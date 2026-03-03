Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ около Рогозного, Храповщины, Мирополья и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Голубовкой, Малиновкой и Круглым.

Потери ВСУ при этом составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов матсредств.

Подразделения группировки «Днепр» освободили Веселянку в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Камышевахи и Малокатериновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Моначиновки, Новоосиново, Волчьего Яра, Боровой Харьковской области и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Кондратовки, Константиновки, Шабельковки, Никифоровки, Рай-Александровки Дружковки ДНР.

Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Белицкого, Новопавловки, Новониколаевки ДНР и Новогригоровки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Добропасово, Гавриловки Днепропетровской области, Зеленой Дибровы, Бойково, Любицкого, Барвиновки и Верхней Терсы Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее во вторник сообщалось, что группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА.

Днем ранее российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко накануне сообщил, что за зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО.