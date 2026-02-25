На Telegram составили девятый протокол с возможным штрафом

Тelegram получил девятый за год протокол с возможным штрафом на 8 млн

Tекст: Тимур Шайдуллин

В отношении мессенджера Telegram составили уже девятый за 2026 год административный протокол. Компании грозит штраф до 8 млн рублей, следует из материалов суда. Протокол связан с неудалением информации, которую согласно закону должен был ликвидировать владелец сервиса, сообщает РИА «Новости».

Дата рассмотрения нового протокола пока не определена. За подобные нарушения для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 8 млн рублей. В текущем году Таганский суд Москвы уже оштрафовал Telegram по двум аналогичным протоколам: на 3 млн 800 тыс. и 7 млн рублей.

Также по другой статье КоАП, связанной с повторным неисполнением обязанности по мониторингу и ограничению доступа к определенной информации, компании назначен штраф в 7 млн рублей. В дополнение, на 16 марта запланировано рассмотрение сразу пяти протоколов за неудаление информации.

Ранее в среду Telegram уже обязали выплатить крупную сумму за отказ удалить публикации о продаже спиртного и пропаганде нетрадиционных отношений.

До этого Таганский райсуд Москвы постановил взыскать с Telegram 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. А еще в феврале стало известно, что суд также зарегистрировал семь административных протоколов в отношении мессенджера.



