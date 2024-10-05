Залужный призвал не мобилизовать украинскую молодежь

Tекст: Валерия Городецкая

Во время встречи с украинскими студентами в Лондоне Залужный подчеркнул, что протестовал против мобилизации людей моложе 25 лет, когда занимал пост главнокомандующего, передает Ura.Ru со ссылкой на украинские СМИ.

Тем не менее он не исключил возможность мобилизации молодежи в особых обстоятельствах. Залужный уточнил, что такая мера может быть принята только в крайних случаях, когда под угрозой будет существование самой Украины.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украине необходима мобилизация мужчин с 18 лет.