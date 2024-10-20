  • Новость часаМинобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине
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    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    90 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    16 комментариев
    20 октября 2024, 11:57 • Новости дня

    Залужный допустил уступку территорий для мира

    Залужный заявил о возможности уступки территорий для урегулирования конфликта

    Залужный допустил уступку территорий для мира
    @ REUTERS/Phil Noble

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил о возможности уступки территорий России ради безопасности и мира на Украине.

    Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что территориальный вопрос не является первостепенным для урегулирования конфликта с Россией, отмечает ТАСС. Безопасность и защищенность важнее для Украины, чем территории, подчеркнул он. Залужный также заметил, что в случае, если сосед присвоил часть территории, этот вопрос необходимо будет решить.

    Это заявление, по мнению The Daily Telegraph, представляет собой смену риторики Киева, который ранее настаивал на возврате всех утраченных земель.

    Издание также подчеркнуло, что украинские военнослужащие выражают желание скорейшего окончания конфликта из-за больших потерь и трудностей в достижении победы. Тем временем западные чиновники, по данным источников, заинтересованы в затягивании боевых действий, рассчитывая на ослабление позиций России к 2025–2026 годам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный допустил возможную мобилизацию женщин из-за затянувшегося конфликта. Он также признал практически невозможным выход Украины из этого конфликта. Ранее Залужный призвал не мобилизовать украинскую молодежь, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

    19 октября 2024, 16:37 • Новости дня
    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией

    Украинские СМИ сообщили об убийстве главы организации, занимавшейся насильственной мобилизацией горожан

    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией
    @ the_other_ukraina

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе найден мертвым Геннадий Бейбутян, возглавлявший организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан, сообщила «Страна.ua».

    Издание пишет, что тело Бейбутяна было обнаружено рядом с автомобилем Tesla, оставленным на обочине дороги. По предварительным данным, его застрелили, передает РИА «Новости».

    Члены организации, возглавляемая Бейбутяном, известны как «добровольные помощники» полиции, они активно сотрудничают с военкоматами в проведении принудительной мобилизации. Помимо этого, члены этих формирований, по данным издания, выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам военкоматов.

    В настоящий момент полиция активно ищет подозреваемых в убийстве и устанавливает подробности произошедшего.

    Ранее в Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу из 17-летних подростков. 

    До этого в Одессе сотрудники территориального центра комплектования избили мужчину до бессознательного состояния.

    Также сообщалось, что на Украине подожгли более 200 автомобилей ВСУ, причем около четверти из них были сожжены несовершеннолетними.

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    19 октября 2024, 16:37 • Новости дня
    Журналист Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины

    Журналист Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Настоящий «план победы» для Украины разработан в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    «Пока все смеются над «планом победы» сумасшедшего диктатора [президента Украины Владимира] Зеленского, вот реальный план победы для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его составили русские», – цитирует Боуза РИА «Новости».

    Так он отреагировал на заявление Лаврова, напомнившего о предложенных президентом России Владимиром Путиным условиях прекращения конфликта на Украине.

    Ранее Зеленский заявил о своем «плане победы», предполагающим приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО.

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    20 октября 2024, 10:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    19 октября 2024, 13:27 • Новости дня
    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

    Полищук: Вступление Украины в НАТО вызовет неконтролируемую эскалацию конфликта

    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО сделает неизбежным непосредственное участие альянса в боевых действиях против России и приведет к неконтролируемой эскалации, передает РИА «Новости».

    Он также прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который предположил, что вступление Украины в НАТО может стать началом третьей мировой войны. Российский дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала об опасности такого сценария.

    Полищук выразил надежду, что среди руководства НАТО есть здравомыслящие политики, которые осознают разрушительные последствия возможного приглашения Украины в альянс. Ответственность за эскалацию, по его словам, ляжет на западных кураторов киевского режима.

    Ранее Зеленский представил в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы о перспективах вступления Украины в НАТО.

    Французский министр-делегат Бенжамен Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, но победа в этом конфликте будет за Россией.

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    19 октября 2024, 17:02 • Новости дня
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    @ УФСБ по ДНР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий ВС России с позывным Фунт смог пережить атаки сразу восьми украинских дронов-камикадзе, сообщают Telegram-каналы.

