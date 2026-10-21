Уиткофф сообщил Путину о прогрессе на переговорах в Осло

Уиткофф рассказал Путину о прогрессе на переговорах в Осло

Tекст: Вера Басилая

«Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными, и хотел бы сказать, что есть подвижки вперед – я проинформирую вас о них», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

Во вторник в норвежской столице завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Стив Уиткофф, а также по видеосвязи подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

Президент Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

Владимир Путин спросил спецпосланника США Стива Уиткоффа об итогах переговоров в Норвегии.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Путина и Уиткоффа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие.