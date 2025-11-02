Tекст: Вера Басилая

Дмитриев заявил, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств, по его словам, хватило бы для репатриации всех нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».

По его словам, чтобы безопасно репатриировать по сути каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании «можно было предложить более 34 тыс. евро каждому за добровольное возвращение и реинтеграцию».

По оценке Дмитриева, в настоящее время в Евросоюзе и Британии находятся 3,4 млн нелегальных мигрантов, а реальная стоимость их возвращения составляет 34 млрд евро, с учетом затрат по 10 тыс. евро на каждого. Он подчеркнул, что потраченных на Украину средств более чем достаточно для трижды полного покрытия этой программы, что, по его мнению, предотвратило бы «самоубийство западной цивилизации».

Дмитриев высказал мнение, что в лучшем случае удастся добиться репатриации половины мигрантов, а остальная часть денег может быть разворована подстрекателями к войне – такими, как экс-премьер Британии Борис Джонсон и другими политиками, заинтересованными в продолжении украинского конфликта ради личных выгод.

В марте Европейская комиссия предложила ужесточить меры борьбы с нелегальной миграцией, включая создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на отсутствие таких норм в европейских правилах. Тем временем, число нелегальных мигрантов, прибывающих в Британию, стабильно растет: с начала 2024 года страну пересекли более 36,8 тыс. человек – на четверть больше, чем год назад. В 2022 году этот показатель составлял свыше 45,7 тыс. человек. Власти Британии, в свою очередь, вынуждены ежедневно тратить миллионы фунтов на размещение просителей убежища в гостиницах.

Ранее 41% жителей Британии выразили недовольство миграционной политикой страны.

Большинство британцев назвали миграцию главной угрозой для страны, а этот показатель составил 58%.

В Британии отмечен самый высокий уровень обеспокоенности миграцией со времени выхода из Евросоюза.