Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400
Посол США в Турции Том Баррак заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400 будут урегулированы.
Дипломат отметил, что стороны ведут «неустанную» работу над решением двусторонних вопросов. Баррак подчеркнул, что отношения между Турцией и США сейчас близки как никогда, передает агентство Anadolu.
Отвечая на вопрос о С-400, посол указал на законодательство США, включая CAATSA, и требования к статусу системы. Он назвал эту тему «вопросом отношений», а не критической проблемой.
Баррак также охарактеризовал отношения президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана как «очень крепкие». Ожидается, что лидеры встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Турция заявила о наличии «креативных идей» для переговоров с США по С-400. Летом Анкара назвала спекуляциями слухи о перепродаже российских комплексов. В июле турецкий МИД призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.