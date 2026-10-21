  • Новость часаВстреча Путина и Уиткоффа завершилась
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    7 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 12:34 • Новости дня

    Уиткофф сообщил Путину о прогрессе на переговорах в Осло

    Уиткофф рассказал Путину о прогрессе на переговорах в Осло

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге заявил, что завершившиеся в Норвегии переговоры оказались продуктивными.

    «Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными, и хотел бы сказать, что есть подвижки вперед – я проинформирую вас о них», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Во вторник в норвежской столице завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Стив Уиткофф, а также по видеосвязи подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Президент Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Владимир Путин спросил спецпосланника США Стива Уиткоффа об итогах переговоров в Норвегии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Путина и Уиткоффа.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие.

    21 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Песков объяснил решение Путина освободить американского наемника Хаббарда

    Путин освободил американского наемника Хаббарда по гуманитарным соображениям

    Песков объяснил решение Путина освободить американского наемника Хаббарда
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин принял решение об освобождении воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, руководствуясь гуманитарными соображениями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Этот вопрос определенное время ставился американской стороной, в целом контакты по вопросам обменов и т. д. продолжаются на постоянной основе по линии специальных служб. В данном случае президент еще раз принял такое решение, исходя из гуманитарных соображений», – заявил Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Вести».

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца, который в 2024 году был осужден в России по делу о наемничестве.

    Стивен Хаббард является 73-летним уроженцем Мичигана, с 2014 года он жил на Украине. В феврале 2022 года мужчина заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с денежным довольствием не менее тысячи долларов в месяц. Американец прошел обучение, получил оружие и боеприпасы, после чего до апреля 2022 года служил в ВСУ, пока не был задержан российскими военнослужащими.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Стивена Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии. Свою вину мужчина полностью признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин сообщил о нахождении американского наемника Хаббарда в Пулково.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера за освобождение американца.

    Во вторник Дональд Трамп попросил Путина освободить осужденного за наемничество.

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    21 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА

    Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение властей Львова объявить 2027 год годом УПА (ОУН – УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) неумным шагом, который нанесет вред процессу евроинтеграции страны.

    Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».

    «Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.

    Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.

    Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).

    Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.

    Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного за участие в боях на стороне ВСУ.

    Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Господин президент, во-первых, я хотел бы Вас поблагодарить, я хотел бы поблагодарить Вас от лица нашего президента, я благодарю Вас от лица Соединенных Штатов, делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда», – сказал Уиткофф.

    Стивен Хаббард – 73-летний уроженец Мичигана, проживавший на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. В апреле того же года его задержали российские военные.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В переговорах приняли участие Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина освободить американского наемника ВСУ.

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    21 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности осуществлять масштабные поставки удобрений американским фермерам.

    «Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине.

    Во вторник президент США попросил освободить американского наемника ВСУ.

    В воскресенье Министерство энергетики США назвало выгодными поставки дизеля из России.

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    21 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией

    Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева бизнес-сотрудничество с Москвой

    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон открыто сообщает Киеву о деловом сотрудничестве с Москвой, чтобы украинская сторона понимала свои возможности после завершения конфликта.

    «Мы открыто заявляем об этом украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Встреча российского лидера и американского представителя проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге.

    Ранее Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

    Также Уиткофф попросил российского лидера изучить документы по украинскому урегулированию позднее.

    Владимир Путин заявил об интересе к восстановлению экономических отношений с США.

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    21 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Кремль назвал встречу Путина и Уиткоффа «серьезным, длительным разговором»
    Кремль назвал встречу Путина и Уиткоффа «серьезным, длительным разговором»
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом будет серьезной и длительной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты идут. Я уверен, что это будет серьезный, длительный разговор. Посмотрим, какими будут результаты», – сказал он в комментарии «Вестям».

    Встреча Путина и Уиткоффа, которая началась в 11.55 мск в Петербурге, продолжается уже почти два часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В этот же день Уиткофф выразил надежду, что переговоры станут шагом к урегулированию. Российский лидер в свою очередь анонсировал обсуждение возможной встречи с Дональдом Трампом в Китае.

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    21 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом

    Путин: Россия отправит первый танкер с 40 тыс. тонн дизтоплива через два-три дня

    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива будет отправлен через два-три дня.

    Переговоры главы государства и американского представителя проходят в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе встречи российский лидер отметил, что Москва прямо сейчас готовит отгрузки нескольких судов с дизельным топливом, передает РИА «Новости».

    «Первый танкер уйдет через 2-3 дня, 40 тыс. тонн, и пойдут один за другим», – сообщил Путин.

    Также Путин добавил, что после объявления о поставках дизеля в США цены на мировых рынках на этот вид топлива упали сразу на 5-6%. Прямо сейчас Россия готовит отгрузку сразу нескольких танкеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение об экспорте дизеля.

    Президент России выразил признательность американскому коллеге за внимание к урегулированию на Украине.

    Представители США потребовали от Киева прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

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    21 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Переговоры российского лидера с американским дипломатом начались в Константиновском дворце, передает РИА «Новости».

    С российской стороны во встрече принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков отметил, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на скорую беседу политиков.

    Спецпосланник президента США запланировал проведение переговоров в России.

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    21 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку
    Российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Червоный Яр в Запорожской области, а группировка «Днепр» взяла под контроль Юльевку.

    Об освобождении за минувшие сутки двух населенных пунктов в Запорожской области говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Червоный Яр в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Новониколаевки, Терсянки, Барвиновки, Вольнянки, Воскресенки и Васиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Юльевку Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орехова, Кирова и Одаровки Запорожской области.

    Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ у Курганного, Избицкого, Бугаевки и Великого Бурлука Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Пустогорода, Хотени и Гнилицы, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, танк и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Криницы Курицино, Роганского, Белозерского, Шиловки, Новоявленки, Староварваровки Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М113, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Тимашевку.

    Днем ранее российские войска освободили запорожский Омельник.

    В прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

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    21 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Новак назвал дату отправки в США первого танкера с 40 тыс. тонн дизеля

    Новак: Россия направит первый танкер с дизтопливом в США 22 октября

    Новак назвал дату отправки в США первого танкера с 40 тыс. тонн дизеля
    @ Russian Government/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива выйдет из порта в США 22 октября.

    Новак заявил, что первый танкер с российским дизельным топливом отправится в Соединенные Штаты 22 октября, передает ТАСС.

    По его словам, за ним последуют и другие партии. Вице-премьер подчеркнул, что в соответствии с договоренностями лидеров двух стран Россия будет в пределах своих возможностей удовлетворять потребности США в топливе.

    Кроме того, Новак отметил, что к концу года Россия может полностью восстановить объемы экспорта дизеля. Он уточнил, что сейчас экспорт восстанавливается в пределах возможностей нефтеперерабатывающих заводов, и по графику выход на полный объем ожидается к концу года, после чего прежние объемы начнут получать и другие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минэнерго США объяснило сделку по дизелю попыткой остановить конфликт.

    В воскресенье Александр Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку топлива американской стороне.

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    21 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о завершении встречи главы государства Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

    О завершении переговоров Песков сообщил агентству ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер дистанционно подключился к переговорам Путина и Уиткоффа.

    В Кремле заявили о намерении президента изучить предложения американской стороны.

    Сам Уиткофф сообщил о благодарности Мелании Трамп за гуманитарные проекты в России.

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    21 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Задержанный наемник из Германии оказался бывшим военным бундесвера

    Задержанный немецкий наемник участвовал в боях под Донецком с 2016 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный гражданин Германии, служивший в ВСУ, оказался бывшим кадровым военным бундесвера и участвовал в боевых действиях на украинской стороне в районе Донецка с 2016 по 2018 год, сообщили в ФСБ.

