На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?4 комментария
Подсчитано среднесуточное число пытающихся покинуть Украину уклонистов
Число пытающихся покинуть Украину уклонистов достигло ста человек в сутки
Каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.
«Ежедневно более ста человек пытаются уехать из Украины… Это те, кто пытается нелегально покинуть страну через пункты пропуска, а также через необорудованные участки границы», – приводит слова Матвийчука РИА «Новости».
Он отметил, что речь идет о тех, кого удалось задержать, либо о ком стало известно из сообщений пограничных служб соседних стран. По его словам, Венгрия, в отличие от Польши и Словакии, не предоставляет такую информацию украинской стороне.
Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией. С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны.