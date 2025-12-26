Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Мишустин утвердил новую программу безопасности полетов гражданских судов
Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил новую программу безопасности полетов гражданских судов, согласно которому уровень безопасности полетов должен соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и лучшим мировым практикам.
«Утвердить прилагаемые программу безопасности полетов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации», – сказано в распоряжении главы правительства, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отметили в Минтрансе, ключевое в новом документе – это переход к измеримым целям.
«Впервые на уровне распоряжения правительства одновременно с программой закреплены показатели приемлемого уровня безопасности полетов. Эти показатели позволят оценивать эффективность принимаемых мер и удерживать риск на приемлемом уровне», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Новая программа призвана привести уровень безопасности полетов в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Для этого предполагается тщательно вести летную эксплуатацию гражданских самолетов; поддерживать их летную годность; вести аэродромное обеспечение их полетов; управлять воздушным движением.
Кроме того, программа предусматривает «создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания».
