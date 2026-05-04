Выборы главы Дагестана назначили на сентябрь
Голосование за руководителя Дагестана планируется организовать в начале предстоящей осени.
«Предварительно, выборы главы Республики Дагестан пройдут в сентябре текущего года», – заявил председатель народного собрания республики Заур Аскендеров.
Согласно действующему законодательству, руководитель Дагестана не выбирается прямым всенародным голосованием. Эта процедура осуществляется депутатами местного парламента. Они делают свой выбор из списка кандидатов, который предварительно вносит на рассмотрение президент России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана.
До этого глава государства анонсировал переход руководителя республики на новую работу.
Российский лидер поддержал кандидатуру председателя Верховного суда региона Федора Щукина на этот пост.