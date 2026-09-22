Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Марин Ле Пен

Tекст: Ольга Иванова

Институты Евросоюза и фракция «Европейская народная партия» должны быть готовы к взаимодействию с Марин Ле Пен, если она победит на выборах президента Франции, передает РИА «Новости». Об этом заявил сопредседатель фракции «Европейские консерваторы и реформисты» Никола Прокаччини.

«Нет никакой возможности применить санитарный кордон к Французской Республике», – подчеркнул политик. Он напомнил о прежней практике отказа ведущих сил от работы с правыми.

Прокаччини отметил, что Марин Ле Пен и глава «Национального объединения» Жордан Барделла являются разумными и прагматичными политиками. По его мнению, они будут защищать интересы Франции, избегая радикальных мер вроде выхода из состава ЕС.

Парламентарий призвал европейских коллег смелее формировать коалиции с правыми силами. Он добавил, что его фракция готова стать связующим звеном в этом процессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французский политик Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться на пост президента страны в 2027 году.

Апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение».

Социологические опросы предсказали победу кандидата во втором туре предстоящих выборов.