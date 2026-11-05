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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    8 комментариев
    5 ноября 2026, 16:06 • Новости дня

    Постпред Израиля при ООН возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Постпред Израиля при ООН Данон возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что решение нанести удар по Ирану принимал исключительно Вашингтон, а израильская сторона лишь поддержала этот шаг.

    Израиль не имеет отношения к росту цен на топливо в США в свете противостояния с Ираном и блокады в Ормузском проливе, подчеркнул дипломат. «Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение», – заявил Данон, которого цитирует ТАСС.

    По его словам, израильская сторона поддержала действия Вашингтона, посчитав их верными. Дипломат добавил, что со стороны Тегерана продолжают звучать угрозы в адрес американских целей, посольств и личного состава на Ближнем Востоке, поэтому винить во всем Израиль неправильно.

    Комментируя вероятность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на фоне недовольства американцев затянувшимся противостоянием, Данон указал, что решение данных вопросов остается прерогативой президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на выборах.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 4% в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

    4 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах в Конгресс

    Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    «Причина нашего поражения – это война. Сам президент Дональд Трамп заявил об этом вчера ночью. <…> Но всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор, что нам делать дальше, должен начинаться именно с этого», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что поражение республиканцев связано также с ростом инфляции и отношениями с Израилем, передает ТАСС.

    Вэнс подчеркнул, что многие американцы, поддержавшие Трампа в 2024 году, проголосовали за демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.

    Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Летом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал сохранение дешевых нефти и газа основной целью американского руководства в конфликте с Ираном.

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    4 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    УВКПЧ ООН не нашло дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею

    ООН: Бойкот матчей со сборной РФ на ЧМ по хоккею не является дискриминацией

    Tекст: Мария Иванова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», – приводит ответ представителя УВКПЧ ТАСС.

    При этом в управлении подчеркнули, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека. Там также отметили недостаток информации о причинах такого решения федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг заявил об отсутствии планов играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии. В

    о вторник Чешский хоккейный союз запланировал обсудить отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

    В тот же день представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    5 ноября 2026, 08:12 • Новости дня
    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов

    В Иране включили Киев и Львов в список возможных ракетных целей

    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский государственный телеканал IRINN показал инфографику, на которой украинские и польские города указаны в качестве возможных целей для ответных ракетных ударов.

    На карте в эфире иранского телевидения в числе потенциальных целей для ударов были указаны Киев, Львов, Одесса и польский Жешув. Программа была посвящена возможному ответу Тегерана на возобновление ударов со стороны США, сообщают «Вести».

    «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников», – говорится в подписи к инфографике.

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал послание, в котором призвал не надеяться на изменение риторики Вашингтона после промежуточных выборов в американский Конгресс. По мнению руководителя государства, враждебность Соединенных Штатов невозможно усмирить уступками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором переходе конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.

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    5 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Хуситы потребовали за прекращение ударов по Саудовской Аравии 51 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Йеменское движение хуситов выставило Саудовской Аравии требование выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

    Саудовская Аравия обратилась к йеменским мятежникам с предложением обсудить условия прекращения боевых действий после атак на саудовские нефтяные танкеры в Красном море и захвата территорий у Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ хуситы потребовали 51 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Указанная сумма, по замыслу хуситов, должна покрыть ущерб от многолетних саудовских ударов и длительной блокады Йемена. В ходе дальнейших обсуждений назывались и другие цифры, однако цена выхода из конфликта неизменно исчисляется десятками миллиардов долларов.

    Кроме того, хуситы добиваются от королевства официального признания их в качестве законных правителей Йемена. В случае согласия Саудовская Аравия будет вынуждена смириться с присутствием вооруженного Ираном противника на своей южной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение хуситов атаковало баллистической ракетой международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    В понедельник йеменские мятежники нанесли удары по международным аэропортам на востоке и юге королевства.

    В воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету.

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    4 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда

    Йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Мария Иванова

    Мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии, пишет ТАСС со ссылкой на йеменское агентство SABA.

    Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что попадание привело к значительному материальному ущербу.

    Представитель мятежников призвал международные авиакомпании и пассажиров избегать воздушного пространства Саудовской Аравии из-за его небезопасности. Исключение, по словам Сарии, составляет только небо над Меккой и Мединой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил о нанесении ударов по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    В прошлом месяце возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила выпущенную мятежниками в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету.

