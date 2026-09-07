Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

Эксперт назвала уникальные качества первой «пятерки» «Единой России»

Политолог Федорова: Каждый участник первой «пятерки» «Единой России» имеет яркую повестку

Tекст: Олег Исайченко

«Президент Владимир Путин поддерживает «Единую Россию» и уверен в ее успехе на выборах. Глава государства считает главным отличием партийных лидеров открытость и инициативный поиск решений. Эта характеристика в полной мере применима к федеральной «пятерке» ЕР», – пояснила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

В «пятерку» входят глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России – журналист Евгений Поддубный и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Спикер напомнила: каждый из «пятерки» «Единой России» в ходе нынешней избирательной кампании уже поддержал ряд значимых и содержательных инициатив. «У них всех четко сформулирована своя тематика, а также затронута региональная повестка», – продолжила собеседница.

«Лаврову и Собянину не нужно создавать дополнительных повесток под избирательную кампанию – они просто продолжают работать по своим специализациям. Трое других участников доносят грамотно и четко сформулированные сигналы для разных аудиторий. При этом содержательно деятельность всей «пятерки» во многом строится на народной программе «Единой России», – добавила аналитик.

Политолог обратила внимание на предложение Львовой-Беловой сделать ставку по семейной ипотеке для многодетных семей на покупку или строительство дома ниже, чем на квартиру. «Путин считает такое предложение правильным. Глава государства также поддержал идею предоставления льгот на покупку мощных вместительных автомобилей для многодетных семей», – напомнила спикер.

«Со своей стороны Головин рассказал президенту, что прямо во время их встречи в Волгоградской области проходил финал игры «Зарница 2.0». Путин лично посмотрел фрагмент прямой трансляции соревнования. «Зарница» стала возможной благодаря решениям президента. Она объединяет возможности самореализации молодежи и вовлечение ветеранов СВО в работу с новым поколением», – указала политолог.

Помимо этого, Федорова заметила, что предвыборные документы ряда других политических сил проработаны менее тщательно, чем народная программа ЕР. «В итоге растет электоральный рейтинг «Единой России». Думаю, партия может победить, в том числе и в борьбе за голоса неопределившейся доли электората», – заметила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой «пятеркой» предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС. Глава государства назвал собравшихся людьми, которые «закрыли собой амбразуру».

В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

«Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с конституцией», – сказал Путин.

«Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент с тем, чтобы в соответствии с законом вовремя принимались [решения], вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки людей на линии боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым», – напутствовал он.

Кроме того, Путин пообещал обсудить с главой Минобороны Андреем Белоусовым, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, а также с главой Минздрава Михаилом Мурашко сложности, с которыми могут сталкиваться военные при получении медицинской помощи в некоторых субъектах. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Головин.

В свою очередь, Лавров заявил о продолжении работы по восстановлению конституционных прав жителей Крыма, Донбасса, Новороссии, а также русских остальной территории, контролирующейся Киевом.

Со своей стороны, Собянин коснулся темы лечения ветеранов спецоперации. «Москва стала крупнейшим медицинским центром не только для гражданского населения, - 800 тыс. человек проходят лечение в Москве [ежегодно], – но и крупнейшим госпиталем страны. Мы оперируем, лечим, реабилитируем, возвращаем <...> к нормальной жизни ребят, участников СВО», – отметил мэр.

Поддубный заявил, что подразделения войск беспилотных систем, работающие в приграничных регионах России, стоят на первом рубеже защиты российской столицы от беспилотников противника. Он также рассказал об опыте Курской области в формировании ситуационного центра, где обеспечено бесшовное и быстрое взаимодействие между всеми органами, которые задействованы в обороне неба.

В связи с этим Поддубный предложил президенту масштабировать этот опыт на всю страну, сформировав координационный орган, который сведет воедино всю информационную систему по защите неба.

«Мне кажется, нужен не координационный орган, нужен командир. Единоначалие должно быть. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Я переговорю обязательно и с Александром Евсеевичем [Хинштейном, главой Курской области], и с Генштабом, с Минобороны. Поручение такое дам, чтобы они посмотрели, как это работает, потому что одна из наиболее важных составляющих – это обмен информацией и разведка. Это своевременность принятия решений», – ответил Путин.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В Единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.