Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Ливни затопили более 70 тыс. палаток с беженцами в секторе Газа
Ливни затопили свыше 70 тыс. палаток в лагерях беженцев в секторе Газа
Отряды гражданской обороны в секторе Газа начали эвакуацию жителей из лагерей беженцев, где из-за сильных ливней оказались затоплены более 70 тыс. палаток.
Спасатели приступили к перемещению людей после того, как сильные ливни затопили свыше 70 тыс. палаток в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на агентство Maan.
Представитель властей палестинского анклава сообщил, что десятки тысяч перемещенных лиц находятся в затопленных районах и нуждаются в срочной помощи. Из-за шквалистого ветра и ливней гуманитарная ситуация в анклаве катастрофически ухудшилась.
В ряде мест из-за размыва почвы и подтоплений обрушились временные постройки, есть пострадавшие. Спасатели получили более 1,5 тыс. вызовов, однако эвакуация затруднена из-за нехватки техники. Наиболее сильно пострадали лагеря в районе морского порта Газы, в Джебалии, Бейт-Лахии, Дейр-Балахе и Нусейрате.
Ущерб инфраструктуре временных лагерей оценивается в 3 млн долларов. Большинство используемых палаток изношены, местные власти заявляют об острой нехватке утепленных тентов, непромокаемых настилов, зимней одежды и обогревателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган указал на банкротство международной архитектуры безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
В понедельник Объединенные Арабские Эмираты отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.