё закончится». По словам Трампа, нынешняя операция может продлиться до четырех недель. С начала военной кампании США и Израиль нанесли удары более чем по 1000 целям в Иране, включая корабли, подлодки, ракетные комплексы и центры управления Корпусом стражей исламской революции.

    Несмотря на массированные удары, иранские силы продолжили запускать десятки ракет и беспилотников по американским объектам и союзникам в разных странах Ближнего Востока. Источники The Washington Post отмечают, что после гибели верховного лидера Ирана ситуация остается крайне напряженной, командование обеспокоено растущей угрозой со стороны «Шахедов» – дронов, которые сложно перехватывать штатными средствами ПВО.

    По данным собеседников издания, в Пентагоне и среди части администрации усиливаются опасения, что конфликт может затянуться, что приведет к исчерпанию запасов американских ПВО и боеприпасов. Как заявил конгрессмен Адам Смит, «ресурсы США серьезно истощены, а возможностей провести паузу и восполнить их попросту нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и на территории Ирака. Bloomberg отметил, что США и Израиль могут скоро столкнуться с истощением запасов ракет-перехватчиков. Иран осуществил ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 12:07 • Новости дня
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    @ Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи приведут к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР, сообщает The New York Times.

    Масштабные авиаудары по Ирану приведут к его значительному ослаблению. Даже несмотря на возможную смену руководства и попытки режима выстоять, Иран уже не сможет оказывать прежнее влияние на соседей и регион в целом. Эксперты отмечают, что разрушения и гибель ключевых военных лидеров нанесут серьезный удар как по внутренней стабильности, так и по позиции Ирана во внешней политике, пишет The New York Times.

    По мнению Санам Вакил из Chatham House, «Исламская Республика в нынешнем виде не переживет этого». Она добавила: «Ближний Восток уже не будет прежним. На протяжении 47 лет регион жил с враждебным и дестабилизирующим режимом, который сначала пытались изолировать, а затем контролировать».

    Издание отмечает, что даже если режим не падет, что по-прежнему является заявленной целью президента Трампа, эта масштабная атака, вероятно, будет иметь стратегические последствия на Ближнем Востоке, сравнимые с распадом Советского Союза.

    Специалисты прогнозируют, что Иран может попытаться повысить цену войны для США и Израиля, расширяя конфликты через свои прокси-группы, чтобы добиться прекращения боевых действий.

    В случае эскалации противостояния с участием «Хезболлы», шиитских милиций и хуситов конфликт может перерасти в региональную войну, что скажется на ценах на нефть и инфляции, а возможная блокировка Ормузского пролива окажет глобальное влияние. В долгосрочной перспективе ослабленный Иран может утратить роль ключевого игрока, а Израиль укрепит свои позиции в регионе.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

    В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой гибель атака на Иран и гибель Хаменеи.

    2 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    @ Mubarak Hussain/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля.

    Иран находится в состоянии полномасштабной войны после нападения Соединенных Штатов и Израиля, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

    По словам Аракчи, Иран нанес ответные удары по территории Израиля и по базам Соединенных Штатов в регионе, а также готов защищаться столько, сколько потребуется.

    Глава МИД Ирана отдельно подчеркнул, что страна намерена отомстить за убийство верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, назвав его «лидером-мучеником».

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.

    В результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    Атака на объект нефтяной компании произошла в субботу, передает Reuters со ссылкой на информированный источник. Предприятие расположено в восточной части королевства.

    «Удар беспилотником нанесен по НПЗ Aramco в Рас-Таннуре, работа приостановлена в качестве меры предосторожности, ситуация под контролем», – говорится в сообщении агентства.

    Решение об остановке деятельности принято руководством комплекса, чтобы полностью исключить возможные риски для персонала и оборудования, передает РИА «Новости».

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на Semafor, пожар возник на объекте саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    В настоящий момент профильные службы оценивают последствия инцидента на месте событий, однако подробности о масштабе ущерба пока не приводятся.

    НПЗ в Рас-Таннуре является крупнейшим в мире комплексом по переработке и экспорту нефти, его остановка способна нанести серьезный ущерб мировому рынку энергоресурсов.

    Ранее сообщалось, что нефтяной рынок ожидает скачка цен из-за перекрытия Ормузского пролива.

    2 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели

    Американист Дудаков: Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели из-за американского законодательства

    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются ограничениями американского законодательства, а также истощением запасов противоракет у Пентагона. Также президент США пытается достичь своих целей с помощью раскола в иранских элитах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить кампанию против Ирана в течение четырех недель объясняются в первую очередь американским законодательством. Согласно «Резолюции о военных полномочиях», президент имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса около двух месяцев», – напомнил американист Малек Дудаков.

    «Впрочем, думаю, кампания не продлится и этот срок. США уже сейчас начинают испытывать ощутимый дефицит боеприпасов для систем ПРО. Они использовали более 150 ракет для систем THAAD в ходе прошлогодней кампании против Ирана, а всего их производится около 30 штук ежегодно», – отметил он.

    «Истощаются и запасы ракет SM-3 морского базирования, которые тоже используются для защиты объектов от атак Ирана. Если нынешняя кампания продлится даже шесть недель, то будет уничтожено огромное количество американских военных объектов, кораблей, которые находятся в регионе. Большие потери среди военных обрушат рейтинги Трампа. И в Белом доме это прекрасно понимают», – заметил спикер.

    «Таким образом, нынешние заявления Трампа, касающиеся Ирана – это элемент давления на оппонентов и попытка заставить их сесть за стол переговоров. Вашингтон убил часть иранского военно-политического руководства и теперь пытается говорить с Тегераном с позиции силы», – продолжил аналитик.

    «Сюда же относятся и слова Трампа о том, что Тегеран должен был пытаться договориться с Вашингтоном «на прошлой неделе». Это выраженная в трамповском стиле готовность к переговорам с предупреждением о том, что условия потенциального соглашения для Ирана неотвратимо ухудшаются», – пояснил политолог.

    «Призыв же Трампа к иранским военным «сдаваться или умереть» означает попытку сыграть на расколе иранских элит. Возможно, Белый дом также намекает, что в Иране есть ряд приемлемых для Вашингтона кандидатов на пост Хаменеи. Но, опять же, я бы не стал воспринимать эти заявления буквально. Это больше напоминает элемент политической риторики со стороны президента США», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью Daily Mail, что война с Ираном продлится не более месяца. «Несмотря на всю нашу мощь, это займет четыре недели или меньше», – сказал он. По словам главы Белого дома, операция «идет по плану».

    Трамп добавил, что по-прежнему открыт для дальнейших переговоров с Ираном, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время». «Они хотят диалога, но я ответил: «вам следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал Трамп.

    Кроме того, на своей странице в соцсети Truth Social он обратился к иранским военным с призывом «сложить оружие и получить полную неприкосновенность». В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую гибель».

    Напомним, новый этап американо-израильской операции против Ирана начался с «превентивного», как его назвали в Вашингтоне и Тель-Авиве, обезглавливающего удара. 28 февраля Израиль и США нанесли комбинированный ракетно-бомбовый удар по Тегерану и другим городам. Иранские силы нанесли ответные удары по Израилю, а также американским базам в других ближневосточных странах.

    2 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    NYT: Иран смог поразить шесть военных объектов США на Ближнем Востоке
    @ U.S. Air Force/ZUMA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли серьезный ущерб американской военной инфраструктуре в нескольких странах Ближнего Востока, пишут американские СМИ.

    Анализ спутниковых снимков и видеозаписей показал, что Тегеран атаковал как минимум шесть американских объектов, пишет New York Times.

    Под огнем оказались военные сооружения в Бахрейне, Ираке, ОАЭ и три площадки в Кувейте.

    В Манаме пострадал штаб Пятого флота ВМС США, где были уничтожены терминалы спутниковой связи и повреждены здания. На авиабазе Али ас-Салем в Кувейте обрушились крыши нескольких строений, а в иракском Эрбиле горели четыре объекта.

    Американские чиновники заявили о гибели трех военнослужащих и ранении пятерых при ударе по лагерю Арифджан. Также задымление зафиксировано в зоне отдыха ВМС в порту Джебель-Али в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран атаковал военные базы США в семи государствах Ближнего Востока. Военно-воздушные силы страны нанесли удары по американским объектам в Персидском заливе и Ираке.

    2 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    @ Luis M. Alvarez/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи, что спровоцировало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности во всем мире.

    Американские военные нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи, передает Bloomberg.

    До этого американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что ознаменовало резкий переход Вашингтона к тактике открытого физического устранения противников. Эти действия демонстрируют отказ от прежних дипломатических ограничений в пользу прямого силового давления.

    Эскалация конфликта моментально ударила по мировым рынкам: нефть марки Brent подскочила в цене до 82 долларов за баррель. Экономисты прогнозируют, что полное перекрытие стратегически важного Ормузского пролива может взвинтить котировки до 108 долларов. Крупнейшие судоходные компании экстренно приостанавливают транзит, а международные авиаперевозчики отменяют рейсы в ближневосточном регионе.

    «Трамп, похоже, стал тревожно готов использовать огромную военную мощь США без каких-либо ограничений, руководствуясь только тем, что он считает интересами Америки в данный конкретный момент», – заявил бывший советник по нацбезопасности Британии Питер Рикеттс.

    Москва и Пекин жестко осудили действия Вашингтона, назвав их циничным нарушением международных норм, однако Трамп пообещал продолжать операцию до полного достижения целей.

    Союзники США в Европе выражают глубокую обеспокоенность тем, что агрессивный и непредсказуемый подход нынешнего хозяина Белого дома становится новой нормой глобальной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах сменить власть в Иране. Позже президент США сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства Исламской республики. Аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз

    Politico: В странах ЕС произошли разногласия на фоне кризиса вокруг Ирана

    @ Wolfgang Maria Weber/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне эскалации конфликта с Ираном Еврокомиссия соберет чрезвычайное совещание, а страны ЕС продолжают расходиться в оценках ситуации, сообщает Politico.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен созовет в понедельник экстренное совещание Европейской комиссии по вопросам безопасности в связи с ростом напряженности вокруг Ирана, передает Politico.

    Решение принято после того, как министры иностранных дел 27 стран ЕС не смогли выработать единую позицию по совместному заявлению относительно событий на Ближнем Востоке.

    В последние дни страны ЕС проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков. Особое внимание уделяют Кипру, который оказался под угрозой из-за близости к региону конфликта и сейчас председательствует в Совете ЕС. Кипр инициировал встречу по кризисному реагированию и призвал к координации действий в вопросах безопасности, торговли и энергетики.

    Лидеры Франции, Германии и Британии выступили с более жестким заявлением по сравнению с позицией Евросоюза, заявив о готовности принять меры для защиты интересов своих стран и союзников, в том числе по уничтожению иранских ракетных и беспилотных возможностей. В то же время глава МИД Латвии отметила приоритеты ЕС: защиту граждан, деэскалацию ситуации и поддержку фундаментальных свобод для народа Ирана при сохранении давления на Россию.

    Разногласия между странами ЕС проявились и в обсуждении формулировок по международному праву и поддержке Украины. Венгрия отказалась подписать итоговое заявление, используя обсуждение для выдвижения претензий по вопросу нефтепровода и финансовой поддержки Киева.

    Обострение произошло после двухдневных американско-израильских бомбардировок Ирана, в результате которых был убит аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по гражданской инфраструктуре, что привело к гибели трех американских военных и пожарам в Дубае и Манаме.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о появлении новой надежды для иранского народа после смерти Али Хаменеи.

    Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали к возобновлению переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала военные разработки исламской республики как угрозу мировой безопасности.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,

    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть

    Эксперт Юшков: В конфликте США и Израиля против Ирана энергетическим победителем окажется Россия

    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции, это вызовет глобальный энергетический шок и энергокризис. В этом случае цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Так он прокомментировал реакцию рынка на конфликт на Ближнем Востоке.

    «Операция США и Израиля против Ирана и ответные удары Исламской республики спровоцировали рост котировок на нефтегазовом рынке. Пока мы видим типичную биржевую логику: цены сначала взлетели, потом началась корректировка – некоторые игроки зафиксировали свою прибыль», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Впрочем, собеседник допускает сценарий, при котором цены на нефть могут расти до 100 долларов за баррель и выше. Все будет зависеть от того, какая ситуация сложится в итоге в Ормузском проливе, указал он. Аналитик напомнил, что в минувшие выходные поступали противоречивые сообщения: Иран объявил о возобновлении работы коридора, однако затем появились кадры танкеров, попавших под удар.

    «Происходящее всех пугает. Так, например, страховщики аннулируют полисы для судов в Персидском заливе, а корабли стараются избегать прохода через пролив, – уточнил Юшков. – На этом фоне рынок пытается уловить сигналы, восстановится ли судоходство. Начнут ли Штаты и Израиль наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана или отлавливать танкеры с иранской нефтью, как американцы делают с Венесуэлой?».

    Как заметил эксперт, еврейскому государству было бы выгодно лишить Тегеран доходов для дальнейшего восстановления, а Штатам – оставить Китай без иранской нефти. Он напомнил, что Исламская республика продавала Поднебесной около двух млн баррелей в сутки. Если Тель-Авив и Вашингтон перейдут к мерам против иранских энергоресурсов, то в выигрыше может оказаться Россия.

    «Китай переключится на российскую нефть, что спровоцирует конкуренцию между Пекином и Дели. В результате Москва больше заработает за счет, во-первых, мирового роста цен на нефть, а во-вторых, снижения дисконта», – рассуждает экономист. Он прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке скажется и на котировках на газ, которые в Европе уже превышают 800 долларов за тысячу кубометров.

    При этом если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции – как говорит Дональд Трамп, на 4 недели – то это вызовет глобальный энергетический шок, энергокризис. «В этом случае мы можем увидеть нефть и по 150 долларов за баррель», – считает специалист.

    «Но если такие цены будут держаться долго, то просто начнется снижение объемов потребления: страны перейдут к отбору из стратегических резервов. Для России это тоже хорошо, потому что, по разным данным, наша нефть хранится в танкерах около азиатских рынков, в частности Китая, Индии», – заключил Юшков.

    Напомним, мировые цены на нефть подскочили на девять-десять процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. К 8.19 по мск майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 4,77 доллара (6,55%), до 77,64 долларов за баррель, передает «Интерфакс». Как отмечает агентство, в прошлую пятницу Brent подорожала на 1,73 доллара (2,45%), до 72,48 долларов за баррель.

    Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 4,24 доллара (6,33%), до 71,26 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,81 доллар (2,78%), до 67,02 долларов за баррель.

    Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 24,69% и на пике достигла 39,85 евро за 1 МВт·ч, или около 491 доллара за одну тыс. куб. м по текущим курсам валют на рынке форекс, передает РБК со ссылкой на данные биржи ICE Futures на 10.00 мск.

    Как отмечают опрошенные Axios эксперты, основной причиной скачка цен стали опасения по поводу перебоев в поставках, связанных с военным конфликтом и возможным сужением судоходства через Ормузский пролив. Артерия обеспечивает примерно четверть мировых морских перевозок нефти, а страховки для танкеров уже резко подорожали. Сообщается также о нападениях на танкеры вблизи пролива.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Более того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

    2 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Иран нанес новый удар по базам США на Ближнем Востоке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран применил ракеты и беспилотники для новых атак на американские военные базы на Ближнем Востоке, сообщило агентство Fars.

    Иран вновь нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, передает ТАСС, ссылаясь на агентство Fars. В сообщении сказано, что для атак использовались как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.

    По данным агентства, удары были зафиксированы сразу в нескольких странах региона, включая Бахрейн, Кувейт, а также Абу-Даби и Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах и столицу Катара Доху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Bloomberg сообщил, что у США и Израиля могут скоро закончиться ракеты-перехватчики. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    2 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке в ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой, сообщили туристы из России.

    По данным Минобороны ОАЭ, силы ПВО перехватили 137 ракет и более 200 ударных беспилотников, что привело к временной отмене рейсов и закрытию воздушного пространства. Туристы и россияне, проживающие в стране, рассказали, что ночь прошла в тревоге, а курортная жизнь не остановилась полностью: некоторые продолжали отдыхать у бассейна, несмотря на работу военных самолетов и системы ПВО, пишут «Аргументы и факты».

    В Дубае и Рас-эль-Хайме наблюдались разные настроения: одни туристы прятались в коридорах отелей, другие наблюдали за происходящим с балконов. Местные жители призывали сохранять спокойствие, отмечая, что в Сети распространяется много фейковой информации.

