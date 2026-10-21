Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
На левом берегу Киева прогремело восемь взрывов
В Киеве и большинстве регионов страны объявили воздушную тревогу, после чего на левом берегу Киева произошло по меньшей мере восемь взрывов.
Издание «Инсайдер» сообщило, что по меньшей мере восемь взрывов прогремело на левом берегу украинской столицы после объявления масштабной воздушной тревоги, передает ТАСС.
Согласно предварительной информации, ракетный удар был нанесен с использованием баллистического вооружения. Все восемь ракет поразили намеченные цели на территории города.
Предполагается, что атаке подверглись объекты энергетической инфраструктуры. В частности, сообщается о возможных попаданиях по местным теплоэлектроцентралям, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Киеве и в большинстве областей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Киеве и Харькове прогремели взрывы. Российский беспилотник поразил объект транспортной инфраструктуры в украинской столице.
Во вторник местный энергообъект получил повреждения после очередной атаки.