Вступил в силу закон о защите русского языка в России

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что часть положений нового закона о защите русского языка уже вступила в силу, а оставшиеся начнут действовать в установленные законом сроки.

Закон призван укрепить национальную идентичность и сохранить культурные традиции через защиту русского языка, который объединяет все народы, проживающие в стране.

Закон вводит обязательное использование русского языка на вывесках, указателях и табличках. Допускается дублирование информации на языках народов России. В рекламе будет запрещено употребление иностранных слов и выражений, а строящиеся жилые комплексы смогут получать названия только на кириллице. Исключения составят фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

В сообщении отмечается, что владельцам магазинов и предприятий рекомендуется уже сейчас начать замену вывесок и пересматривать рекламные кампании. Такой подход уже реализован в городах, среди которых Краснодар, Ярославль и Магнитогорск.

Закон подчеркивает важность уважения к русскому языку не только для российских граждан, но и для всех, кто приезжает в страну и ведет здесь бизнес. Теперь выполнение этих требований становится обязанностью предпринимателей.

В заключение Володин выражает надежду, что в ближайшее время внешний облик городских улиц изменится, и каждый сможет почувствовать, что находится именно в России.

Ранее Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях ЖК.