Историк: Япония не прошла путь покаяния за преступления милитаризма

Историк Сливко: Япония не прошла путь покаяния за преступления милитаризма

Tекст: Алексей Дегтярёв

Историческая достоверность монумента не вызывает сомнений, поскольку на пограничном столбе изображена именно та модель хризантемы, которая существовала в 1945 году, сказал эксперт «Губернии Онлайн».

«Хризантема считается символом японского императорского дома и государства. Автор монумента не погрешил против исторической достоверности. Японская императорская фамилия была той самой частью японского общества, которая несет наибольшую ответственность за военные преступления японского милитаризма в первой половине XX столетия», – подчеркнул историк.

По мнению специалиста, реакция Токио была ожидаемой, так как японское государство до сих пор не прошло путь покаяния за преступления милитаризма. Сливко напомнил, что императорская фамилия ответственна за миллионы жертв в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а для Дальнего Востока японская угроза остается живой памятью со времен интервенции.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ранее также прокомментировал ситуацию, отметив важность разделения японского народа и государственного режима того времени.

«Самураи потеряли лицо в августе 45-го. Миллионная Квантунская армия была разбита советскими войсками. <…> И, конечно, после этого вскрылись страшные преступления японского режима. Я подчеркну – не народа, а режима. <…> Историческую память не стереть. Помним не только мы, помнят наши добрые соседи монголы, которые воевали вместе с нами, китайцы и корейцы, которые освобождали свою родину вместе с советскими», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать памятник в Хабаровске.

Российские дипломаты ответили отказом на просьбу убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла претензии японских властей.