    Бой длился менее 20 минут, беспилотники-камикадзе поочередно атаковали Фунта, но тот смог выжить, получив лишь легкое ранение, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Черные гусары».

    Отмечается, что для него это был первый бой на передовой.

    Ранее российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    19 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы убийствах украинских солдат российскими военными являются дезинформацией, направленной на очернение России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные обвинения со стороны Борреля не обоснованы никакими документальными доказательствами, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Она подчеркнула, что Киев и его западные союзники не смогли подтвердить список погибших в Буче или имена «украденных детей», а также привела в пример бывшего украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая призналась в фабрикации историй о преступлениях российских военных.

    Мария Захарова напомнила, что в открытых источниках доступны свидетельства преступлений украинских неонацистов и иностранных наемников против пленных российских военнослужащих. При этом, по ее словам, европейские лидеры, включая Борреля, предпочитают их игнорировать.

    Она также заявила, что попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал и добавила, что это уже очевидно многим здравомыслящим людям.

    Ранее  Боррель заявил, что Евросоюз намерен усилить Украину, но указал, что перспектива «принудить Россию» военным путем к перемирию является отдаленной перспективой.

    Политолог Павел Данилин утверждал, что лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии.

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    19 октября 2024, 19:42 • Новости дня
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доходы от замороженных российских активов планируется направить на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление, заявили министры обороны стран G7 после встречи в Неаполе.

    Помощь будут предоставлять в краткосрочной и долгосрочной перспективах в соответствии с правовыми системами стран-членов G7, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Министры заявили о намерении продолжать оказание поддержки Украине, включая военную помощь, и поддержали необратимый путь Украины к евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Они также одобрили инициативы, направленные на развитие украинской оборонной промышленности и подготовку сил обороны и безопасности Украины.

    В документе отмечается, что G7 приветствует усилия НАТО и ЕС по долгосрочному развитию и реформированию украинской армии. Приоритетом остается работа над созданием украинских вооруженных сил, совместимых с государствами-членами НАТО.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готова выделить 20 млрд долларов Украине, что составляет 40% от общей суммы кредита, который в G7 намерены предоставить Украине.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что на встрече G7 в Неаполе планируется обсудить удары по России.

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    19 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО
    Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены, сообщил дипломатический источник в Европе французскому изданию Le Monde.

    Вашингтон и Берлин ранее блокировали расширение альянса, тогда как Франция и Британия поддерживали такое расширение, заявил собеседник Le Monde, передает РИА «Новости».

    Теперь же США более не имеют возражений по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

    Другие собеседники указали, что изменение позиции США может оказать влияние на Германию.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

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    20 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 110 дронов Украины над российскими регионами

    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО за одну ночь ликвидировали 110 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, включая Курскую и Московскую области.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа пытались атаковать различные регионы страны.

    Минобороны РФ уточнило, что 43 дрона были перехвачены над Курской областью, 27 над Липецкой, 18 над Орловской, 8 над Нижегородской, 7 над Белгородской, 6 над Брянской и один над Московской областью.

    Представители Минобороны добавили, что все беспилотники были направлены на объекты на территории России в рамках попытки Киева осуществить террористическую атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.

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    19 октября 2024, 16:16 • Новости дня
    Ка-52М предотвратили ротацию ВСУ в Курской области
    Ка-52М предотвратили ротацию ВСУ в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экипажи российских вертолетов Ка-52М нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области, сорвав запланированную ротацию украинских подразделений у границы, сообщило Минобороны России.

    В ходе операции летчики смешанной тактической группы выполнили пуски ракет по координатам, переданным авиационным наводчиком, и уничтожили бронетехнику и личный состав противника, указало ведомство, передает ТАСС.

    После удара экипажи совершили маневры на предельно малой высоте, отстреливая тепловые ловушки, что позволяет избегать попадания ракет ПЗРК.

    Авианаводчик сообщил, что цели были успешно уничтожены.

    Ранее группировка «Запад» с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области. До этого российские военные дронами уничтожили американскую бронемашину пехоты Bradley, застрявшую в грязи на Северском направлении.

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    20 октября 2024, 03:04 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

    Мэр Москвы сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Раменском округе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Москвы, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в Раменском городском округе, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он отметил, что беспилотник был сбит благодаря профессиональным действиям сил ПВО.

