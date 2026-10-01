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    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

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    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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    1 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды

    Захарова: Журналист Би-би-си Розенберг стал посмешищем из-за пропаганды работодателя

    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист корпорации Би-би-си Стив Розенберг стал посмешищем из-за пропагандистских штампов и установок своего работодателя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Он стал посмешищем не в индивидуальном качестве, не потому, что он такой, а он стал посмешищем потому, что он работает в такой корпорации», – сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE», передает РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что британские нарративы сделают посмешищем «даже самого лучшего человека». По ее словам, Розенберг выступает олицетворением того, во что превратилась современная британская пресса, и демонстрирует «суть журналистики по-британски».

    Так Захарова прокомментировала недавний вопрос Розенберга главе МИД Сергею Лаврову на полях клуба «Валдай» о том, признает ли Москва ведение «гибридной войны» против Европы. Министр в ответ указал на прямую вовлеченность Запада в конфликт через поставки оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров поспорил с британским журналистом о «гибридной войне».

    В августе Захарова с юмором отреагировала на опрос Би-би-си на улицах Москвы.

    Летом журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу

    Politico: Макрон и Карни стали «лидерами сопротивления» Трампу среди союзников США

    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни стали «лидерами сопротивления» президенту США Дональду Трампу, публично насмехаясь над американским лидером.

    Макрон и Карни стали отвечать на нападки Трампа и иногда провоцировать его без явной причины на фоне торговых разногласий и споров о России, пишет Politico.

    Канадский экономист Рохинтон Медхора назвал политиков «лидерами сопротивления», отметив, что лесть и игнорирование Трампа не сработали, поэтому они перешли к ответным насмешкам. Так, Карни высмеял неисправность телесуфлера Трампа и спародировал его жестикуляцию.

    Бывший стратег Белого дома Стив Бэннон предупредил, что союзники «играют с огнем», так как зависят от США в торговле. При этом бывший посол США в НАТО Иво Даалдер считает, что союзники поняли, как общаться с Трампом: они игнорируют его угрозы и действуют в своих интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о шантаже Дональда Трампа Эммануэлем Макроном. В апреле французский лидер назвал Трампа, а также Владимира Путина и Си Цзиньпина противниками Европы. В начале апреля Макрон отказался комментировать высказывания президента США о рукоприкладстве своей жены Брижит.

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    30 сентября 2026, 16:59 • Новости дня
    Принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили возмущение действиями фотографов, устроивших слежку за их малолетними детьми на территории новой школы.

    Представитель семьи заявил: «Действия папарацци являются чрезвычайно безрассудными», передает ТАСС.

    Сообщается, что репортеры обходили периметр учебного заведения, заглядывали внутрь и наблюдали за учениками. Кроме того, некоторые фотографы отказываются уважать право несовершеннолетних на частную жизнь.

    Супруги вернулись в Британию 26 августа вместе с семилетним Арчи и пятилетней Лилибет Дианой. Семья сменила школу из соображений безопасности, в новом заведении дети учатся всего две недели.

    Газета The Daily Telegraph отмечала, что из-за отсутствия государственной охраны ежедневные поездки на учебу несут серьезные риски.

    Ранее герцог Сассекский пытался через суд вернуть себе полицейскую защиту, однако проиграл процесс.

    Напомним, пара перестала исполнять обязанности старших членов королевской семьи 31 марта 2020 года, лишившись права официально представлять монарха и использовать титулы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вернувшийся в Великобританию принц Гарри потребовал извинений от своих родственников.

    Ранее Апелляционный суд Британии отклонил жалобу герцога Сассекского на лишение государственной полицейской охраны.

    После этого британское правительство инициировало пересмотр мер безопасности для королевской особы.

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    30 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Цена на дизельное топливо в Британии обновила исторический максимум

    Tекст: Ольга Иванова

    Средняя стоимость дизельного топлива в Британии впервые в истории превысила психологическую отметку в два фунта стерлингов за литр на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

    Средняя стоимость дизельного топлива в Британии впервые превысила два фунта стерлингов, достигнув 2,65 доллара за литр, передает РИА «Новости». Этот показатель стал историческим максимумом для страны.

    «Впервые за всю историю наблюдений цена за литр превысила два фунта стерлингов», – сообщает телеканал Sky News, опираясь на собственные подсчеты. В понедельник автосервисная компания RAC зафиксировала цену на уровне 199,18 пенса за литр.

    Помимо этого, во вторник стоимость бензина в Британии также достигла рекордной отметки в 173,46 пенса, или 2,28 доллара за литр. Этот показатель превысил значения первой половины 2026 года. Рост цен на топливо начался в феврале на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до 1,9918 фунта стерлингов за литр.

    В середине месяца цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Немногим ранее средняя стоимость этого горючего в Соединенных Штатах установила новый рекорд на отметке 6,23 доллара за галлон.

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    30 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Моди и Трамп обсудили сотрудничество в обороне и торговле

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив двустороннее партнерство в сфере обороны, торговли и энергетики.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Состоялся продуктивный разговор с президентом Трампом. Мы рассмотрели наше двустороннее сотрудничество в сфере торговли, обороны, энергетики, критических технологий и других областях. Договорились поддерживать тесное взаимодействие для продвижения нашего всеобъемлющего глобального стратегического партнерства», – отметил индийский лидер в социальной сети X.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В частности, они затронули усилия по укреплению глобальной безопасности и мира.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди после одобрения в сенате стопроцентных пошлин на нефть России.

    Министерство иностранных дел Индии заявило о готовности властей принять необходимые меры для защиты экономических интересов после утверждения Конгрессом США закона о санкциях.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за угрозы введения новых американских пошлин.

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    1 октября 2026, 05:43 • Новости дня
    Министр образования Британии Пауэлл обругала фанатов «Манчестер Юнайтед»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр образования Британии Люси Пауэлл на партийной конференции лейбористов оскорбила болельщиков футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

    Перед обращением к болельщикам «Юнайтед» в Ливерпуле Пауэлл подчеркнула, что сама поддерживает «Манчестер Сити», передает РИА «Новости» со ссылкой на GB News.

    Она сравнила «всех болельщиков» МЮ с фекалиями. «И вы сами это знаете», – заявила министр.

    Поводом для перепалки стало дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити», которое вызвало насмешки со стороны фанатов конкурирующего клуба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Лиза Нэнди допустила исключение «Манчестер Сити» из Английской премьер-лиги из-за финансовых нарушений.

    Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил об отсутствии в стране сильных политиков, способных справиться с трудностями.

    Новый глава британского правительства Энди Бернем сформировал состав кабинета, назначив Пауэлл министром образования.

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    1 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля

    Politico: Трамп допустил введение запрета на экспорт дизельного топлива

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт дизельного топлива из страны, несмотря на критику этой инициативы со стороны нефтяной промышленности.

    Белый дом сталкивается с растущим давлением с требованием снизить рекордные цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов. Глава государства отметил, что обсуждает этот вопрос с министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бергамом, пишет Politico.

    По словам американского лидера, запрет на экспорт мог бы помочь снизить стоимость дизеля, однако существует риск повышения цен на другие виды топлива, включая бензин. При этом Трамп выразил оптимизм по поводу возможного снижения цен в связи с увеличением поставок нефти через Ормузский пролив в последние дни.

    Присутствовавший на встрече Райт, который выступает против запрета на экспорт, сообщил о скором анонсе мер по стабилизации ситуации. Он подчеркнул, что европейские страны также намерены объявить о шагах по увеличению предложения на рынке, что должно способствовать значительному падению цен на дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минэнерго США Райт анонсировал скорое объявление по теме дизельного топлива. Во вторник Евросоюз усомнился в вероятности введения Вашингтоном запрета на экспорт дизеля. На прошлой неделе американские нефтяники выступили против ограничения поставок топлива за рубеж.

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    1 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Иран отверг причастность к инциденту на военной базе в Британии

    Глава МИД Ирана Аракчи отверг причастность Тегерана к инциденту на базе Фэрфорд

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг причастность своей страны к инциденту рядом с используемой США военной базой Фэрфорд в Британии.

    Иранские власти уверены, что освобождение предполагаемых террористов, которые якобы работают на иностранные государства, «говорит само за себя», заявил министр, передает РИА «Новости».

    Аракчи отметил, что британские власти, предполагающие причастность Ирана, идут по ложному следу.

    В конце прошлой недели рядом с базой задержали пятерых граждан Британии по подозрению в преступлениях по закону о взрывчатых веществах. На следующий день их отпустили под залог.

    База Фэрфорд – единственная в Европе, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. Оттуда авиация США летала бомбить Ирак и Югославию. В марте британские власти разрешили США использовать базу для операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран уже отвергал обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии.

    В понедельник в Британии связали задержанных у базы с Ираном.

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    1 октября 2026, 10:00 • Новости дня
    Сотни школьников задержаны на протестах во Франции

    Во Франции задержали более 600 человек на протестах школьников

    Tекст: Игорь Иножарский

    За неделю протесты учащихся во Франции охватили более 350 школ, задержаны сотни человек.

    Во Франции за неделю протесты учащихся разрослись и охватили 356 школ, пишет DW.

    В ходе беспорядков были задержаны 625 человек. Ранения получили более 80 сотрудников полиции.

    Отмечается, что школьники недовольны расписанием, нехваткой учителей и плохим состоянием лицеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции в ходе протестов старшеклассников задержали 440 человек. Во время акций пострадали более десяти человек. Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

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    1 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей

    Во Франции школьники заблокировали учебные заведения из-за нехватки учителей

    Tекст: Мария Иванова

    Старшеклассники во Франции продолжили акции протеста, перекрывая входы в учебные заведения из-за нехватки преподавателей и перегруженного расписания.

    Французские школьники продолжили протестовать против нехватки преподавателей и перегруженного расписания, блокируя учебные заведения, передает BFMTV.

    В Париже протестующие перекрыли по меньшей мере 16 старших школ. В пригородах также наблюдается напряженная обстановка, в частности, у ограждения одного из лицеев подожгли мусорный бак. Вход в школу заблокирован с 7:00 по местному времени, отмечает РИА «Новости».

    Акции протеста проходят и в других городах, включая Лион и Лилль. В департаменте Рона затронуто 27 учебных заведений. К протестам старшеклассников также присоединились студенты: по меньшей мере 15 университетов были полностью заблокированы.

    Протесты старшеклассников во Франции продолжаются уже неделю. В ряде случаев они сопровождались беспорядками, в результате которых пострадали более 200 человек, а 625 были задержаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

    Во вторник во время акций французских старшеклассников пострадали более десяти человек. Участники протестов разгромили 15 школ в парижском регионе.

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    1 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Британия ввела санкции против 23 лиц и организаций из-за России

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках антироссийских санкций Великобритания ввела ограничения против 23 лиц и организаций, включая президента Южной Осетии Марата Камболова и советника президента России Алана Гаглоева.

    Согласно уведомлению британского Минфина, под ограничения также попал ряд грузинских бизнесменов, государственных деятелей и журналистов, включая международного секретаря партии «Солидарность во имя мира» Мамуку Пипию.

    Кроме того, санкции введены в отношении председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской, передает РИА «Новости».

    Санкционный список пополнили восемь танкеров, которые, как заявляется в документе, якобы перевозят российский СПГ, а также сингапурская дочерняя компания «Новатэка» Novatek Gas and Power Asia Pte Ltd.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением Запада, и указывала на неэффективность подобных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Греция получила возможность избежать запрета на перевозку российского СПГ.

    В июне Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России.

    В мае Великобритания ввела ограничения против трех грузинских компаний за помощь Москве.

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    1 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Трамп потребовал уволить Пауэлла из совета управления ФРС

    Трамп призвал уволить Пауэлла из ФРС из-за ремонта штаб-квартиры за 2,4 млрд долларов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп потребовал отставки бывшего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла из совета управления ФРС из-за превышения бюджета на реконструкцию штаб-квартиры.

    Трамп заявил, что Пауэлл должен быть принудительно отправлен в отставку или привлечен к ответственности правительством США за коррупцию или некомпетентность, пишет Bloomberg. Американский лидер поручил генеральному прокурору Тодду Бланшу изучить отчет генерального инспектора ФРС и принять соответствующее решение.

    В отчете внутренней службы контроля ФРС не было обнаружено уголовных преступлений или административных правонарушений, связанных с проектом стоимостью 2,4 млрд долларов. Однако в документе указано на ряд управленческих ошибок, которые привели к резкому увеличению стоимости реконструкции по сравнению с первоначальной оценкой в 1,3 млрд долларов.

    Отмечается, что во время руководства Пауэлла Трамп неоднократно критиковал его из-за денежно-кредитной политики и использовал реконструкцию как предлог для давления. Пауэлл покинул пост председателя в мае, но остался членом Совета управляющих ФРС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Трамп потребовал немедленно снизить процентные ставки в США. В марте издание оценило последствия возможной смены руководителя Федеральной резервной системы. В январе американский лидер выдвинул Кевина Уорша на пост главы ФРС.

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