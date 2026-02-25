  • Новость часаКитай высказался о планах Запада передать Украине ядерное оружие
    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    Американский дрон MQ-9 превратили в носителя крылатых ракет
    Билл Гейтс признался в супружеских изменах с русскими женщинами
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы передать Киеву ядерное оружие
    Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море
    В Дании допустили обсуждение размещения ядерного оружия
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда США на введение пошлин
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    26 комментариев
    25 февраля 2026, 10:45 • Новости дня

    Экскаватор опрокинулся в Москве, пострадал водитель

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на Тестовской улице экскаватор перевернулся при погрузке на платформу возле Третьего транспортного кольца, сообщили в прокуратуре города.

    ЧП случилось на Тестовской улице во время перемещения строительной машины.

    Спецтехника упала на бок при попытке заехать на транспортировочную платформу.

    Пострадал водитель экскаватора, его доставили в медучреждение, проводится проверка.

    В мае 2025 года на Варшавском шоссе грузовик врезался в остановку общественного транспорта. В марте того же года в столице автомобиль упал с четвертого этажа многоуровневой парковки.

    24 февраля 2026, 01:56 • Новости дня
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Преступник, совершивший подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве погиб на месте, показали камеры видеонаблюдения.

    Человек, приведший в действие взрывное устройство на Савеловской площади возле полицейской машины, погиб при взрыве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент.

    По уточненным данным, ранения получили двое полицейских, один погиб.

    По данным ТАСС, кузов  автомобиля выгнуло изнутри.

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («незаконный оборот взрывных устройств»).

    Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. По данным Следственного комитета, для расследования преступления будет назначен ряд экспертиз.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб полицейский, еще один сотрудник ДПС пострадал.



    Комментарии (7)
    24 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве

    Эксперт Кнутов: Взрыв у Савеловского вокзала направлен против российского общества

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские колл-центры, которые шантажируют россиян, должны стать законной военной целью ВС России. С таким предложением выступил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя взрыв возле машины ДПС в Москве. По мнению аналитика, почерк нынешней диверсии и прошлый опыт указывают на возможную причастность к инциденту украинских спецслужб.

    «Диверсии против силовиков происходят все чаще. Как правило, за ними стоят украинские структуры и связанные с ними западные спецслужбы. Они используют нейролингвистическое программирование: находят и обзванивают людей, на которых заранее получены определенные данные, убеждаются в неустойчивости их психики, а затем шантажируют и вынуждают совершить противоправные действия, как, например, самоподрыв или поджог военкоматов, полицейских участков, патрульных машин полиции», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он допускает, что устроивший взрыв возле Савеловского вокзала стал жертвой психологической атаки. По мнению собеседника, противник преследовал несколько целей. «Во-первых, омрачить праздник День защитника Отечества. Во-вторых, попытаться дестабилизировать обстановку в России и создать напряжение в обществе. В-третьих, создать условия, при которых число людей, желающих служить в полиции, сокращалось бы», – перечислил аналитик, напомнив заявление Владимира Колокольцева о проблеме некомплекта личного состава МВД.

    Кнутов указал, что в России уже предпринимаются меры против схем мошенников. По его оценкам, дополнительно необходимо усилить контроль со стороны операторов сотовой связи. «Но сейчас задача не только в поиске виновных в проведении новой диверсии против силовиков, но и в выслеживании на территории Украины мест размещения колл-центров, если причастность Киева подтвердится. Их следует включить в список законных целей для наших Вооруженных сил», – заключил эксперт.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Изначально в МВД заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.

    «Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», – информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

    В результате один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что личность устроившего взрыв на Савеловском вокзале установлена. Сообщается, что он гражданин России и якобы действовал по указке украинских спецслужб. Официально эта информация пока не подтверждалась.

    Кроме того, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС. Военкор Александр Коц напоминает, что еще годом ранее – в декабре 2024 года – в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние. 

    «В ноябре 2025-го в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15-летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере. В мае 2025 года в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37-го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, ее склоняли к поджогу через историю с «взломанными Госуслугами» и долгами», – указал он.

    Комментарии (5)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 01:05 • Новости дня
    В Москве на площади Савеловского вокзала неизвестный подорвал машину ГИБДД
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции. Один сотрудники полиции погиб, еще один пострадал.

    По данным полиции, около 00:05 часов к патрульным, находящимся в служебном автомобиле, на площади Савеловского вокзала подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства.

    «По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

    Уточняется, что взорванный автомобиль принадлежал Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы.

    Позднее стало РИА Новости сообщили о еще одном пострадавшем.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля на железнодорожном переезде во Фрязино взорвалось неизвестное устройство, прикрепленное к автомобилю. Водитель получил осколочные ранения.

    Комментарии (7)
    24 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала регулярно оформлял микрозаймы

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала в Москве был постоянным клиентом микрофинансовых организаций с 2022 года.

    В материалах дела отмечается, что уроженец города Можги в Удмуртии регулярно оформлял или пытался оформить микрозаймы на суммы от трех до 15 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Некоторые заявки на микрозаймы были отклонены по причине низкого дохода подозреваемого.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    В СК сообщили, что мужчина, взорвавший себя, был 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга.

    Президент России Владимир Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале.

    Комментарии (15)
    22 февраля 2026, 18:48 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на полеты в Шереметьево

    Tекст: Ольга Иванова

    В московских аэропортах Шереметьево и Внуково временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, возможны корректировки расписания.

    В аэропорту «Шереметьево» временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов, передает РИА «Новости». Росавиация сообщила, что данные меры носят временный характер и направлены на предотвращение возможных инцидентов. Причиной введения ограничений стало действие специального сигнала «ковёр» в воздушном пространстве аэропорта.

    Пассажирам рекомендуется готовиться к увеличенному времени ожидания при обслуживании рейсов. Администрация «Шереметьево» предупредила о возможных изменениях в расписании и призвала учитывать этот фактор при планировании поездок.

    Параллельно службы аэропорта «Внуково» работают в усиленном режиме из-за введения аналогичных ограничений. По данным пресс-службы воздушной гавани, авиакомпании вынуждены корректировать расписание, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала. В терминале «Внуково» также организована активная работа по поддержке и информированию пассажиров на период ожидания вылета.

    Ограничения связаны с внешними обстоятельствами, не зависящими от самих аэропортов. Сколько времени продлятся меры, пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к столице.


    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Ветеран ФСБ назвал взрыв возле машины ДПС в Москве украинской диверсией
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Исполнителя взрыва у Савеловского вокзала, жертвой которого стал сотрудник ДПС, могли использовать «втемную». Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ Алексей Филатов. Он также связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

    «Взрыв возле машины ДПС у Савеловского вокзала в Москве, на мой взгляд, – это целенаправленная диверсия против силовых структур России. Сложно поверить в то, что инцидент именно в четвертую годовщину СВО – это случайность или совпадение», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

    По его мнению, злоумышленник – не профессиональный агент, заказчики могли его использовать «втемную». «Возможно, человека попросили передать информацию или какую вещь сотрудникам полиции, а когда он приблизился к ним, взрывное устройство привели в действие. Такие случаи известны», – рассуждает Филатов. Он также не исключает, что речь может идти о смертнике.

    Как бы то ни было, произошедшее – уже второй случай подрыва полицейского патруля в столице за последнее время. Он напомнил, что 24 декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС.

    По одной из версий, злоумышленник действовал под влиянием мошенников. Его, вероятно, обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг». По мнению ветерана ФСБ, представители силовых структур – в фокусе внимания украинских спецслужб. «Для противника все, кто обеспечивает правопорядок, – потенциальная цель диверсии и теракта. Различие в проведении операций против полицейских или, скажем, генерала ГРУ состоит лишь в том, что во втором случае необходима более длительная и тщательная подготовка», – пояснил спикер.

    По его мнению, если будет найден украинский след, цель противника предельно ясна: «Дестабилизировать обстановку, посеять в россиянах страх и неуверенность, а также создать условия, при которых люди отказывались бы служить в органах». Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц.

    «Фокус атак смещается. Удар по ДПС и полиции, по их машинам и отделам – это попытка ударить по вертикали власти и безопасности, показать «уязвимость» государства. При этом именно рядовые инспекторы, выходящие на смену, оказываются первыми в зоне риска. Удары по сотрудникам МВД, Росгвардии, рассматриваются противником и как попытка ослабить российские силовые структуры и отвлечь ресурсы с фронта на внутреннюю безопасность», – считает он.

    На этом фоне необходимо предпринять ряд мер, подчеркнул Филатов. «С сотрудниками полиции необходимо проводить дополнительные работы, повышать бдительность, предупреждать о вероятности такого рода сценариев. Кроме того, важно работать с населением, которое может стать жертвой мошенников и под их влиянием пойти на противоправные действия», – заключил ветеран ФСБ.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза.

    В результате его действий один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

    Комментарии (4)
    24 февраля 2026, 08:39 • Новости дня
    СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России обнародовал снимок деформированного служебного транспорта ГИБДД подрыва неизвестным в Москве на Савеловском вокзале.

    Ведомство опубликовало кадры с места трагедии в своем Telegram-канале.

    На фотографии и на видео видно, что у патрульного авто выбиты стекла, двери и багажник, а корпус сильно помят. В салоне машины сработала подушка безопасности.

    Также СК показывал видеозапись, на которой запечатлены следователи и криминалисты, обследующие подорванный автомобиль.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погиб один сотрудник полиции.

    Сам устроивший подрыв преступник также погиб на месте.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 16:07 • Новости дня
    Силы ПВО за час сбили 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    За последний час силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

    Еще об одном сбитом беспилотнике сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере Max.

    «Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Ограничения на прием самолетов сняли в аэропортах Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты, сообщили в Росавиации.

    Как указывается в Telegram-канале Росавиации, ранее введенные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Между тем петербургский аэропорт Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов в Москву. В администрации аэропорта обратились к пассажирам с просьбой: «В ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву. В воздушном пространстве столицы введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов», – говорится в Telegram-канале Пулково.

    Пассажирам рекомендовано внимательно следить за обновлениями в онлайн-табло аэропорта и обращать внимание на объявления в терминале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще нескольких БПЛА на подлете к Москве
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На подлете к Москве был уничтожен очередной беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Еще два беспилотника, направлявшихся в сторону столицы, были уничтожен оперативными службами. О случившемся сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице на платформе Max.

    На месте обнаружения обломков работают профильные специалисты, проводится обследование территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин ранее в воскресенье сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 18:25 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО вблизи Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.

    По его словам, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте, где упали обломки БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к столице.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 17:05 • Новости дня
    Пожар произошел в административном здании на северо-востоке Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар на втором этаже административного здания, находящегося в стадии реконструкции, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    В пресс-службе столичного главка МЧС отметили: «Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в здании на реконструкции. В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Образцова, дом 31, строение 3. Происходит загорание на втором этаже реконструируемого административного здания», передает РИА «Новости».

    Ранее в центре российской столицы произошло возгорание в историческом здании Дома синодальных композиторов, сообщил источник в оперативных службах.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 09:21 • Новости дня
    СК показал работу следователей на месте подрыва машины ГИБДД в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России обнародовал видеозапись, на которой запечатлены следователи и криминалисты, обследующие автомобиль ГИБДД в столице, у которого произошел взрыв.

    На видео запечатлены сотрудники Главного следственного управления СК по Москве, они обследуют искореженный взрывом автомобиль сотрудников полиции.

    Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

    До этого СК показывал фото самого автомобиля.

    В Москве на площади Савеловского вокзала возле автомобиля Гоавтоинспекции прогремел взрыв, погиб один сотрудник полиции, еще один пострадал. Подозреваемый погиб на месте.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 15:43 • Новости дня
    В московских аэропортах временно ограничили прием и выпуск самолетов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости»

    В ведомстве уточнили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Росавиация не раскрывает деталей ограничений и не поясняет, как долго они будут действовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.

    Комментарии (0)
    Главу ОПГ обвинили в хищениях у бойцов СВО в Шереметьево
    Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО
    Европейская разведка увидела угрозу в храмах РПЦ
    Друг Трампа поставил под угрозу военный контракт Германии
    Экс-главком ВМФ анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    NYT: Чистки ослабили высшее руководство армии Китая
    Задержанный в Латвии кореевед Ланьков рассказал о планах после депортации в Эстонию

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электричеством на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Лондон и Париж приготовились разбрасываться ядерными бомбами

    Британия и Франция вновь подводят мир к опасной черте: по данным Службы внешней разведки, Лондон и Париж намерены передать Киеву ядерное оружие. Если это произойдет, ситуация выйдет на качественно новый уровень угроз – в первую очередь для безопасности России. Москва будет вынуждена реагировать жестко, а попытки сохранить в мире режим нераспространения и вовсе потеряет всякий смысл. Чем еще чреваты необдуманные действия европейских столиц? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