    «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – сказал мэр Москвы.

    По предварительной информации, в результате падения обломков беспилотника разрушений сооружений и пострадавших среди гражданского населения нет.

    На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить обстановку и провести необходимые мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.

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    19 октября 2024, 18:40 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал, как бронемашины ВСУ подорвались на собственных минах
    Украинский пленный рассказал, как бронемашины ВСУ подорвались на собственных минах
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская бронеколонна 49-й бригады с натовской техникой в Сумской области подорвалась на минах, расставленных ВСУ, когда двигалась к Курской области, рассказал украинский военнопленный Виталий Озимов.

    В составе колонны были машины Wisent ARV на базе Leopard и инженерные машины разграждения ИМР-2, рассказал Озимов РИА «Новости».

    «Мы даже не успели до границы доехать – уже на своем даже минном поле подорвались», – отметил он, добавив, что значительное количество техники было потеряно.

    По его словам, 6 сентября 2024 года киевское командование отправило подразделение на выполнение задачи по созданию проходов в российской линии обороны на границе с Курской областью. При этом, по утверждению Озимова, никаких предупреждений об этом не было. Перед отправкой он проходил подготовку в Польше.

    Ранее снайпер ВСУ Юрий Маслюков рассказал, как оказался в плену после того, как заснул на позиции в Курской области, когда его товарищ ушел за провиантом. Другой украинский военнопленный заявлял, что Украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории ЧАЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму.

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    19 октября 2024, 15:08 • Новости дня
    Французский политик согласился со словами Путина о НАТО

    Французский политик Филиппо согласился со словами Путина о НАТО

    Французский политик согласился со словами Путина о НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо согласился с высказыванием президента России Владимира Путина о том, что НАТО ведет войну с Россией через украинских солдат, и призвал Францию выйти из НАТО, следует из его сообщения в соцсети.

    Филиппо написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Путин прав в своем описании происходящего конфликта.

    «Да, он прав! Путин только что несколькими словами описал происходящую бойню! НАТО – это машина для убийств!», – подчеркнул политик в своем посте, передает РИА «Новости».

    Филиппо также обратился к французским властям с призывом прекратить поставки оружия и финансовых средств на Украину. Он считает, что Франция должна выйти из состава НАТО.

    Ранее Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».

    В МИД России заявили, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, но победа в этом конфликте будет за Россией.

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    19 октября 2024, 15:08 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении «Ланцетом» танка ВСУ в Сумской области
    Минобороны заявило об уничтожении «Ланцетом» танка ВСУ в Сумской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Танк украинских вооруженных сил в Сумской области уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщило российское Министерство обороны.

    Танк был поражен в результате прямого попадания, это подтвердили средства объективного контроля, указало ведомство, передает ТАСС.

    До этого в октябре российские военные уничтожили польскую САУ Krab в Харьковской области с помощью «Ланцета». Также беспилотник поразил два украинских танка в Сумской области. В начале октября в Курской области при помощи «Ланцета» уничтожили украинскую САУ «Богдана».

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    19 октября 2024, 15:24 • Новости дня
    Сальдо рассказал о спасении брошенной на поле боя украинской военнослужащей

    Сальдо: Спасенная в Херсонской области украинская военнослужащая включена в список обмена

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что после спасения женщина была доставлена в российский военный госпиталь, где прошла необходимый курс лечения, передает РИА «Новости».

    По словам губернатора, она получила статус военнопленной и в настоящее время находится на территории материковой России.

    Сальдо также отметил, что военнослужащая изъявила желание быть включенной в списки на обмен военнопленными. В настоящее время она ожидает проведения обмена, чтобы вернуться на Украину.

    Ранее бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы.

    Жители Курской области спасли раненого солдата ВСУ и передали его российским военным.

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    19 октября 2024, 21:47 • Новости дня
    Над Курской областью сбиты восемь украинских дронов

    Смирнов: Над Курской областью сбиты восемь украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Речь идет о дронах самолетного типа, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

    Он предупредил, что опасность атаки сохраняется. Обнаружившим обломки БПЛА не следует трогать их или приближаться к ним, а нужно сообщать о находке по телефону 112.

    Ранее глава Курской области также сообщал об уничтожении украинских дронов и ракет в небе над регионом.

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      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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