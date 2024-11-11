Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.2 комментария
Bloomberg: Украина признала невозможность вернуть территории
Bloomberg: Украина смирилась с утратой территорий после провала контрнаступления в 2023 году
После неудачного контрнаступления в 2023 году на Украине признали невозможность вернуть территории, сосредоточившись на создании условий для экономической жизнеспособности и независимости страны, считает колумнист Bloomberg Марк Чемпион.
На Украине смирились с невозможностью вернуть территории, освобожденные российскими войсками, после неудачного контрнаступления в 2023 году, сообщает РИА «Новости». Согласно мнению Чемпиона, украинцы уже пережили психологический сдвиг, осознав, что продолжение конфликта больше не связано с возвращением всех земель.
Чемпион считает, что для Украины победа в конфликте теперь заключается не в восстановлении контроля над всеми территориями, а в создании условий безопасности, необходимых для того, чтобы страна могла оставаться экономически жизнеспособным и независимым государством. Он утверждает, что Белый дом, страны НАТО и западные СМИ также должны изменить свое восприятие победы и поражения в этом контексте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует принять реальность потери Крыма и сосредоточиться на достижении мира с Россией. Украинский посол в Британии Валерий Залужный также заявлял о возможности уступки территорий России ради безопасности и мира на Украине. В Киеве говорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок.