Дети-бандиты заставляют Европу пересматривать свои принципы

Tекст: Станислав Лещенко

В Финляндии готовятся открыть новое учреждение закрытого типа для несовершеннолетних преступников. Создание данного учреждения финские власти оправдывают ростом преступности среди подростков. Ожидается, что учреждение начнет работу в 2027 году, но его создание еще должен одобрить финский парламент. Сейчас вопрос рассматривается в профильном парламентском комитете.

Место для размещения заведения уже выбрано: в общине Лиминка в области Северная Остроботния. Сейчас там находится один из пяти государственных специализированных интернатов для трудных подростков. Новое учреждение планируют создать на его базе. Вокруг зданий возведут ограждения, а само учреждение будет иметь тюремную структуру – в связи с чем финские СМИ и называют его тюрьмой. Предполагается, что ограничения в нем будут гораздо сильнее, чем в ныне действующих специнтернатах.

Планируется, что в детской тюрьме будет порядка двадцати мест, но не исключено, что это количество вырастет. Туда планируют помещать детей и подростков, совершивших особо тяжкие насильственные преступления.

В последние годы из Финляндии поступают все более печальные новости о росте подростковой преступности. Появились подростковые банды: несовершеннолетние (часто дети мигрантов из Азии и Африки) сбиваются в стаи и терроризируют даже взрослых.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения финского государства, стало появление на улицах Хельсинки так называемой «банды девочек». Принято считать, что почти вся подростковая преступность в странах ЕС этническая, что она создается выходцами из стран третьего мира. Однако большинство участниц «банды девочек» – этнические финки и лишь одной из них является дочерью мигрантов из Африки.

В апреле 2026-го Марья Вяятти, комиссар по уголовным расследованиям полиции Хельсинки сообщила, что за последнее время они получили около тридцати заявлений о бесчинствах этой банды, ядро которой состоит примерно из десяти несовершеннолетних девушек.

В данную преступную группу входят даже дети младшего школьного возраста, а возглавляет ее 11-летняя школьница.

Отец этой девочки рассказал, что в свое время его дочь столкнулась с травлей со стороны сверстников и теперь мстит за перенесенные издевательства. «Подобного не наблюдалось больше нигде в Хельсинки», – обескураженно разводит руками Вяятти.

По словам Вяятти, преступления «банды девочек» разнообразны – это нанесение побоев, издевательства, вандализм, клевета и угрозы; имели место несколько случаев ограбления. Жертвами же становятся как взрослые, так и дети. Иногда преступницы делают видеозаписи своих «подвигов» и выкладывают их в интернет. Ситуацию осложняет юный возраст участниц, не позволяющий привлечь их к уголовной ответственности.

По финским законам возможности воздействия полиции на детей младше пятнадцати лет ограничены; основной мерой, применяемой в подобных случаях, остается передача информации в органы опеки и социальные службы.

Еще одной проблемной точкой стал хельсинкский торговый центр Кампи (Kampin kauppakeskus), где по выходным собираются сотни молодых людей – в основном, школьного возраста. Там сложилась молодежная субкультура, в среде которой распространено восхищение преступным образом жизни, в ходу насилие, продажа и употребление наркотиков.

В этом году финская полиция поделилась тревожной статистикой – за пять лет среди детей младше пятнадцати лет зафиксирован 78-процентный рост числа подозреваемых в совершении преступлений. Среди 15-17-летних этот показатель вырос на 63%. В 2025-м в Хельсинки зафиксировали годовое увеличение числа случаев нападений, совершенных детьми до пятнадцати лет, на 30%. Кроме того, количество досудебных задержаний среди 15-17-летних за последний год выросло на 45%, а для возрастной группы 18–20 лет этот показатель и вовсе удвоился.

Недавно в финской полиции начали бить тревогу по поводу новой опасной уличной субкультуры «роадменов», пришедшей из других западных стран и объединившей 10-15-летних подростков. Они занимаются уличной продажей наркотиков и вейпов – и при этом объединены «кодексом чести», где статус добывается через страх и силу. Конфликты решаются нападениями, а жестокость служит инструментом для построения «репутации». Представители субкультуры занимаются также вымогательством, грабежами, кражам, угонами автомобилей; «развлекаются» нападениями на случайных прохожих.

В последнее время Финляндия оказалась перед лицом еще более серьезной угрозы – несовершеннолетних «биодронов». Наем несовершеннолетних для киллерской «работы» – это четкий почерк этнических банд из Швеции. Недорослям объясняют, что в случае поимки им, в соответствии с законодательством, не грозят слишком серьезные наказания. Кроме того, несмышленышей манят обещаниями высокого общественного статуса, которого они якобы смогут достичь в рядах банды, а также легкими деньгами, доступом к оружию и наркотикам. Шведская пресса окрестила таких подростков, нанимаемых бандами, «солдатами». Сначала они использовались исключительно на территории Швеции, но потом стали появляться и в соседних странах.

У детской преступности в Скандинавии есть четкие предпосылки. Основная причина – углубляющийся экономический кризис, плодящий бедность. Низкий уровень образования, безработица родителей и жизнь в бедных районах напрямую коррелируют с риском для подростка прибиться к какой-нибудь банде. Оказавшись на обочине жизни, многие начинают искать свою цель в криминальной среде.

Сказывается и потеря влияния традиционных институтов, в первую очередь церкви. Создается духовный вакуум, который криминальные структуры заполняют успешнее государства.

До поры до времени у финского государства не было достаточных инструментов для борьбы с этой угрозой: дети освобождены от уголовного наказания. Дела против них автоматически закрываются, а материалы передаются в службы защиты детей и могут привести к обязанности родителей возместить ущерб или к примирению сторон. Для подростков пятнадцати-семнадцати лет предусмотрены особо мягкие наказания: чаще всего это общественные работы под надзором.

Теперь же финское правительство инициировало ряд законодательных инициатив: в частности, парламент обсуждает возможность снижения возраста уголовной ответственности с пятнадцати до четырнадцати лет. Также обсуждается усиление ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. И вот теперь дело идет и к созданию первой полноценной детской тюрьмы.

Политолог Максим Рева отмечает, что долгое время Европа следовала принципам гуманизма в пенитенциарной системе – преступникам снижали сроки, присуждали условное наказание, режим старались сделать мягче и комфортабельнее. «Теперь мы видим начало обратной тенденции – и она замечена не только в Финляндии», – говорит Рева газете ВЗГЛЯД. По словам политолога, и в соседней Швеции обсуждают снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность. То же самое можно сказать и про Францию, Испанию, Италию, Германию, Нидерланды и Бельгию – во всех этих странах меры по ужесточению наказания несовершеннолетних или активно обсуждаются, или уже введены.

«Это происходит там не от хорошей жизни. В ЕС отмечается повсеместный рост преступности – и во многом у нее именно детское лицо», – резюмирует Рева.