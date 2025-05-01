Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.0 комментариев
В Шереметьево раскрыли масштабные мошенничества с бойцами СВО
Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве в отношении бойцов спецоперации на Украине, прибывавших в аэропорт «Шереметьево», где суммы за поездки на такси искусственно завышались в десятки раз.
Почти 20 человек оказались фигурантами уголовного дела о серийных хищениях у участников спецоперации на Украине, прибывающих в международный аэропорт «Шереметьево», передает РИА «Новости». По материалам дела, преступники похищали у военнослужащих банковские карты, взимали с них завышенные суммы за поездки на такси, а также совершали кражи и мошенничество.
В пятницу арестованы 16 подозреваемых, включая организатора группы Алексея Кабочкина. Следствие считает, что участникам помогали неустановленные сотрудники правоохранительных органов, в том числе из линейного управления МВД в аэропорту. Преступники целенаправленно выбирали участников СВО как жертв.
Злоумышленники предлагали военным услуги такси по приемлемой цене, однако в конце поездки сумма увеличивалась в разы. Например, за поездку, изначально стоившую две тысячи рублей, требовали до 40 или даже 90 тыс. Деньги вымогались под угрозой физической расправы, оплата принималась переводами и через терминал.
В одном из эпизодов у военнослужащего похитили 615 тыс. рублей после того, как он потерял бдительность, выпив предложенное спиртное. В другом случае мужчина перевел 17 тыс. рублей «актрисе», разыгравшей сцену с опозданием на рейс.
Следствие рассматривает 18 эпизодов преступлений, связанных с обманом и вымогательством денег у прибывающих в «Шереметьево» участников спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул особую значимость защиты прав участников спецоперации на Украине и их семей, Следственный комитет возбудил уголовное дело против военного медика, подозреваемого во вживлении осколков ради получения компенсаций, а в Подмосковье полиция разыскивает пешехода, подозреваемого в убийстве участника спецоперации.