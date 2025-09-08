В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево нашли новых жертв

Tекст: Алексей Дегтярев

Количество потерпевших в уголовном деле о хищениях в Шереметьево увеличилось за счет новых заявлений и анализа транзакций фигурантов, сказал собеседник РИА «Новости».

Часть участников СВО узнали о деле из новостей и признали себя обманутыми бывшими таксистами аэропорта.

В рамках дела арестованы почти 30 человек, включая организатора Алексея Кабочкина и сотрудников линейного управления МВД. Следствие полагает, что преступники преднамеренно выбирали бойцов СВО, предлагали поездки по обычным ценам, а после завершения маршрута взимали с них суммы в десятки тысяч рублей. За отказ платить угрожали физическим насилием.

Следователи установили, что кражи и вымогательства сопровождались использованием банковских переводов и терминалов. Один из бойцов лишился 615 тыс. рублей после того, как преступники предложили ему выпить спиртное и воспользовались его невнимательностью. Другой потерял 28 тыс. рублей аналогичным способом.

В начале мая в Шереметьево выявили крупные случаи мошенничества, связанные с бойцами СВО. Предполагаемого организатора хищений арестовали.

При этом один из обвиняемых по делу хищении денег у бойцов СВО Дмитрий Боглаев выразил намерение отправиться на спецоперацию.