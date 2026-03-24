Орбан предложил гражданам Венгрии сделать выбор между ним и Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на предвыборном мероприятии в Кечкемете и заявил, что гражданам предстоит выбор между провенгерским и проукраинским правительством.
«Вы сами решите, будет ли у нас провенгерское или проукраинское правительство. Нам нужно выбрать, кто сформирует правительство: я или Зеленский», – приводит слова Орбана РИА «Новости».
По словам Орбана, в случае неправильного выбора государственные средства Венгрии будут направлены на Украину в качестве займа, что, по его оценке, станет тяжким финансовым бременем для страны: «Брюссель ввергнет нашу страну в долг на несколько поколений». По его словам, это приведет к тому, что будущие поколения венгров окажутся «долговыми рабами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Будапешт имеет право заблокировать военный кредит Евросоюза Украине на сумму 90 млрд евро. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса». Службы национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету доказательства финансирования украинскими структурами венгерской оппозиционной партии «Тиса».