Германия запланировала усилить танковую бригаду в Литве

Tекст: Ольга Иванова

Германия усилит танковую бригаду Panzer Brigade 45 в Литве для укрепления восточного фланга НАТО, передает Bloomberg. Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в первой церемонии построения подразделения в Вильнюсе в четверг.

Ожидается, что к концу 2027 года в Литве будут размещены до 5 тыс. немецких военнослужащих. Это станет первым в истории ФРГ случаем постоянного развертывания танковой бригады за рубежом после 1945 года. В данный момент в стране находятся около 400 немецких солдат, их число планируется увеличить до 500 к концу текущего года.

В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в Литве перейдут под управление Panzer Brigade 45. К этому моменту их число возрастет до 1,8 тыс. человек, а к лету 2026 года – до 2 тысяч. Для полного завершения развертывания потребуется расширение инфраструктуры и размещение еще трех тысяч военных.

Литва увеличивает военные расходы до 5,25% ВВП. На строительство военных объектов для немецких войск выделено около одного миллиарда евро. Германия также приняла закон о повышении зарплат и улучшении условий для военных, чтобы упростить набор новых солдат для службы за рубежом.

Немецкая компания Rheinmetall подписала соглашение с литовским правительством о строительстве завода по производству боеприпасов, который будет выпускать десятки тысяч снарядов ежегодно и создавать не менее 150 рабочих мест. Rheinmetall также ведет переговоры с Латвией об открытии производственных мощностей на ее территории.

Ранее Мерц подтвердил, что Германия намерена увеличить расходы на военные закупки до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на инфраструктуру с военным потенциалом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта. Вадефуль заявил, что Берлин готов выделять 3,5% на вооруженные силы и еще 1,5% на инфраструктуру, как предлагал генсек НАТО Марк Рютте.