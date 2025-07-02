В собственность государства перешли три разработчика «Мира танков»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Три компании-разработчика популярной игры «Мир танков» – «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» – перешли в собственность государства, передает РИА «Новости». В регистрационных документах указано, что Росимущество стало учредителем компании «Леста», получив 100% владения с 11 июня этого года.

ООО «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси» были полностью переданы в собственность государства 18 июня.

Переход собственности подтверждается данными Единого государственного реестра юридических лиц, где отражены изменения информации об учредителях этих юридических лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и запретил деятельность издателя видеоигр «Леста» на территории России. Генпрокуратура ранее потребовала прекратить работу компаний Wargaming и «Леста» в стране. Активы издателя игры «Мир танков» обратили в доход государства.