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    5 ноября 2026, 03:40 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на связь агрессии против Ирана с итогами выборов в США

    Постпред Ульянов: Агрессия США против Ирана повлияла на выборы в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что конфликт Вашингтона и Тегерана оказал серьезное влияние на внутриполитические процессы в США.

    «Неоправданная агрессия против Ирана сильно повлияла на внутриполитические процессы в США», – написал он в соцсети X.

    Ранее президент США Дональд Трамп признал обоснованным заявление вице-президента Джей Ди Вэнса, что конфликт с Ираном стал главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    Дмитриев указал на старания СМИ Британии подорвать позиции Трампа перед выборами.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей против конфликта с Тегераном.


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    5 ноября 2026, 12:13 • Новости дня
    МИД заявил о праве потребовать от генсека ООН пересмотра линии по Украине

    МИД объявил о праве потребовать от нового генсека ООН изменения линии по Буче

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия имеет право потребовать от нового генерального секретаря ООН скорректировать линию секретариата организации по ситуации в Буче и украинскому кризису в целом, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «С учетом предстоящего в текущем году назначения нового генерального секретаря ООН мы вправе требовать от преемника [Антониу] Гутерриша принципиальной корректировки линии секретариата как по Буче, так и в целом по украинскому сюжету», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кирилл Логвинов заявил об отсутствии ответов Антониу Гутерриша на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова о провокации в Буче.

    В прошлом месяце Логвинов выразил надежду на избавление секретариата всемирной организации от диктата западных стран после выборов нового генсека.

    В сентябре заместитель министра иностранных дел Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря.

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    5 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Иран сообщил о двух загоревшихся при проходе через Ормузский пролив танкерах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе попытки пересечь Ормузский пролив загорелись два супертанкера, сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Прошлой ночью в результате двух отдельных инцидентов крупный нефтяной танкер, пытавшийся пройти по несогласованному маршруту в южной части Ормузского пролива, подорвался на мине и был вынужден остановиться. <…> На другом супертанкере [в восточной части пролива] произошел крупный пожар», – цитирует сообщение ТАСС.

    По этим данным, оба танкера пытались пройти по несогласованному с Ираном маршруту.

    Ко второму танкеру подошел буксир, он пытался потушить возгорание, через некоторое время буксир загорелся сам.

    Напомним, в среду к югу от Ормузского пролива четыре танкера подорвались на минах. Также там были задержаны еще два судна силами КСИР.

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    5 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Сирия и Саудовская Аравия подписали договор об оборонном сотрудничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман присутствовали при подписании ряда соглашений, включая договор о сотрудничестве в сфере обороны, сообщила Al Jazeera.

    Стороны также договорились о выделении саудовских кредитов на сумму более 403 млн долларов для энергетического, жилищного секторов, а также для инфраструктуры и здравоохранения Сирии. Соглашения были подписаны в среду во время второго менее чем за месяц визита президента Сирии в Эр-Рияд, передает Al Jazeera.

    В сирийском МИД назвали соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран самым значимым из подписанных документов, однако не раскрыли его условий.

    Соглашение в сфере обороны было подписано через несколько дней после заявления министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шейбани, что Дамаск рассматривает возможность присоединения к пакту о взаимной обороне между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном.

    Саудовская Аравия обратилась за помощью к США, а также к странам Европы и Ближнего Востока для получения оборонительной и наступательной поддержки в рамках возобновившейся войны против хуситов в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Алла» нанесло баллистической ракетой удар по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    В понедельник йеменские хуситы атаковали аэропорты на юге и востоке Саудовской Аравии.

    Ранее Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту.

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    5 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Оман и Иран договорились создать механизм защиты международных торговых путей

    Главы МИД Омана и Ирана призвали создать механизмы защиты торговых путей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министры иностранных дел Омана и Ирана Бадр аль-Бусаиди и Аббас Аракчи обсудили необходимость совместных механизмов для обеспечения безопасности морских коридоров.

    Создание совместных механизмов для обеспечения безопасности международных торговых путей необходимо для предотвращения возобновления войны в регионе, передает РИА «Новости» сообщение государственного агентства Омана ONA по итогам телефонного разговора глав МИД двух стран.

    В ходе беседы аль-Бусаиди и Аракчи «подчеркнули важность перехода от этапа деэскалации к этапу формирования устойчивых договоренностей». Это включает в себя практические меры по защите морских маршрутов и создание технических механизмов для безопасности торговых и энергетических потоков.

    Совместные действия Омана и Ирана направлены на прекращение конфликтов и обеспечение стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов в Ормузском проливе.

    Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию пролива.

    Оман отклонил предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов.

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    5 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    Танкер под флагом России отбуксировали в Египет из-за неисправности

    Танкер под флагом России отбуксировали в Порт-Саид из-за поломки двигателя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефтяной танкер ALYSSUM под российским флагом отбуксировали в египетский Порт-Саид из-за отказа двигателей в Средиземном море.

    Администрация Суэцкого канала начала спасательную операцию после получения соответствующего запроса от экипажа, передает ТАСС. «Танкер доставлен в район внешнего рейда Порт-Саида для проведения ремонтных и профилактических работ», – заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

    По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, нефтяной танкер следовал под флагом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нефтяной танкер под флагом Багамских Островов остановился в Балтийском море из-за поломки двигателя.

    В марте российский танкер сжиженного газа Arctic Pioneer остановился у побережья Египта после сообщения о нападении на другой газовоз.

    В январе агентство Bloomberg сообщило о потере управления нефтяным танкером при входе в Средиземное море.

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    5 ноября 2026, 14:06 • Новости дня
    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяной танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    Нефтяной танкер подорвался на взрывном устройстве в акватории Ормузского пролива. Судно, находясь в небезопасной зоне, наткнулось на мину, загорелось и остановилось, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

    По данным иранских военных, танкер двигался с отключенными системами навигации и радиолокации, как и другие суда, ранее подорвавшиеся в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись после попытки пройти по запрещенному маршруту.

    В воскресенье два нефтяных танкера, нарушивших иранские правила пересечения пролива, подорвались на минах.

    В конце прошлого месяца Военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании еще одного нефтяного танкера после подрыва на морской мине.

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    5 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    Минимальный возраст для управления электросамокатами установили в ОАЭ

    WAM: В ОАЭ разрешили управлять электросамокатами с 15 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на управление электросамокатами, сообщает эмиратское агентство WAM.

    Согласно новому федеральному закону о дорожном движении ОАЭ, который вступает в силу 1 января 2027 года, для управления электровелосипедами, электросамокатами и мопедами потребуется специальное разрешение, передает РИА «Новости» со ссылкой на WAM.

    «Правила предусматривают, что заявитель на получение разрешения должен быть не моложе 15 лет, а срок действия разрешения составляет три года», – отмечает агентство.

    Уточняется, что использовать эти транспортные средства можно будет только на определенных маршрутах и дорогах, установленных местными властями в каждом эмирате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет выступил с инициативой полностью запретить управление средствами индивидуальной мобильности для подростков.

    В апреле в Петербурге предложили разрешить использовать электросамокаты только лицам старше 16 лет.

    В 2024 году Минтранс заявил о подготовке изменений в правила дорожного движения для увеличения минимального возраста управления электросамокатами до 16 лет.

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    5 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    МИД заявил о невозможности создать альтернативу ООН

    МИД: Создать альтернативу ООН невозможно

    Tекст: Денис Тельманов

    В нынешней ситуации создать организацию, аналогичную ООН, невозможно, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    «Альтернативы ООН нет, хотя такие разговоры ведутся», – приводит ТАСС слова Логвинова во время выступления перед преподавателями и студентами Киргизско-российского славянского университета.

    Дипломат добавил, что при реформировании ООН необходимо учитывать этот факт и не подрывать основы ее системы. Он также указал, что эффективная работа организации невозможна без реформирования ее ключевого органа – Совета Безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила о намерении Москвы противостоять попыткам западных стран включить союзников по НАТО и ЕС в Совет Безопасности.

    В прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов выразил надежду на избавление секретариата всемирной организации от диктата Запада благодаря выборам нового генерального секретаря.

    В сентябре глава МИД Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совбезе ФРГ и Японии.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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