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Взрывы прозвучали на иранском острове Кешм
На южном иранском острове Кешм слышны звуки взрывов, сообщил телеканал Press TV.
«Взрывы слышны на южном острове Кешм в Иране», – говорится в сообщении телеканала Press TV.
Причины взрывов не сообщаются, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце агентство Fars сообщило о нескольких взрывах в поселке Карпан округа Сирик на юге Ирана.
Агентство IRNA в октябре сообщило о взрыве у иранского острова Кешм в Ормузском проливе.