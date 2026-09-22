США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400

Tекст: Игорь Иножарский

Дипломат отметил, что стороны ведут «неустанную» работу над решением двусторонних вопросов. Баррак подчеркнул, что отношения между Турцией и США сейчас близки как никогда, передает агентство Anadolu.

Отвечая на вопрос о С-400, посол указал на законодательство США, включая CAATSA, и требования к статусу системы. Он назвал эту тему «вопросом отношений», а не критической проблемой.

Баррак также охарактеризовал отношения президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана как «очень крепкие». Ожидается, что лидеры встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Турция заявила о наличии «креативных идей» для переговоров с США по С-400. Летом Анкара назвала спекуляциями слухи о перепродаже российских комплексов. В июле турецкий МИД призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.