Депутат Верховной рады предложил мобилизовать украинцев с 18 лет для военной службы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко высказался за мобилизацию украинцев с 18 или 20 лет,передает ТАСС.

Он отметил, что этот вопрос обсуждается как на встречах депутатов Верховной рады, так и с американскими конгрессменами. Роман Костенко подчеркнул, что его коллеги из США указывают на необходимость мобилизации, учитывая поставки оружия, и задаются вопросом, почему в Украине не призывают мужчин 18 лет.

Костенко выразил непонимание, почему в условиях тяжелого конфликта у Украины остается выбор, кого призывать на службу. По его мнению, стране не хватает молодого пополнения для укрепления армии. «Мы должны быть реалистами - у нас не хватает людей, особенно молодых», - добавил он, обозначив свою позицию в пользу призыва граждан от 18 лет.

Ранее представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин допустил снижение призывного возраста, если изменится ситуация на фронте. Каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу, как сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук. Украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы - Плоть.