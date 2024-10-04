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    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

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    4 октября 2024, 11:44 • Новости дня

    Депутат Рады предложил мобилизовать украинцев с 18 лет

    Депутат Верховной рады предложил мобилизовать украинцев с 18 лет для военной службы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украине необходима мобилизация мужчин с 18 лет, поднимая этот вопрос на встречах с американскими конгрессменами.

    Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко высказался за мобилизацию украинцев с 18 или 20 лет,передает ТАСС.

    Он отметил, что этот вопрос обсуждается как на встречах депутатов Верховной рады, так и с американскими конгрессменами. Роман Костенко подчеркнул, что его коллеги из США указывают на необходимость мобилизации, учитывая поставки оружия, и задаются вопросом, почему в Украине не призывают мужчин 18 лет.

    Костенко выразил непонимание, почему в условиях тяжелого конфликта у Украины остается выбор, кого призывать на службу. По его мнению, стране не хватает молодого пополнения для укрепления армии. «Мы должны быть реалистами - у нас не хватает людей, особенно молодых», - добавил он, обозначив свою позицию в пользу призыва граждан от 18 лет.

    Ранее представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин допустил снижение призывного возраста, если изменится ситуация на фронте. Каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу, как сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук. Украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы - Плоть.

    3 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в четверг.

    Освобождением города занималась группировка войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

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    4 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре, когда российские войска взяли под контроль последний выход на север, что стало возможным благодаря снайперам и танковым экипажам, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинские войска начали в панике покидать свои позиции в Угледаре, когда российская армия окружила город и перекрыла последний путь отхода на север, это произошло 3 октября, когда российские снайперские подразделения из Забайкалья нанесли ключевые удары, поддержанные огневой мощью танков, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края сыграли решающую роль в захвате Угледара.

    Как сообщили в Минобороны, экипаж танка из морской пехоты Тихоокеанского флота лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал танка выдержал несколько подрывов противотанковых мин, никто из экипажа при этом не пострадал.

    Российские военные освободили населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге заявил, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    3 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства, сообщает зарубежная пресса.

    Эти машины – лучшие танки в арсенале украинской армии, они считаются одними из самых защищенных в мире, передает Ura.ru со ссылкой на Forbes.

    Танки Strv 122 и Leopard 2A6 весят по 70 тонн, они обладают тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. По данным издания, в 2023 году Украине передали десять шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6.

    В марте Forbes писал, что ВСУ потеряли не менее семи из десяти танков Strv 122.

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    4 октября 2024, 04:20 • Новости дня
    Солдаты ВСУ в Николаевской области вышли на акцию протеста

    СМИ: Дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг

    Солдаты ВСУ в Николаевской области вышли на акцию протеста
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаевской области военные 187-го батальона 123-й бригады ВСУ устроили митинг, протестуя против нехватки вооружения и подготовки к боевым действиям в Донбассе, сообщили украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что военнослужащие 187-го батальона 123-й бригады теробороны Украины отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области.

    Около ста бойцов вышли на акцию протеста в Вознесенске, чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении. Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения, переадет РИА «Новости».

    Сергей заявил, что неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ. «А дальше Донбасс, а с чем?» – сказал он, подчеркивая проблемные условия на передовой.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

    Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.

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    3 октября 2024, 23:27 • Новости дня
    Жители Угледара: На Украине нашим родственникам сказали, что мы мертвы

    Выжившие жители Угледара в подвале встретили российских бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    В Угледаре во время штурма 115 жителей остались в укрытиях и встретили российских военных, они выразив им благодарность за помощь, и рассказали, как выживали во время штурма и боевых действий.

    После штурма Угледара, в котором осталось 116 человек, российские военные начали обход укрытий, где прятались мирные жители. Они рассказали, что, когда в городе появилась российская армия, им удалось связаться с родными и сообщить о своей безопасности.

    «Нас отпустили, сказать, что все спокойно. Выяснилось, что на Украине родным сказали, что, когда зашла российская армия, город якобы «положили» и мирных жителей живых в Угледаре не осталось», – рассказала одна из жительниц города.

    Большинство переживших штурм Угледара говорят, что не будут эвакуироваться и проложат дальше жить в городе. Со своей стороны бойцы пообещали им медикаменты продукты и топливо.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Угледаре на сегодняшний день остается порядка 115 мирных жителей, которым оказывается помощь со стороны российских военных.

