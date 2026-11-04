На минах в Ормузском проливе подорвались четыре танкера

IRNA: Четыре танкера подорвались на минах к югу от Ормузского пролива

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Четыре судна, перевозивших нефть и намеревавшихся пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива, были подорваны на морских минах и продолжают гореть», – цитирует сообщение КСИР «Лента.ру» со ссылкой на IRNA.

В заявлении также говорится о поражении и уничтожении беспилотника MQ9 над Ормузом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ормузском проливе за девять дней сгорели 11 танкеров-нарушителей.

В воскресенье Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на морских минах двух нефтяных танкеров.

В субботу Военно-морские силы Ирана заявили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине.