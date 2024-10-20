Залужный заявил о возможности уступки территорий для урегулирования конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что территориальный вопрос не является первостепенным для урегулирования конфликта с Россией, отмечает ТАСС. Безопасность и защищенность важнее для Украины, чем территории, подчеркнул он. Залужный также заметил, что в случае, если сосед присвоил часть территории, этот вопрос необходимо будет решить.

Это заявление, по мнению The Daily Telegraph, представляет собой смену риторики Киева, который ранее настаивал на возврате всех утраченных земель.

Издание также подчеркнуло, что украинские военнослужащие выражают желание скорейшего окончания конфликта из-за больших потерь и трудностей в достижении победы. Тем временем западные чиновники, по данным источников, заинтересованы в затягивании боевых действий, рассчитывая на ослабление позиций России к 2025–2026 годам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный допустил возможную мобилизацию женщин из-за затянувшегося конфликта. Он также признал практически невозможным выход Украины из этого конфликта. Ранее Залужный призвал не мобилизовать украинскую молодежь, чтобы избежать негативных последствий в будущем.