    В Минобороны сообщили, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

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    3 октября 2024, 18:07 • Новости дня
    Дальнобойщики с Украины перестали возвращаться из зарубежных рейсов
    Дальнобойщики с Украины перестали возвращаться из зарубежных рейсов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшие с украинской территории за рубеж водители большегрузов перестали возвращаться домой, заявил глава госслужбы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский.

    Перевозчик сообщил, что один из его водителей провел 15 рейсов, но не вернулся из 16-й по счету поездки, сказал Зборовский украинским СМИ, передает ТАСС. «Особенно эта проблема с невозвратом обострилась с началом действия нового закона о мобилизации», – сказал чиновник.

    Ранее украинские власти сообщили, что в стране мужчины начали более добросовестно выплачивать алименты, чтобы избежать мобилизации.

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    3 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет США в войну

    Сингх: Уничтожение ракет России над Украиной вовлекло бы США в конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение российских ракет над Украиной западными силами вовлекло бы США в конфликт, однако Киев способен защищаться самостоятельно, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх подчеркнула, что Вашингтон считает, что Украина способна защищаться самостоятельно и продолжит предоставлять ей необходимую поддержку, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, Сингх подчеркнула, что такое действие означало бы вовлечение США в войну.

    Сингх также добавила, что у США и других стран ограниченный запас дальнобойных ракет, и важно оценивать свою боевую готовность при принятии решения об их использовании, передает РИА «Новости».

    Ранее американская разведка предупреждала администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия по ссылке.

    Между тем, Владимир Зеленский заявил, что Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

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    3 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    Рютте заявил об отсутствии у России права вето на вступление Украины в НАТО
    Рютте заявил об отсутствии у России права вето на вступление Украины в НАТО
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе необъявленного визита в Киев заявил, что Россия якобы не может препятствовать вступлению Украины в альянс.

    Рютте заявил, что Россия «не имеет права вето» на вступление Украины в НАТО, передает РИА «Новости». Он также выразил уверенность, что «наступит день, когда Украина станет полноправным членом альянса».

    По словам генсека НАТО, Украина подписала ряд соглашений в сфере безопасности с членами блока и получила значительную помощь от альянса, что делает ее вооруженные силы более совместимыми с натовскими стандартами.

    При этом Рютте не обозначил конкретных сроков возможного приглашения Украины в альянс, которое требует единогласного одобрения всех членов.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в четверг прибыл в Киев. Ранее голландская партия осудила заявление Рютте о вступлении Украины в НАТО, призвав изменить подход и сосредоточиться на мирных переговорах.

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    3 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Большесолдатского района Курской области обнаружены замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества, которые оставили ВСУ, предупредил глава района Владимир Зайцев.

    «Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зайцев призвал к бдительности и воздержаться от поездок в район.

    Ранее ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области.

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    4 октября 2024, 07:49 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский отдал первые приказы после потери Угледара
    Главком ВСУ Сырский отдал первые приказы после потери Угледара
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Главком ВСУ Александр Сырский дал приказы усилить оборону на восточном участке фронта в Донецкой народной республике после потери Угледара, пишет Reuters.

    По данным издания, после потери Угледара командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал первые приказы по усилению обороны на восточном участке фронта в ДНР для укрепления позиций Киева в регионе, передает «Комсомольская правда».

    Сырский подчеркнул, что его работа сосредоточена на одном из самых напряженных участков фронта в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая активно участвует в боевых действиях на Покровском направлении.

    «За время работы в бригаде я принял ряд решений. Они направлены на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», – заявил Сырский.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре после того, как российские войска взяли под контроль последний выход на север. Отмечается, что российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате города, используя танки Т-80БВМ.

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    4 октября 2024, 05:10 • Новости дня
    Российские военные спасли просившего его добить медика ВСУ

    Российские военные спасли медика ВСУ Мацака, который просил их его добить

    Tекст: Вера Басилая

    Военный медик ВСУ Игорь Мацак рассказал, как российские бойцы спасли его, несмотря на его просьбы о добивании, после долгого ожидания помощи от своих.

    Мацак рассказал, что был ранен во время боевых действий между Водяным и Нетайлово, после чего около 30 часов ждал помощи от своих сослуживцев.РИА «Новости».

    «Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день российские военные опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали», – рассказал Мацак.

    По его словам, сослуживцы находились всего в 200 метрах от него, но не пришли на помощь, несмотря на то, что над ним летал украинский дрон. Мацак попытался подать знак оператору, но вместо этого на него был сброшен боеприпас. После этого он имитировал смертельное ранение.

    Российские бойцы, обнаружившие Мацака, оказали ему первую помощь, дали воды и обезболивающее. Один из них, услышав просьбу о добивании, ответил: «Как я могу тебя добить, если ты без оружия».

    Медик был эвакуирован в несколько этапов. Спасательная операция включала переноску на импровизированных носилках в подвал, откуда его забрала эвакуационная группа. Во время эвакуации за ними следили украинские дроны.

    Ранее в Курской области местные жители спасли раненого солдата Вооруженных сил Украины и передали его российским военным.

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    4 октября 2024, 04:03 • Новости дня
    Подавленный РЭБ украинский дрон упал на нефтебазу в Воронежской области

    Гусев: Подавленный РЭБ украинский дрон упал на нефтебазу в Воронежской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинский беспилотник, он упал на территорию нефтебазы и вызвал возгорание пустой цистерны, пострадавших нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Украинский беспилотный летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал на территорию нефтебазы, в результате чего загорелась пустая цистерна, сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты», – написал он.

    Гусев подчеркнул, что ситуация находится под контролем, в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в Воронежской области уничтожили 25 украинских беспилотников.

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    3 октября 2024, 14:07 • Новости дня
    В Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах

    В Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине внесен законопроект, предлагающий запретить использование русского языка во всех школах страны, при этом не ограничивающий использование любых других языков.

    Документ, внесенный депутатом и секретарем комитета по вопросам образования, науки и инноваций Натальей Пипой, предусматривает, что запрет коснется не только государственных, но и частных образовательных учреждений, передает ТАСС.

    Законопроект разрешает обучение наряду с государственным языком на языках национальных меньшинств, если они являются официальными языками Евросоюза или коренного народа. Это означает, что на других иностранных языках обучение и общение в школах будет возможно, в то время как русский язык будет исключен из образовательного процесса. Контроль за соблюдением нового правила в частных школах возлагается на их основателей.

    Ранее на Украине признали широкое использование школьниками русского языка, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

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    3 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    МИД: Россия не видит возможностей для контактов с Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва открыта к конструктивным предложениям по урегулированию украинского кризиса, но не видит возможностей для прямых контактов с Киевом, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», – сказал Рябков на пресс-конференции по вопросу подготовки к проведению саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, если они учитывают интересы всех сторон.

    Ранее Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине с участием обеих сторон и создания соответствующих условий для этого.

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    3 октября 2024, 12:53 • Новости дня
    Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ
    Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Центр» отразили восемь контратак украинских штурмовиков, сообщило министерство обороны.

    Группировка отразила контратаки штурмовых групп 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад и 425 штурмового батальона ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она поразила живую силу и технику 31-й, 32-й, 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 112-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Дзержинска, Дружбы, Сухой Балки, Красного Яра, Гродовки и Горняка в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 615 человек, танк, две бронемашины, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Доброволья, Золотой Нивы, Великой Новоселки (ДНР) и Левадного (Запорожская область).

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 130 человек, бронемашину, две французские гаубицы Caesar.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны у Малой Токмачки, Нестерянки (Запорожская область), Степного, Казацкого и Кизомыса (Херсонская область).

    В зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла до 75 человек, танк орудие Д-20, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ. Средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS и 144 дрона самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 734 дрона, 579 ЗРК, 18 479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 машин РСЗО, 15 507 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников.

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    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки

    Украину посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. В ходе переговоров речь шла о поставках вооружений и перспективах вступления Украины в НАТО. На просьбы Зеленского разрешить наносить удары вглубь России Рютте заявил, что этот вопрос обсудят на следующей неделе главы стран – лидеров НАТО. Почему Рютте выбрал Украину для своей первой зарубежной поездки и что Киев мог получить от нового генсека? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      «Друзья мира» опасны для Зеленского

      Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

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    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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