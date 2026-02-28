35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями
За шесть часов в первой половине дня системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 украинских дронов, из них 13 – в небе над Белгородской областью.
В период с 8.00 до 14.00 мск были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки, сообщается в канале Max Минобороны.
Для ударов по объектам на территории Российской Федерации противник применил беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Всего дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 16 украинских дронов. Основной удар пришелся на Белгородскую область, в небе над которой зенитчики сбили 13 воздушных целей. Еще три беспилотника были обнаружены и ликвидированы над территорией Курской области.
За минувшую ночь средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников.