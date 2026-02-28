«Турпомощь» открыла горячую линию из-за ситуации на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Ассоциация «Турпомощь» по поручению Минэкономразвития организовала экстренную связь для туристов, передает РИА «Новости». В сообщении сказано: «В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке и временным изменением авиасообщения с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Кувейтом... сообщает об открытии горячей линии».

Путешественники могут обратиться за поддержкой по телефону +7 (499) 678-12-03. Операторы готовы проконсультировать граждан по вопросам переноса или отмены рейсов, а также помочь с размещением и другими организационными моментами.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что массовых отказов от поездок в этот регион сейчас не фиксируется. По данным экспертов, встречаются лишь единичные просьбы о переносе дат, а в качестве замены туроператоры предлагают Египет, Турцию и страны Азии.

Ассоциация туроператоров России оценила уровень угрозы для граждан в ОАЭ как минимальный.

В Российском союзе туриндустрии подтвердили отсутствие организованных групп россиян в Иране и Израиле.

Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.