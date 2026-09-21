Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ
Канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал серьезный кризис доверия населения к политике правящей коалиции и заявил о необходимости корректировки курса.
Мерц заявил о серьезных проблемах с поддержкой курса правительства среди граждан, передает ТАСС. Он отметил, что правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ больше не может достучаться до большей части жителей.
«И поэтому уж извините меня, если я не стану сейчас публично рассуждать о том, каким путем мы можем и хотим идти вместе и где нам необходимо внести коррективы. За последние 16 месяцев в коалиции мы запустили немало правильных вещей», – сообщил Мерц на пресс-конференции в Берлине.
Канцлер подчеркнул, что результатов работы пока недостаточно. По его словам, в обществе возникло ощущение отсутствия справедливости, что осознают все политики независимо от партийной принадлежности. Мерц добавил, что намерен обсудить дальнейшие шаги с социал-демократами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста.
Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии отказались поддерживать его программу реформ.
Руководство Христианско-демократического союза допустило отставку главы правительства после сентябрьских региональных выборов.