    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    2 ноября 2025, 16:36 • Новости дня

    Дмитриев: Потраченных ЕС на Киев денег хватит для репатриации всех нелегалов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств хватило бы для безопасного возвращения всех нелегальных мигрантов в страны происхождения, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств, по его словам, хватило бы для репатриации всех нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».

    По его словам, чтобы безопасно репатриировать по сути каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании «можно было предложить более 34 тыс. евро каждому за добровольное возвращение и реинтеграцию».

    По оценке Дмитриева, в настоящее время в Евросоюзе и Британии находятся 3,4 млн нелегальных мигрантов, а реальная стоимость их возвращения составляет 34 млрд евро, с учетом затрат по 10 тыс. евро на каждого. Он подчеркнул, что потраченных на Украину средств более чем достаточно для трижды полного покрытия этой программы, что, по его мнению, предотвратило бы «самоубийство западной цивилизации».

    Дмитриев высказал мнение, что в лучшем случае удастся добиться репатриации половины мигрантов, а остальная часть денег может быть разворована подстрекателями к войне – такими, как экс-премьер Британии Борис Джонсон и другими политиками, заинтересованными в продолжении украинского конфликта ради личных выгод.

    В марте Европейская комиссия предложила ужесточить меры борьбы с нелегальной миграцией, включая создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на отсутствие таких норм в европейских правилах. Тем временем, число нелегальных мигрантов, прибывающих в Британию, стабильно растет: с начала 2024 года страну пересекли более 36,8 тыс. человек – на четверть больше, чем год назад. В 2022 году этот показатель составлял свыше 45,7 тыс. человек. Власти Британии, в свою очередь, вынуждены ежедневно тратить миллионы фунтов на размещение просителей убежища в гостиницах.

    Ранее 41% жителей Британии выразили недовольство миграционной политикой страны.

    Большинство британцев назвали миграцию главной угрозой для страны, а этот показатель составил 58%.

    В Британии отмечен самый высокий уровень обеспокоенности миграцией со времени выхода из Евросоюза.

    31 октября 2025, 17:12 • Новости дня
    Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз
    Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выразила надежду на коренное изменение европейской бюрократии к 2030 году, чтобы ее вступление в Евросоюз могло бы принести пользу стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в пятницу.

    «Мы в ответе за защиту наших национальных интересов, – сказал он. – Напомню, что это ЕС летом 2024 года остановил стратегический диалог с Грузией из-за закона о прозрачности».

    «Таково сегодняшнее отношение (ЕС) к нам. Будет очень хорошо, если они перейдут на прагматические отношения. Мы ждем 2030 года и надеемся, что к этому времени европейская бюрократия изменит подходы, – заявил Кобахидзе. – Если изменятся подходы, то изменятся и условия».

    ЕС резко критикует Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Грузия с 2023 года является страной-кандидатом на членство в ЕС.

    Ранее эксперт Петрэ Мамрадзе объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО.

    30 октября 2025, 23:09 • Новости дня
    Британского принца Эндрю лишили всех титулов и выгнали из резиденции Royal Lodge

    Британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов

    Британского принца Эндрю лишили всех титулов и выгнали из резиденции Royal Lodge
    @ Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов и изгнал из резиденции Royal Lodge в Виндзоре, кроме того, имя у бывшего принца тоже станет другим.

    «Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. До сего дня договор аренды позволял ему законно проживать в резиденции Royal Lodge. В настоящее время ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переезжает в другое частное жилье. Оглашение этих данных необходимо, несмотря на тот факт, что он отрицает выдвинутые против него обвинения», – публикует Daily Star сообщение королевского дворца.

    Решение лишить Эндрю дополнительных титулов и предписать ему покинуть Королевскую ложу было принято из-за существенных ошибок в его суждениях. Этот шаг потребовал юридической и конституционной экспертизы, а также поддержки со стороны королевской семьи в целом.

    Считается, что король инициировал этот процесс, против которого Эндрю не возражал. Были проведены консультации с правительством, и оно поддержало это решение, сочтя его соответствующим конституции.

    Общественное отношение к принцу при этом продолжает ухудшаться: опрос YouGov показал, что число тех, кто относится к Эндрю «очень негативно», выросло с 69% в августе до 81%, основываясь на ответах более 2160 взрослых человек, опрошенных на этой неделе.

    Эндрю попытался положить конец многолетнему скандалу, вызванному обвинениями в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, отказавшись от своего герцогского и других титулов, прежде чем посмертные мемуары мисс Джуффре появились на прилавках в начале октября.

    Однако принц, который решительно опровергает эти обвинения, оказался в центре новой волны осуждения, обрушившейся на его резиденцию Royal Lodge недалеко от Виндзорского замка, где он проживал практически не уплачивая арендную плату с 2003 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, антимонархическая группа Republic в Британии выступила за уголовное расследование в отношении принца Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, говорится в заявлении лидера движения Грэма Смита. В октябре британский принц Эндрю отказался от титула герцога из-за связи с Эпштейном. Кроме того, британского короля освистали у Личфилдского собора из-за принца Эндрю.

    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    1 ноября 2025, 10:57 • Новости дня
    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины

    Финский политик Мема предложил Москве взыскать с ЕС 200 млрд евро за Украину

    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, передает «Царьград».

    Политик обвинил западные страны в провоцировании и организации вооруженного конфликта на Украине, подчеркнув, что России не пришлось бы начинать спецоперацию, если бы Минские соглашения соблюдались.

    По мнению Мемы, после завершения специальной военной операции Россия сможет потребовать от европейских стран компенсацию на сумму 200 млрд евро. Он полагает, что западные инвестиции в конфликт должны быть компенсированы с учетом ущерба, который понесла Россия.

    Ранее Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу для обсуждения финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих».

    Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским странам придется долго содержать Украину, поскольку они взяли ее «на поруки».

    31 октября 2025, 07:41 • Новости дня
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас понесла поражение в конфликте с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после неудачной попытки кадрового назначения, пишут немецкие СМИ.

    Между Каллас и фон дер Ляйен назрел серьезный конфликт, Каллас якобы пыталась усилить свои позиции в структуре власти ЕС, выдвинув на роль советника бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра, пишет Die Welt, передает РИА «Новости».

    Однако это кадровое предложение вызвало резко негативную реакцию у фон дер Ляйен, так как Зельмайр известен как ярый противник главы Еврокомиссии и ее политический критик.

    «Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», – отметило издание.

    В результате ни одно из крупнейших государств-членов Евросоюза не поддержало кандидатуру Каллас, что стало для нее явным политическим поражением в текущей борьбе за влияние внутри европейских институтов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Каллас проиграла в борьбе с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    31 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов

    Политолог Годованюк: Король Карл III наказал брата Эндрю, чтобы «обелить» британскую монархию

    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов
    @ I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Санкциями против принца Эндрю британский король Карл III «обелил» семью и дистанцировал ее от скандала с Джеффри Эпштейном, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк. Ранее Эндрю Виндзор был лишен всех титулов и выселен из королевской резиденции.

    «В британской монархии и ранее происходило немало скандальных событий различного толка. Но дело Джеффри Эпштейна, в котором оказался замешан принц Эндрю, стало трансграничным, и его трудно деэскалировать инклюзивно, удерживая в границах одного государства. Поэтому Карлу III пришлось принимать меры в отношении своего брата, лишая его всех титулов», – пояснила Кира Годованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    «В этом деле есть и второй аспект, связанный с китайским следом, что очень чувствительно для внутриполитической повестки Британии. Принц Эндрю встречался с высокопоставленным чиновником из КНР Цай Ци. Это произошло на фоне попыток Лондона снизить внешнее влияние на свою политику и было осуждено общественностью», – напомнила аналитик.

    «В целом, это имиджевый ход, выгодный в первую очередь для британской монархии, для Карла III. Шаг призван «обелить» королевскую семью, как символ нации, дистанцировать Эндрю от наследников первой, второй и третьей линий, и показать другим членам, что неподобающее поведение не останется без последствий», – детализировала собеседница.

    «Королевская семья считается образцовой для британцев, поэтому решение Карла III будет поддержано большинством граждан. По сути, санкции в отношении Эндрю консолидируют британское общество вокруг правящей династии и склонят колеблющихся в их пользу», – подчеркнула эксперт.

    «При этом, в жизни самого Эндрю мало что изменится. Он и ранее не являлся наследником престола, а сейчас попросту перестал являться старшим членом королевской семьи, не выполняет ее обязанностей и не может представлять ее где бы то ни было», – резюмировала Годованюк.

    Ранее король Британии Карл III лишил своего брата Эндрю всех оставшихся титулов и выселил его из королевской резиденции – особняка возле Виндзорского замка. Теперь он будет представлен Эндрю Маунтбеттен Виндзор, а не как принц, пишет Associated Press.

    В начале октября Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за новых разоблачений его дружбы с Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии со стороны одной из жертв – Вирджинии Джуффре, чьи посмертные мемуары недавно появились в книжных магазинах.

    «Эти меры необходимы, несмотря на то, что Эндрю продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Его величество желает ясно заявить, что мысли и глубочайшее сочувствие королевской семьи – с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия», – заявили во дворце.

    Ранее антимонархическая группа Republic в Британии выступила за уголовное расследование в отношении принца Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, говорилось в заявлении лидера движения Грэма Смита.

    Лишение титула принца или принцессы – практически беспрецедентный случай. Последний раз подобное случалось в 1919 году, когда принц Эрнест Август, член королевской семьи Великобритании и одновременно принц Ганноверский, был лишен титула за поддержку Германии во время Первой мировой войны.

    31 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Стало известно о «секретной» встрече «коалиции желающих» в Испании

    EL Mundo: «Коалиция желающих» планирует проведение секретной встречи в Испании

    Стало известно о «секретной» встрече «коалиции желающих» в Испании
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу по обсуждению финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих», сообщает издание El Mundo.

    МИД Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную встречу «коалиции желающих» по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

    По данным издания El Mundo, всех участников встречи предупредили о необходимости сдать мобильные телефоны в специальное место хранения и не разглашать подробности обсуждений.

    Главной темой совещания станет поиск путей срочного финансирования Украины, включая поддержку обороны Киева. Как указывается, на предыдущем собрании «коалиции желающих», которое прошло в Лондоне в пятницу, присутствовали Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров подключились к обсуждению по видеосвязи.

    Французский президент Эммануэль Макрон на прошлой встрече «коалиции желающих» Эммануэль Макрон объявил о планах отправить новые истребители Mirage для Украины на последней встрече «коалиции желающих».

    The Economist указал, что Украине потребуется 389 млрд долларов финансовой помощи в течение четырех лет.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военная помощь «коалиции желающих» уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию.

    1 ноября 2025, 15:36 • Новости дня
    МВД: Более 4,3 тыс. мигрантов выдворят после рейдов МВД в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что по итогам операции «Нелегал-2025» судебные органы вынесли более 4,3 тыс. решений об административном выдворении иностранных граждан.

    По данным Петровой, в ходе двух этапов операции удалось выявить 15,7 тыс. административных правонарушений, передает «Интерфакс».

    За нарушение режима пребывания по статье 18.8 КоАП РФ было зафиксировано более 10 тыс. административных протоколов. За незаконную трудовую деятельность по статье 18.10 КоАП РФ – свыше 2,1 тыс. протоколов. Кроме того, в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранцев к труду по статье 18.15 КоАП РФ составлено более 1,6 тыс. административных протоколов.

    Также возбуждено 748 уголовных дел, большинство из которых приходится на фиктивную постановку на учет (430 дел по статье 322.3 УК РФ) и подделку миграционных документов (235 дел по статье 327 УК РФ).

    Полиция также возбудила 29 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и еще 24 – по иным преступлениям, совершенным иностранцами. Первый этап операции проходил с 16 по 25 июня, второй – с 13 по 22 октября.

    В июне в МВД сообщили, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    30 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная помощь «коалиции желающих» все активнее уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Эксперты справедливо заметили, что попытки «желающих» изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе», – заявила дипломат.

    Захарова указала на то, что подтверждением тому является и начавшееся обсуждение «щедрыми союзниками» идеи захватить «частные активы российского происхождения в размере около 25 млрд евро, замороженные в европейских банках».

    «На этом фоне объективные подходы России к урегулированию украинского кризиса на основе устранения его первопричин встречают всё более широкое понимание со стороны зарубежных лидеров и политиков», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что власти США начали  обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Захарова же в любом случае пообещала жесткий ответ Западу на присвоение активов России.

    1 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Москва повысила стоимость патента для мигрантов

    Московские депутаты поддержали рост стоимости патентов для мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшее время ежемесячная стоимость патентов для работающих в Москве мигрантов увеличится до 10 тыс. рублей за счет роста регионального коэффициента.

    Московская городская дума одобрила индексацию стоимости патентов для иностранных граждан, передает Ura.ru. Новая ежемесячная плата составит 10 тысяч рублей вместо прежних 8,9 тысячи. Как пояснила замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дарья Мурченко, предлагается установить региональный коэффициент на уровне 2,9323.

    Мурченко отметила: «В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8 900 рублей до 10 тыс. рублей в месяц. Для этого региональный коэффициент необходимо установить в размере 2,9323». Она добавила, что повышение стоимости патента даст возможность сравнять налоговое бремя для мигрантов и граждан России.

    Региональный коэффициент пересматривается ежегодно по уровню средней заработной платы в отраслях, где труд иностранных граждан наиболее востребован. Замглавы департамента уточнила, что при расчете учитывается также госпошлина, которая введена с 1 января 2025 года, и стоимость оформления патента в ГБУ «Миграционный центр».

    Новый размер платы сравним со стоимостью патента в Московской области. Формирование стоимости включает базовую ставку по Налоговому кодексу, федеральный коэффициент-дефлятор Минэкономразвития и региональный коэффициент.

    Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил усовершенствовать систему контроля над пребыванием трудовых мигрантов.

    Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы.

    31 октября 2025, 10:33 • Новости дня
    Латвия вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия

    Парламент Латвии проголосовал за выход из международного договора по защите женщин

    Латвия вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции по защите женщин, став первой страной Евросоюза, сделавшей этот шаг спустя всего год после ее ратификации, сообщает Politico.

    Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – международного договора Совета Европы, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, пишет Politico.

    За решение проголосовали 56 депутатов, против – 32, еще двое воздержались. Если закон будет подписан президентом, Латвия станет первой страной Европейского союза, покинувшей эту конвенцию.

    Лидер парламентской группы центристской Прогрессивной партии Андрис Шуваевс назвал решение позорным. Законодательную инициативу внесла правая оппозиционная партия Latvia First, однако поддержку ей обеспечила и часть коалиции – Союз зеленых и крестьян, несмотря на разногласия с партией премьер-министра Эвики Силини.

    Представитель Latvia First Ингуна Миллере, комментируя решение, подчеркнула: «Стамбульская конвенция – это продукт радикального феминизма, основанный на идеологии «гендера». Ратификация была политическим маркетингом, не имеющим отношения к борьбе с насилием».

    Противники выхода считают, что это приведет к ограничению прав женщин и критикуют инициативу. За день до голосования около 5 тыс. человек вышли на акцию протеста с лозунгами «Руки прочь от Стамбульской конвенции» и «Латвия не Россия».

    Правозащитные организации отмечают, что отказ от конвенции приведет к отступлению Латвии от стандартов ЕС, и обвиняют власти в использовании риторики, связанной с защитой традиционных ценностей, перед выборами.

    Представительница Equality Now Тамар Деканосидзе заявила, что данный шаг «делает Латвию ближе к России, чем к Евросоюзу и западным странам», и подчеркнула, что это служит интересам России в Латвии.

    Для окончательного выхода необходимо одобрение президента Эдгара Ринкевичса, который пообещал рассмотреть закон в течение десяти дней.

    Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в 2021 году подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин.

    Турция объяснила это решение тем, что суть конвенции была подменена ЛГБТ-сообществом (признано экстремистским сообществом, запрещено в России).

    31 октября 2025, 10:12 • Новости дня
    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, сохраненные вопреки новому торговому соглашению, сохранили три страны Евросоюза – Польша, Венгрия и Словакия.

    Эти три страны продолжают применять национальные запреты на импорт украинских зерновых и других аграрных товаров, хотя с 13 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между ЕС и Украиной, передает Politico.

    Эти меры нарушают нормы единого рынка ЕС, которые запрещают создание внутренних торговых барьеров.

    Заместитель официального представителя Еврокомиссии Олоф Гилл заявлял, что не видит причин для сохранения этих запретов. По его словам, Еврокомиссия усилит контакты с правительствами Польши, Венгрии и Словакии для урегулирования ситуации.

    Еврокомиссия до сих пор не спешила с принятием мер против нарушителей, рассчитывая, что обновленное соглашение снимет проблему, однако политика внутри союза влияет на решения.

    В Брюсселе опасаются, что судебные иски против Польши осложнят отношения с новым кабинетом польского премьера Дональда Туска, а выборочные санкции против Венгрии и Словакии вызовут обвинения в двойных стандартах.

    В министерстве сельского хозяйства Польши указали, что национальные ограничения не отменяются автоматически после вступления в силу новой сделки. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь подчеркнул, что страна сохранит уровень защиты своего рынка, а министр Словакии Рихард Такач назвал новые европейские гарантии недостаточными для местных фермеров.

    Ранее советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    В сентябре польские фермеры блокировали движение грузовых автомобилей на пункте пропуска «Медыка» на границе с Украиной. В очереди на этом пограничном переходе тогда скапливалось более 680 фур.

    31 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко отказался извиниться перед Литвой за метеозонды с контрабандными сигаретами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает нужным извиняться перед Литвой за запуск метеозондов.

    Во время рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко рассказал, что официальные представители США обратились к белорусской стороне с требованием немедленно и публично извиниться перед Вильнюсом, передает БелТА.

    Президент Белоруссии признался, что Минск ведет переговоры с США, и на следующий день после того, как «эти шарики полетели», американцы заявили, что «белорусы виноваты и Минск должен публично немедленно извиниться перед Литвой».

    «Я говорю: «Пошли на... » И так далее. Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет?» – заявил Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова принести извинения лишь в случае доказанной вины. По его словам, пока такой причины не существует – он не видит вины ни своей, ни соотечественников.

    Белорусский лидер выразил мнение, что инциденты с зондами используются только как повод оказать давление на Минск. Лукашенко напомнил также о постоянном спросе на белорусские сигареты в сопредельных странах, заявив, что если потребуется что-то поставлять – это всегда возможно сделать легально и открыто.

    В ночь на понедельник с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что вызвало временную остановку работы Вильнюсского аэропорта.

    Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал «мелким» решение Литвы закрыть пункты пропуска на границе из-за инцидента с воздушными шарами.

    Литовское правительство решило приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц из-за угроз национальной безопасности.

    В свою очередь власти Белоруссии ужесточили правила пересечения границы для литовских грузовых автомобилей, мотивируя это односторонними мерами Вильнюса.

    2 ноября 2025, 01:58 • Новости дня
    Нападение с «большим ножом» на пассажиров поезда произошло в Англии

    Несколько пассажиров пострадали в результате нападения с ножом в поезде в Англии

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько пассажиров получили ранения в результате нападения с ножом в поезде в Англии, двое мужчин задержаны, сообщила полиция графства Кембриджшир.

    Полиция сообщила, что звонок о нападении поступил в 19.39 (22.39 мск). Вооруженные сотрудники прибыли на место, поезд остановили на станции Хантингдон и задержали двух мужчин. Несколько пострадавших были госпитализированы. Служба скорой помощи Восточной Англии мобилизовала дополнительные силы, включая медицинский вертолет, чтобы оказать помощь раненым, передает ТАСС.

    По сообщениям Times, нападавший с большим ножом напал на людей вскоре после отправления поезда из города Питерборо, часть пассажиров была вынуждена прятаться в туалетах.

    Британский премьер-министр Кир Стармер назвал этот инцидент шокирующим и выразил благодарность экстренным службам, а также призвал граждан следовать их инструкциям. Глава МВД Британии Шабана Махмуд подчеркнула, что «регулярно получает обновленную информацию о расследовании».

    Железнодорожная компания Thameslink сообщила о закрытии станции Хантингдон и остановке движения всех поездов в обе стороны. Из-за происшествия возникли серьезные задержки и отмены поездов. Информация о мотивах нападавшего или нападавших и деталях пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре возле синагоги в Манчестере произошли наезд на прохожих и нападение на людей с ножом. В июле на коммерческом объекте в центре Лондона произошла поножовщина, в результате которой двое мужчин погибли, еще двое получили ранения.

    Власти Германии ввели запрет на ношение ножей. Однако нападения с использованием ножей в Германии продолжаются. Во Франции решили запретить детям до 15 лет покупку ножей.

    31 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Суд Британии запретил активистам приближаться к Галь Гадот

    Британский суд ограничил доступ пропалестинским активистам к актрисе Галь Гадот

    Суд Британии запретил активистам приближаться к Галь Гадот
    @ Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лондонский суд ограничил доступ пропалестинских активистов к израильской актрисе Галь Гадот на съемочной площадке, установив дистанцию не менее 200 метров.

    Британский суд вынес решение, согласно которому пропалестинские активисты не имеют права приближаться к израильской актрисе Галь Гадот, когда она участвует в съемках в Лондоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Daily Mail.

    Это связано с попыткой ряда активистов сорвать съемки фильма «Бегущая» в мае, когда они использовали сирены, шумели кастрюлями и размахивали палестинскими флагами рядом со съемочной площадкой.

    Суд обязал протестующих не подходить к актрисе ближе 200 метров. Восьми участникам инцидента предъявили обвинения по закону о профсоюзах и трудовых отношениях 1992 года, который запрещает блокировать доступ к рабочим местам. После задержания активисты были отпущены под залог с условием соблюдения ограничений.

    В публикации также отмечается, что конфликт между движением ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября 2023 года, привел к гибели более 68,5 тыс. палестинцев, а ранения получили свыше 170 тыс. человек. Израиль сторона сообщает о гибели, по меньшей мере, 1,2 тыс. граждан страны за период войны.

    По подсчетам международных организаций, восстановление разрушенного сектора Газа может занять около десяти лет и обойдется примерно в 70 млрд долларов. Между тем соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября, а в его рамках боевики освободили двадцать израильских заложников, а Израиль – 1 718 заключенных из сектора Газа и 250 палестинцев, отбывавших длительные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    В Британии летом задержали активистов Palestine Action возле парламента. До этого пропалестинские активисты повредили два военных самолета в Британии.

    1 ноября 2025, 02:11 • Новости дня
    Энергокомпания в Эстонии ввела с 2026 году плату за «энергетическую независимость»

    Энергокомпания в Эстонии ввела плату за «энергетическую независимость»

    Tекст: Катерина Туманова

    С января 2026 года в Эстонии вводится отдельная плата за балансирующую мощность в размере 3,73 евро за мегаватт-час, что отразится на счетах граждан, о чем сообщила госкомпания Elering.

    Новый платеж, который уже назвали платой за «энергетическую независимость», составит 3,73 евро за мегаватт-час и будет взиматься с обоих сторон – и с потребителей электроэнергии, и с производителей. Эта плата станет отдельной строкой в счетах за январь 2026 года и останется фиксированной на протяжении года, уточнил портал ERR.ee.

    По словам председателя правления компании Elering Калле Килка, «этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией». Новый сбор предназначен для формирования резервов, которые обеспечат стабильность энергосистемы Эстонии.

    Впервые потребители ощутят рост расходов в феврале 2026 года, когда получат счета за январь. Для среднего домохозяйства с потреблением около 250 киловатт-часов нововведение приведет к увеличению ежемесячного счета примерно на 1,2 евро с учетом налога с оборота.

    В дополнение к этому с января 2026 года счета за электроэнергию будут содержать еще одну новую строку – плату за надежность энергоснабжения. Этот сбор обеспечит покрытие затрат на поддержание управляемых мощностей в периоды, когда доля возобновляемой энергии мала, и увеличит счета домохозяйств примерно на два евро в месяц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эстония решила закрыть частично проходящую через Россию дорогу, а также отказалась от использования трассы, участок которой лежал на территории России. В ЕС зафиксировано снижение средней цены на газ для населения на восемь процентов по сравнению с рекордными уровнями 2024 года.

