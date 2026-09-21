Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Минфин назвал возможные сроки продажи акций «Леста игры»
Моисеев: Минфин не исключает продажу акций «Лесты» уже в октябре
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев допустил скорую продажу акций государственной компании «Леста игры», разрабатывающей популярные компьютерные проекты.
Продажа акций разработчика компьютерных игр «Леста игры» может состояться уже в октябре 2026 года, передает ТАСС. Моисеев сообщил об этом в кулуарах Московского финансового форума.
«Не исключаю», – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Компания «Леста игры», известная созданием таких популярных проектов, как «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, перешла в собственность государства летом 2025 года.
В начале сентября Министерство финансов запланировало продажу компании «Леста игры» частному инвестору.
Летом прошлого года три разработчика «Мира танков» перешли в собственность государства.
Перед этим Таганский районный суд Москвы обратил активы издателя видеоигр в доход России.