    США анонсировали проект по выводу запертых в Ормузе судов
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    4 мая 2026, 08:34 • В мире

    Дети-бандиты заставляют Европу пересматривать свои принципы

    Tекст: Станислав Лещенко

    Новая тенденция замечена в европейских странах: ужесточение мер против несовершеннолетних преступников. Десятилетиями в Европе считалось, что против детской преступности лучше всего помогают принципы гуманизма, теперь же в Финляндии обсуждается создание первой в стране тюрьмы для подростков. Эти тектонические перемены происходят не от хорошей жизни, говорят эксперты и указывают на причины происходящего.

    В Финляндии готовятся открыть новое учреждение закрытого типа для несовершеннолетних преступников. Создание данного учреждения финские власти оправдывают ростом преступности среди подростков. Ожидается, что учреждение начнет работу в 2027 году, но его создание еще должен одобрить финский парламент. Сейчас вопрос рассматривается в профильном парламентском комитете.

    Место для размещения заведения уже выбрано: в общине Лиминка в области Северная Остроботния. Сейчас там находится один из пяти государственных специализированных интернатов для трудных подростков. Новое учреждение планируют создать на его базе. Вокруг зданий возведут ограждения, а само учреждение будет иметь тюремную структуру – в связи с чем финские СМИ и называют его тюрьмой. Предполагается, что ограничения в нем будут гораздо сильнее, чем в ныне действующих специнтернатах.

    Планируется, что в детской тюрьме будет порядка двадцати мест, но не исключено, что это количество вырастет. Туда планируют помещать детей и подростков, совершивших особо тяжкие насильственные преступления.

    В последние годы из Финляндии поступают все более печальные новости о росте подростковой преступности. Появились подростковые банды: несовершеннолетние (часто дети мигрантов из Азии и Африки) сбиваются в стаи и терроризируют даже взрослых.

    Последней каплей, переполнившей чашу терпения финского государства, стало появление на улицах Хельсинки так называемой «банды девочек». Принято считать, что почти вся подростковая преступность в странах ЕС этническая, что она создается выходцами из стран третьего мира. Однако большинство участниц «банды девочек» – этнические финки и лишь одной из них является дочерью мигрантов из Африки.

    В апреле 2026-го Марья Вяятти, комиссар по уголовным расследованиям полиции Хельсинки сообщила, что за последнее время они получили около тридцати заявлений о бесчинствах этой банды, ядро которой состоит примерно из десяти несовершеннолетних девушек.

    В данную преступную группу входят даже дети младшего школьного возраста, а возглавляет ее 11-летняя школьница.

    Отец этой девочки рассказал, что в свое время его дочь столкнулась с травлей со стороны сверстников и теперь мстит за перенесенные издевательства. «Подобного не наблюдалось больше нигде в Хельсинки», – обескураженно разводит руками Вяятти.

    По словам Вяятти, преступления «банды девочек» разнообразны – это нанесение побоев, издевательства, вандализм, клевета и угрозы; имели место несколько случаев ограбления. Жертвами же становятся как взрослые, так и дети. Иногда преступницы делают видеозаписи своих «подвигов» и выкладывают их в интернет. Ситуацию осложняет юный возраст участниц, не позволяющий привлечь их к уголовной ответственности.

    По финским законам возможности воздействия полиции на детей младше пятнадцати лет ограничены; основной мерой, применяемой в подобных случаях, остается передача информации в органы опеки и социальные службы.

    Еще одной проблемной точкой стал хельсинкский торговый центр Кампи (Kampin kauppakeskus), где по выходным собираются сотни молодых людей – в основном, школьного возраста. Там сложилась молодежная субкультура, в среде которой распространено восхищение преступным образом жизни, в ходу насилие, продажа и употребление наркотиков.

    В этом году финская полиция поделилась тревожной статистикой – за пять лет среди детей младше пятнадцати лет зафиксирован 78-процентный рост числа подозреваемых в совершении преступлений. Среди 15-17-летних этот показатель вырос на 63%. В 2025-м в Хельсинки зафиксировали годовое увеличение числа случаев нападений, совершенных детьми до пятнадцати лет, на 30%. Кроме того, количество досудебных задержаний среди 15-17-летних за последний год выросло на 45%, а для возрастной группы 18–20 лет этот показатель и вовсе удвоился.

    Недавно в финской полиции начали бить тревогу по поводу новой опасной уличной субкультуры «роадменов», пришедшей из других западных стран и объединившей 10-15-летних подростков. Они занимаются уличной продажей наркотиков и вейпов – и при этом объединены «кодексом чести», где статус добывается через страх и силу. Конфликты решаются нападениями, а жестокость служит инструментом для построения «репутации». Представители субкультуры занимаются также вымогательством, грабежами, кражам, угонами автомобилей; «развлекаются» нападениями на случайных прохожих.

    В последнее время Финляндия оказалась перед лицом еще более серьезной угрозы – несовершеннолетних «биодронов». Наем несовершеннолетних для киллерской «работы» – это четкий почерк этнических банд из Швеции. Недорослям объясняют, что в случае поимки им, в соответствии с законодательством, не грозят слишком серьезные наказания. Кроме того, несмышленышей манят обещаниями высокого общественного статуса, которого они якобы смогут достичь в рядах банды, а также легкими деньгами, доступом к оружию и наркотикам. Шведская пресса окрестила таких подростков, нанимаемых бандами, «солдатами». Сначала они использовались исключительно на территории Швеции, но потом стали появляться и в соседних странах.

    У детской преступности в Скандинавии есть четкие предпосылки. Основная причина – углубляющийся экономический кризис, плодящий бедность. Низкий уровень образования, безработица родителей и жизнь в бедных районах напрямую коррелируют с риском для подростка прибиться к какой-нибудь банде. Оказавшись на обочине жизни, многие начинают искать свою цель в криминальной среде.

    Сказывается и потеря влияния традиционных институтов, в первую очередь церкви. Создается духовный вакуум, который криминальные структуры заполняют успешнее государства.

    До поры до времени у финского государства не было достаточных инструментов для борьбы с этой угрозой: дети освобождены от уголовного наказания. Дела против них автоматически закрываются, а материалы передаются в службы защиты детей и могут привести к обязанности родителей возместить ущерб или к примирению сторон. Для подростков пятнадцати-семнадцати лет предусмотрены особо мягкие наказания: чаще всего это общественные работы под надзором.

    Теперь же финское правительство инициировало ряд законодательных инициатив: в частности, парламент обсуждает возможность снижения возраста уголовной ответственности с пятнадцати до четырнадцати лет. Также обсуждается усиление ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. И вот теперь дело идет и к созданию первой полноценной детской тюрьмы.

    Политолог Максим Рева отмечает, что долгое время Европа следовала принципам гуманизма в пенитенциарной системе – преступникам снижали сроки, присуждали условное наказание, режим старались сделать мягче и комфортабельнее. «Теперь мы видим начало обратной тенденции – и она замечена не только в Финляндии», – говорит Рева газете ВЗГЛЯД. По словам политолога, и в соседней Швеции обсуждают снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность. То же самое можно сказать и про Францию, Испанию, Италию, Германию, Нидерланды и Бельгию – во всех этих странах меры по ужесточению наказания несовершеннолетних или активно обсуждаются, или уже введены.

    «Это происходит там не от хорошей жизни. В ЕС отмечается повсеместный рост преступности – и во многом у нее именно детское лицо», – резюмирует Рева.

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

