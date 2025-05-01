В Шереметьево раскрыли масштабные мошенничества с бойцами СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти 20 человек оказались фигурантами уголовного дела о серийных хищениях у участников спецоперации на Украине, прибывающих в международный аэропорт «Шереметьево», передает РИА «Новости». По материалам дела, преступники похищали у военнослужащих банковские карты, взимали с них завышенные суммы за поездки на такси, а также совершали кражи и мошенничество.

В пятницу арестованы 16 подозреваемых, включая организатора группы Алексея Кабочкина. Следствие считает, что участникам помогали неустановленные сотрудники правоохранительных органов, в том числе из линейного управления МВД в аэропорту. Преступники целенаправленно выбирали участников СВО как жертв.

Злоумышленники предлагали военным услуги такси по приемлемой цене, однако в конце поездки сумма увеличивалась в разы. Например, за поездку, изначально стоившую две тысячи рублей, требовали до 40 или даже 90 тыс. Деньги вымогались под угрозой физической расправы, оплата принималась переводами и через терминал.

В одном из эпизодов у военнослужащего похитили 615 тыс. рублей после того, как он потерял бдительность, выпив предложенное спиртное. В другом случае мужчина перевел 17 тыс. рублей «актрисе», разыгравшей сцену с опозданием на рейс.

Следствие рассматривает 18 эпизодов преступлений, связанных с обманом и вымогательством денег у прибывающих в «Шереметьево» участников спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул особую значимость защиты прав участников спецоперации на Украине и их семей, Следственный комитет возбудил уголовное дело против военного медика, подозреваемого во вживлении осколков ради получения компенсаций, а в Подмосковье полиция разыскивает пешехода, подозреваемого в убийстве участника спецоперации.