Командиры ВСУ перепродавали автомобили для армии и присваивали деньги

Tекст: Вера Басилая

Командиры украинских подразделений перепродают автомобили, которые были приобретены для нужд Вооруженных сил Украины на пожертвования граждан, сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

По словам российских силовиков, в то время, как отдельные подразделения ВСУ испытывают огромные проблемы с логистикой, а граждане Украины отдают последние гроши для ВСУ, командиры медийных подразделений зарабатывают.

По его словам, автомобили, купленные для армии, сразу же выставляются на популярных интернет-площадках по продаже подержанных автомобилей.

Также в российских силовых структурах сообщили, что украинские пограничники массово бегут в страны Европы, опасаясь попасть на фронт. Источник агентства уточнил, что в этом году 15 военнослужащих 94-го пограничного отряда (населенный пункт Чоп) во время несения службы оставили оружие и экипировку на территории Украины, после чего перебежали в Словакию и Венгрию.

Ранее сообщалось, что 94-й Чопский погранотряд практически полностью уничтожен на сумском направлении, поэтому новые люди для пограничной службы набираются среди действующих военнослужащих. В результате, по данным источника, некоторые из них совершают самоубийства, а большинство используют служебное положение, чтобы уехать в Европу.

Ранее командир 157 отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Дзерин проводил время во Львове за распитием шампанского, несмотря на тяжелое положение личного состава на линии боевого столкновения.

Пленный военнослужащий с Украины рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров.

Командир одной из украинских бригад применял пытки к осужденным бойцам.