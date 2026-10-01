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    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

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    1 октября 2026, 14:35 • Новости дня

    Пожилая женщина и двое детей погибли при пожаре в Мичуринске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Мичуринск в Тамбовской области при возгорании в многоквартирном доме погибли 84-летняя женщина и двое малолетних мальчиков, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Пожар произошел в квартире дома на улице 7 Ноября. В результате задымления погибли 84-летняя женщина и два мальчика шести и семи лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Тамбовской области взяла расследование под контроль. По предварительным данным надзорного ведомства, причиной смерти стало отравление угарным газом.

    Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом двое детей погибли при пожаре в частном доме в Батайске. В апреле мать и двое детей погибли при возгорании в Новосибирской области. В феврале жертвами пожара в Хабаровском крае стали женщина и четверо детей.

    1 октября 2026, 11:14 • Новости дня
    Школьников наказали за порнографический коллаж с учительницей

    Суд взыскал компенсацию со школьников за порнографический коллаж с учительницей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Подмосковье обязал двух школьников выплатить компенсации учительнице за совмещение ее лица с фотографией обнаженной женщины и распространение этого изображения, говорится в судебных материалах.

    Суд в Московской области обязал двух учеников выплатить компенсации за оскорбительный фотомонтаж, передает РИА «Новости».

    В судебных материалах указано, что один из школьников сфотографировал педагога во время урока. Позже это изображение использовали для создания непристойного коллажа в Photoshop, совместив лицо женщины с порнографическим кадром.

    Картинка быстро разошлась среди одноклассников. Затем другой ученик сфотографировал экран телефона с этим изображением и выложил его в публичный городской Telegram-канал. Учительница обратилась в правоохранительные органы, которые начали проверку по факту публикации порнографических материалов.

    Пострадавшая также подала иски о компенсации морального вреда. Она отметила, что действия подростков вызвали у нее стресс, чувство унижения и значительные нравственные страдания. Суд встал на сторону педагога и взыскал с виновных 20 тыс. и 15 тыс. рублей. Если у школьников нет собственных средств, выплачивать компенсацию придется их родителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил об ответственности за публикацию оскорбительных материалов с педагогами.

    Группа депутатов предложила штрафовать граждан за рассылку интимных фотографий без согласия.

    Следователи в Новосибирской области начали проверку из-за распространения личных снимков учительницы из Куйбышева.

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    29 сентября 2026, 16:34 • Новости дня
    Школьница ранила двоих детей на детской площадке в Новосибирске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новосибирске 12-летняя девочка напала на двоих детей во время конфликта на детской площадке, пострадавшие госпитализированы.

    Юная жительница Новосибирска нанесла телесные повреждения двум детям на игровой площадке одного из многоквартирных домов города на улице Связистов, передает ТАСС.

    «По предварительным данным, 29 сентября 2026 года 12-летняя девочка, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов города Новосибирска, причинила телесные повреждения 10-летней девочке», – сообщили агентству в региональном следственном управлении СК.

    В областном управлении МВД агентству уточнили, что пострадали дети 2015 и 2022 годов рождения. Нападавшую доставили в отделение полиции вместе с родителями для выяснения всех обстоятельств конфликта. Прокуратура региона организовала проверку работы органов системы профилактики.

    В областном Минздраве добавили, что скорая помощь доставила двоих пострадавших в больницы Новосибирска. Одному ребенку оказали помощь в приемном покое, он будет лечиться амбулаторно. Второго ребенка прооперировали, он находится в реанимации с проникающим ранением живота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября новосибирский подросток распылил перцовый баллончик в лицо ровеснице на детской площадке.

    В июне 13-летняя школьница из Свердловской области ударила ножом в спину 12-летнюю девочку.

    Весной восьмилетний ребенок ранил ножом двоих детей в поселке Винзили Тюменской области.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    29 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после нападения девочки на детей в Новосибирске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет завел уголовное дело после того, как в Новосибирске 12-летняя школьница без видимых причин напала с ножом на игравших во дворе детей, серьезно ранив десятилетнюю девочку.

    Следственный комитет начал расследование инцидента, произошедшего на детской площадке одного из многоквартирных домов Новосибирска, передает ТАСС. «Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту расследуется уголовное дело», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    По данным правоохранительных органов, действия подростка носили спонтанный характер. Собеседник агентства отметил, что нападавшая принесла оружие из дома, при этом никакого конфликта на площадке не происходило, никто не провоцировал девочку на агрессию.

    В результате происшествия серьезные ранения получила десятилетняя школьница. Кроме того, нападавшая пыталась нанести ножевые удары маленькому мальчику, находившемуся на той же игровой площадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник девочка в Новосибирске нанесла телесные повреждения двум детям на игровой площадке.

    Несколькими днями ранее следователи завели уголовное дело после жестокого избиения пенсионерки подростками в этом же городе.

    А в августе 16-летняя девушка с ножом напала на двух сестер в Уфе.

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    29 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    На Сахалине 13-летнего подростка смыло волной с пирса

    Волна смыла подростка с пирса на Сахалине во время сильного шторма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Холмске в Сахалинской области 13-летний подросток погиб после падения с пирса во время шторма, спасатели не могут извлечь его тело из воды.

    13-летнего мальчика смыло волной с пирса в сахалинском Холмске. Инцидент произошел в районе Приморского бульвара. По предварительным данным, подросток перелез через ограждение, после чего оказался в воде.

    «В 19:40 (11:40 мск) 29 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждения и его смыло волной с пирса», – сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

    Тело ребенка нашли в 20 метрах от берега. На место прибыли спасатели и медики, однако из-за сильного волнения моря достать погибшего пока не удается. В поисковой операции участвуют 23 человека и девять единиц техники. Следователи начали проверку по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Приморском крае сильное течение унесло в море спасителя тонущего ребенка.

    В середине августа следователи нашли в сахалинской реке Алат тело 10-летнего мальчика. В начале того же месяца в Нижегородской области во время катания на сапборде погиб 16-летний подросток.

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    29 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Для детских садов разработали единые воспитательные программы

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о создании единых федеральных программ воспитания и обучения для российских детских садов.

    «Мы уже разработали единые федеральные рабочие программы воспитания, обучения и развития и создали системность в работе», – заявил он РИА «Новости».

    Кравцов заверил, что нововведения позволят выстроить системную работу с детьми на федеральном уровне.

    Министр уточнил, что для воспитателей подготовлены унифицированные методические комплекты, учитывающие специфику каждой возрастной группы дошкольников.

    Ранее Кравцов сообщал об обновлении стандартов работы детских садов, указывая на то, что фокус сместится с механического заучивания букв и цифр на знакомство детей с отечественной культурой, литературой, традициями и базовыми нравственными ценностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов заявил, что для детсадов соберут «золотой стандарт» мультфильмов и книг, он также призывал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.Министерство просвещения

    запланировало обновить федеральную программу дошкольного образования ради укрепления связи с семьями.

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    29 сентября 2026, 20:21 • Новости дня
    В ДТП со школьным автобусом в Башкирии погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Башкирии при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса погибли два человека, дети не пострадали.

    ДТП произошло на 14-м км автодороги Уфа – Чишмы, где столкнулись ВАЗ-2112 и школьный автобус ПАЗ, сообщает прокуратура республики.

    В салоне автобуса находились 22 ученика и сопровождающий. Дети не пострадали, но водитель и 17-летний пассажир легковушки скончались от полученных травм, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе в ДТП в Башкирии погибли два человека.

    В середине месяца водитель неисправного грузовика получил срок за ДТП с тремя погибшими в Уфе.

    В первой половине месяца в ДТП со скорой в республике пострадали пять человек.

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    30 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    СК предложил запретить детям младше 16 лет ездить на электросамокатах

    Tекст: Ольга Иванова

    Старший инспектор Дмитрий Асташкин выступил с инициативой полностью запретить управление средствами индивидуальной мобильности для подростков и убрать их с тротуаров.

    Российские правоохранительные органы планируют внести изменения в Правила дорожного движения. Новые поправки должны закрепить возрастной ценз на использование самокатов, а также пересмотреть порядок передвижения на подобных устройствах, передает ТАСС

    Соответствующее предложение озвучили на специальном совещании в Совете Федерации. Для реализации ограничений потребуется скорректировать базовые определения понятий водителя и механического транспортного средства. Инициатива также подразумевает полный запрет на езду в пешеходных зонах.

    На данный момент инициатива носит рекомендательный характер. Действующие правила разрешают детям управлять самокатами при соблюдении определенных условий и допускают их движение по пешеходным дорожкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России подготовило пакет предложений по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах.

    Правоохранительные органы Москвы инициировали сокращение парка арендных электросамокатов из-за роста числа аварий с участием несовершеннолетних.

    Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили ввести запрет на использование таких устройств лицами младше 16 лет.

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    29 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    Подростка задержали за подготовку теракта в школе во Франции

    Figaro: Во Франции подростка задержали за подготовку теракта в школе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу, который подозревается в планировании террористического акта в местной старшей школе.

    Юношу арестовали в коммуне Сен-Луи после того, как он начал угрожать совершением нападения на учебное заведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Подростка задержали за письменные угрозы совершить тяжкое преступление, оправдание терроризма и преступный сговор с целью подготовки теракта.

    Местная прокуратура пока не раскрыла содержание сообщений подозреваемого. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения мотивов задержанного и поиска возможных улик, указывающих на реальную подготовку к нападению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе польские правоохранители задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети.

    В этом месяце во Франции по подозрению в планировании теракта арестовали сотрудника полиции.

    Летом организаторы футбольного матча между сборными Франции и Испании решили начать игру с минуты молчания в память о жертвах теракта в Ницце.

