Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ

Tекст: Елизавета Шишкова

Мерц заявил о серьезных проблемах с поддержкой курса правительства среди граждан, передает ТАСС. Он отметил, что правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ больше не может достучаться до большей части жителей.

«И поэтому уж извините меня, если я не стану сейчас публично рассуждать о том, каким путем мы можем и хотим идти вместе и где нам необходимо внести коррективы. За последние 16 месяцев в коалиции мы запустили немало правильных вещей», – сообщил Мерц на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер подчеркнул, что результатов работы пока недостаточно. По его словам, в обществе возникло ощущение отсутствия справедливости, что осознают все политики независимо от партийной принадлежности. Мерц добавил, что намерен обсудить дальнейшие шаги с социал-демократами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста.

Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии отказались поддерживать его программу реформ.

Руководство Христианско-демократического союза допустило отставку главы правительства после сентябрьских региональных выборов.