Telegram оштрафовали за неудаление запрещенного контента
Популярный мессенджер Telegram обязали выплатить крупную сумму за отказ удалить публикации о продаже спиртного и пропаганде нетрадиционных отношений.
Столичный суд постановил взыскать с компании Telegram Messenger Inc. 7 млн рублей, передает ТАСС.
Поводом послужил отказ удалить запрещенную информацию о дистанционной продаже алкоголя и ЛГБТ-контент (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено).
В материалах дела указано, что в мессенджере размещались три объявления о доставке спиртного и данные о нетрадиционных отношениях. Роскомнадзор отправлял предупреждения, однако запрещенные сведения так и не удалили.
Представитель компании на слушание не пришел, поэтому дело рассмотрели в его отсутствие.
В феврале Таганский райсуд Москвы постановил взыскать с компании Telegram 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Накануне этого решения суд зарегистрировал семь административных протоколов в отношении мессенджера.