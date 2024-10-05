Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Залужный призвал не мобилизовать украинскую молодежь
Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о необходимости избегать мобилизации украинской молодежи младше 25 лет, чтобы сохранить будущее страны.
Во время встречи с украинскими студентами в Лондоне Залужный подчеркнул, что протестовал против мобилизации людей моложе 25 лет, когда занимал пост главнокомандующего, передает Ura.Ru со ссылкой на украинские СМИ.
Тем не менее он не исключил возможность мобилизации молодежи в особых обстоятельствах. Залужный уточнил, что такая мера может быть принята только в крайних случаях, когда под угрозой будет существование самой Украины.
Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украине необходима мобилизация мужчин с 18 лет.