Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Уиткофф сообщил Путину о прогрессе на переговорах в Осло
Уиткофф рассказал Путину о прогрессе на переговорах в Осло
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге заявил, что завершившиеся в Норвегии переговоры оказались продуктивными.
«Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными, и хотел бы сказать, что есть подвижки вперед – я проинформирую вас о них», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».
Во вторник в норвежской столице завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Стив Уиткофф, а также по видеосвязи подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.
Президент Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.
Владимир Путин спросил спецпосланника США Стива Уиткоффа об итогах переговоров в Норвегии.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Путина и Уиткоффа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие.