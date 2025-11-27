ONS: В Британии число нелегальных мигрантов в отелях выросло на 13% с июня

Tекст: Денис Тельманов

Количество нелегальных мигрантов, размещенных в гостиницах Британии, достигло 36 273 человека в сентябре, передает РИА «Новости».

По данным британского бюро национальной статистики (ONS), это на 13% больше, чем три месяца назад, когда в отелях проживало 32 041 мигрант. В сентябре прошлого года аналогичный показатель составлял 35 628 человек.

Бюро статистики также зафиксировало снижение чистого притока мигрантов в страну за последний год. С июня 2024 года по июнь 2025 года в Британию приехали 204 тысячи мигрантов, что на 69% меньше, чем годом ранее, и такой результат стал минимальным с 2021 года.

По данным, обновленным в ноябре, с июня 2023-го по июнь 2024 года чистый прирост мигрантов оценивался в 650 тыс. человек, а годом ранее – 944 тысячи. До выхода Британии из ЕС этот показатель не превышал 250 тысяч ежегодно.

Власти Соединенного Королевства в последние месяцы приняли ряд жестких миграционных мер. Срок ожидания постоянного вида на жительство для беженцев увеличился с пяти до 20 лет, в течение которых каждые 30 месяцев требуется подтверждать статус.

Для легальных мигрантов срок получения вида на жительство вырос до десяти лет. В 2024 году Ла-Манш пересекли более 36,8 тыс. нелегалов – на четверть больше, чем годом ранее, однако рекорд отмечался в 2022 году с числом свыше 45,7 тыс. мигрантов. Ежедневные расходы на размещение просителей убежища в гостиницах составляют несколько миллионов фунтов стерлингов.