    Наемник является действующим военнослужащим ВСУ, который находился на линии боевого соприкосновения в Донбассе в составе подразделения, состоящего преимущественно из иностранцев, цитирует сообщение спецслужбы ТАСС.

    В 2015 году мужчина через социальные сети связался с представителем запрещенной в России террористической организации, чтобы отправиться воевать в ЛНР и ДНР. После подписания документов его распределили в подразделение сил территориальной обороны украинской армии. За участие в боях он получил медаль.

    В ноябре 2025 года иностранец вновь прибыл на Украину с полной экипировкой и подписал контракт. Отмечается, что ему обещали денежное вознаграждение, которое он в итоге не получил.

    С 1996 по 2010 год мужчина проходил службу в бундесвере и принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Сомали. После увольнения из армии он воевал в качестве наемника в Сирии. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии. Ведомство показало видео с жалобами наемника на обман со стороны Киева.

    В начале месяца силовики задержали при попытке въезда в Россию иностранца, вербовавшего людей для украинской армии.

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    21 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Норвегия объявила о возвращении Уиткоффа в Осло после встречи с Путиным

    Премьер Норвегии: Уиткофф вернется в Осло после переговоров с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге вернется в Осло для продолжения переговоров по Украине.

    Американский чиновник намерен и дальше обсуждать урегулирование украинского кризиса в норвежской столице, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NRK.

    «Думаю, нас ждет еще одна встреча в аэропорту. Ожидается некоторая обратная связь», – отметил Стере.

    Во вторник в Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, Стере и Уиткоффа. К ним дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер. В среду в Константиновском дворце в Петербурге спецпосланника примет Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что ситуация на Украине войдет в повестку встречи с Уиткоффом.

    Агентство Reuters рассказало о планах спецпосланника доложить о прогрессе в переговорах с Зеленским.

    Стере поделился подробностями прошедшего в Осло обсуждения.

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    21 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Путин: Американский наемник Хаббард находится в Пулково

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осужденный за наемничество в России гражданин США Стивен Хаббард находится в петербургском аэропорту Пулково, сообщил президент Владимир Путин.

    «Он в аэропорту Пулково», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Путин в среду в Константиновском дворце в Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Стивен Хаббард, 73-летний уроженец штата Мичиган, с 2014 года проживал на Украине. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. Получив оружие и боеприпасы, он служил в украинских войсках до апреля 2022 года, когда его задержал российский военный.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд признал американца виновным в наемничестве и приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Мужчина признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение американского наемника.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил российского лидера освободить американца. В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил посреднические усилия США по урегулированию украинского кризиса.

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    21 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Уиткофф попросил Путина изучить документы по Украине позднее

    Спецпосланник США Уиткофф передал Путину документы по Украине в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на встречу в Петербурге документы с подходами к украинскому урегулированию и попросил президента России Владимира Путина ознакомиться с ними чуть позже.

    Встреча проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе беседы спецпосланник президента США заявил, что привез документы, в которых излагаются подходы к решению украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    «Я попросил бы вас, господин президент, рассмотреть и посмотреть эти документы чуть позднее», – сказал Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию на Украине.

    Глава государства спросил спецпосланника США об итогах переговоров в Норвегии.

    Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что обсуждение украинского кризиса станет частью повестки этой встречи.

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    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой

    В российском МИД отмечают заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Россией. На фоне скандала Сеула с Киевом и энергетических договоренностей Москвы и Вашингтона эксперты видят предпосылки для восстановления сотрудничества двух стран. Сможет ли Южная Корея вернуться к прагматичному подходу в отношениях с Россией? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами

    Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты. Это месть, которая подана холодной: Минск не раз игнорировал санкции со стороны Риги или отвечал асимметрично, почти дружественными жестами. Что же стало последней каплей, переполнившей чашу белорусского терпения? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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