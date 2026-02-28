35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.5 комментариев
«Турпомощь» открыла горячую линию из-за ситуации на Ближнем Востоке
Ассоциация «Турпомощь» открыла горячую линию для российских организованных туристов, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
Ассоциация «Турпомощь» по поручению Минэкономразвития организовала экстренную связь для туристов, передает РИА «Новости». В сообщении сказано: «В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке и временным изменением авиасообщения с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Кувейтом... сообщает об открытии горячей линии».
Путешественники могут обратиться за поддержкой по телефону +7 (499) 678-12-03. Операторы готовы проконсультировать граждан по вопросам переноса или отмены рейсов, а также помочь с размещением и другими организационными моментами.
В Российском союзе туриндустрии отметили, что массовых отказов от поездок в этот регион сейчас не фиксируется. По данным экспертов, встречаются лишь единичные просьбы о переносе дат, а в качестве замены туроператоры предлагают Египет, Турцию и страны Азии.
Ассоциация туроператоров России оценила уровень угрозы для граждан в ОАЭ как минимальный.
В Российском союзе туриндустрии подтвердили отсутствие организованных групп россиян в Иране и Израиле.
Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.
Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.