    Девушка Элла рассказала: «У нас пока все спокойно, не верьте всему, что вы видите, много фейковых видео и фото в Сети».

    К утру интенсивность обстрелов снизилась, и в Дубае началось постепенное возвращение к обычной жизни: люди отправились на работу, дети играли на площадках. Однако отмена рейсов затронула многих туристов, вынудив их задержаться в отелях и на круизных лайнерах.

    Россиянин Артем, проживающий неподалеку от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, отметил, что ночью проехал по всем районам Дубая и нигде не наблюдал паники.

    Особенно заметно последствия конфликта ощущают пассажиры круизных лайнеров – россиянка Наталья заявила, что из-за тревоги на борту лайнера и закрытия неба возвращение домой откладывается минимум до 6 марта.

    Многие постоянные жители Дубая советуют доверять только официальным сообщениям и сохранять спокойствие, признавая, что геополитический конфликт между Ираном и Израилем, в который вовлечены США, только входит в активную фазу.

    Перелеты авиакомпании UTair между Россией и Дубаем временно приостановлены из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ.

    Спортсмены из России и других стран застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля.

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля.

    Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.

    2 марта 2026, 10:13 • Новости дня
    Новый вариант крылатой ракеты Tomahawk использовали при ударе по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что свидетельствует о появлении новой модификации, пишут СМИ.

    ВМС США впервые опубликовали фотографии операции «Эпическая ярость», на которых зафиксирован запуск крылатых ракет Tomahawk с эсминцев класса «Арли Берк», сообщает The War Zone.

    Особое внимание вызвало изображение Tomahawk с необычным глянцевым черным покрытием – ранее такие варианты не демонстрировались. Стандартно ракеты окрашиваются в серый цвет, однако новая раскраска, вероятно, повышает малозаметность изделия.

    Черное покрытие напоминает схожее решение на противокорабельных ракетах AGM-158C LRASM, где оно способствует снижению радиолокационной и инфракрасной заметности. По мнению издания, подобная технология теперь применяется и на последних партиях Tomahawk для повышения их живучести при ударах по морским и наземным целям, особенно при полете на малой высоте над водой. Также отмечается, что в носовой части ракеты сохранен V-образный серый люк воздухозаборника.

    Издание связывает новую окраску с модернизированной версией Maritime Strike Tomahawk (MST) – вариант Block Va, оснащенный многофункциональной системой наведения с инфракрасным искателем и двусторонней системой передачи данных. ВМС США не раскрывали, когда первые экземпляры MST поступили на вооружение, однако публикация фотографий может свидетельствовать о первом боевом применении именно этой модификации.

    Помимо новой окраски, на опубликованных видео замечены Tomahawk с крыльями обратной стреловидности, что также может указывать на дополнительные меры по уменьшению радиолокационной заметности. В материале также предполагается вероятность использования израильских крылатых ракет, однако вероятность этого оценивается как низкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское оборонное ведомство присвоило военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    В субботу Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.


    2 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британские и украинские специалисты выдвинутся на Ближний Восток, чтобы содействовать государствам Персидского залива в отражении атак БПЛА из Ирана, заявил британский премьер Кир Стармер.

    Стармер отметил необходимость усиления безопасности союзников перед лицом растущих угроз, передает «Газета.Ru».

    По его словам, эти британские и украинские специалисты будут помогать странам Персидского залива «сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют».

    Напомним, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Позднее иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле.

    2 марта 2026, 09:54 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США

    Лариджани заявил о нежелании Ирана вести переговоры с США

    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.

    Иран не намерен возобновлять переговоры с Соединенными Штатами, передает «Газета.Ru». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети.

    «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», – подчеркнул Лариджани.

    Заявление прозвучало на фоне публикации в The Wall Street Journal, где сообщалось, что Лариджани якобы через Оман передал сигнал Вашингтону о возможном возобновлении дипломатических консультаций. Политик опроверг эти данные, дав понять, что Тегеран не планирует менять свою позицию по отношению к США.

    Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном на протяжении четырех недель.

    Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население страны к протестам против нынешнего руководства после завершения военных ударов.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной агрессией.

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

