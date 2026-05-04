Фон дер Ляйен отказалась комментировать вывод войск США из Германии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не прокомментировала заявление США о планах по выводу части своих войск из Германии, передает ТАСС.
На саммите Европейского политического сообщества в Армении журналисты обратились к ней с соответствующим вопросом. В ответ фон дер Ляйен отметила, что на саммите сначала будут обсуждать вопросы энергобезопасности, а затем – вопросы военной безопасности.
Она подчеркнула: «Нам нужно больше независимости в обороне и безопасности».
После этого, когда журналисты повторно спросили о выводе американских военных из Германии, фон дер Ляйен ограничилась кивком и проследовала дальше по красной дорожке, не дав развернутого ответа.
Президент США объявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 5 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.
Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии.