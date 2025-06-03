Компанию «Леста» и ее владельцев внесли в реестр экстремистов

Tекст: Денис Тельманов

Решение суда о запрете деятельности ООО «Леста», ООО «Леста геймс эдженси», ООО «Леста геймс Москва», а также Виктора Кислого и Малика Хатажаева является основанием для их включения Федеральной службой по финансовому мониторингу в реестр экстремистов и террористов, передает ТАСС. Председатель суда Михаил Строгонов объявил, что решение принято по иску Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании и ее владельцев из-за экстремистской деятельности.

Генпрокуратура подала иск в интересах России и для защиты неопределенного круга лиц, обвинив владельцев и компании в поддержке ВСУ.

«Решение суда о запрете деятельности ООО «Леста», ООО «Леста геймс эдженси», ООО «Леста геймс Москва», а также Виктора Кислого и Малика Хатажаева является основанием для их включения Федеральной службой по финансовому мониторингу в реестр экстремистов и террористов», – говорится в решении суда.

Компания «Леста» известна как издатель популярных компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Решение суда вступает в силу немедленно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России подала иск о признании объединения владельцев компаний «Леста» и Wargaming экстремистским и передаче их долей государству. Таганский райсуд Москвы запретил деятельность компании «Леста», а ее активы обратил в доход государства.