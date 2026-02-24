Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.4 комментария
«Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
Государства так называемой коалиции желающих заявили о готовности направить войска на Украину в рамках многоуровневых гарантий безопасности, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
В заявлении канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам встречи лидеров указано, что коалиция подтвердила намерение отправить свои силы на Украину. В документе говорится о планах по формированию многонациональных сил при поддержке США, что станет частью обеспечения так называемых многоуровневых гарантий безопасности для Киева, передает RT.
На встрече лидеры приветствовали усилия Вашингтона, направленные на продвижение мирных переговоров, и подчеркнули важность участия в этом процессе всех заинтересованных сторон.
Лидеры призвали Россию согласиться на полное и безусловное прекращение огня и заявили о намерении предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности, включая поддержку многонациональных сил для Украины, что обсуждалось на встрече в Париже в январе 2026 года.
Также представители государств коалиции подтвердили свою приверженность ужесточению экономического давления на Россию, в том числе через введение новых санкций.
Ранее Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск НАТО на Украину после заключения мира.
Министр обороны Британии Джон Хили выразил готовность направить британских военных на Украину после завершения боевых действий.
МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.