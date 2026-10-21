Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Взрывы прогремели на юге Ирана
Несколько взрывов были слышны в поселке Карпан округа Сирик на юге Ирана в провинции Хормозган, сообщило агентство Fars.
Источник и природа взрывов пока неизвестны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений Вашингтона.
В среду сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в американский Конгресс.