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    29 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет

    Ребенок принес в детсад в Мичигане заряженный пистолет

    Tекст: Мария Иванова

    Малолетний ребенок в американском штате Мичиган принес в детский сад заряженный пистолет и достал его из рюкзака, сообщается, один из родителей задержан.

    Инцидент произошел в понедельник на юго-востоке штата. Воспитатель вовремя заметила находку, что помогло предотвратить возможный несчастный случай. В результате инцидента никто не пострадал, передает Associated Press со ссылкой на полицию.

    Принесенный пистолет не был служебным. В связи с инцидентом правоохранители задержали одного из родителей ребенка, который является сотрудником полиции. В полиции отметили, что не считают инцидент злонамеренным, однако подчеркнули, что сотрудникам необходимо следить за тем, чтобы их оружие не попадало в чужие руки.

    Охрана детского сада будет усилена, а рюкзаки детей будут досматривать.

    Напомним, весной Верховный суд оправдал ударившую бывшего мужа в детсаду россиянку.

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    28 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря в КНДР

    ЕС ввел санкции против северокорейского детского лагеря «Сондовон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР за приписываемое участие в перемещении украинских детей.

    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР за якобы участие «в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей», передает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

    Лагерь вошел в список 17 организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики. В понедельник ЕС ввел санкции против Минниханова.

    В середине месяца МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

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    28 сентября 2026, 16:26 • Новости дня
    После атаки дронов в Воронежской области в реанимацию попали двое детей

    Минздрав: Двое детей попали в реанимацию из-за атаки БПЛА в Воронежской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое детей, которые пострадали во время атаки беспилотников на Воронежскую область, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав.

    Пострадавшие мальчик 2022 года рождения и девочка 2019 года рождения прооперированы, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Еще один ребенок 2015 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении.

    Взрослый пострадавший также получает лечение в профильном отделении в состоянии средней тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что при атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина.

    На прошлой неделе при атаке дронов в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей.

    В июле мужчина пострадал в результате удара БПЛА по Белгороду.

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    30 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Заставившую ребенка лаять перед ГАИ россиянку оштрафовали

    Жительницу Дагестана оштрафовали за просьбу к дочери погавкать перед ГАИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительницу Дагестана оштрафовали за то, что она заставила ребенка притвориться собакой и лаять перед инспекторами ГАИ, чтобы избежать наказания за нарушение правил.

    Женщина-водитель из Дагестана оштрафована на 5000 рублей за нарушение правил перевозки детей, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором жительница республики перевозит ребенка на переднем сиденье автомобиля. Женщина попросила дочь спрятаться от инспекторов и предложила ей погавкать. После остановки машины она заявила полицейскому: «Это не ребенок, это собачка», после чего девочка начала лаять.

    Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем Changan находилась 29-летняя жительница Левашинского района. Нарушительницу доставили в отдел полиции для разбирательства. Автомобильные номера внесены в базу ГИБДД, а владелице выписаны административные штрафы за выявленные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в России выросли штрафы за нарушение правил перевозки детей до 5 тыс. рублей.

    Летом в Дагестане легковой автомобиль с двумя маленькими девочками упал с десятиметрового обрыва.

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    28 сентября 2026, 21:13 • Новости дня
    Московские школьники завоевали четыре медали на экологической олимпиаде

    Собянин: Московские школьники завоевали четыре медали на экологической олимпиаде

    Tекст: Денис Тельманов

    Учащиеся из Москвы завоевали четыре медали на международной олимпиаде по экологии в центре «Сириус», включая золото и серебро, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Московские школьники получили награды на международной экологической олимпиаде. Состязание проходило в «Сириусе». Россию представляли пять участников, четверо из них – москвичи», – написал Собянин в своем канале на платформе Max.

    Золотую медаль завоевала ученица 11-го класса лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова Таисия Третьякова. Серебро досталось ученице 11-го класса школы №1518 Анне Глазковой.

    Бронзовые награды получили ученица 11-го класса лицея НИУ ВШЭ Элима Афзалшоева и ученица 10-го класса школы ЦПМ Зиля Галиева.

    В общей сложности сборная России завоевала одно золото, два серебра и две бронзы, а также третий год подряд стала лидером в командном зачете.

    Мэр также напомнил, что в прошлом учебном году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по экологии 14 представителей Москвы стали победителями, а еще 73 – призерами, что составило более 60% всех наград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году сборная России выиграла Международную олимпиаду по экологии в «Сириусе».

    В мае текущего года отечественные школьники завоевали 12 наград на Открытой международной биологической олимпиаде.

    В июле президент Владимир Путин поздравил национальную команду с победой на химическом состязании.

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    1 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Минтруд: Размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс. рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2027 году максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей.

    По словам Котякова, в 2027 году максимальная выплата работающим гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, составит более 95,5 тыс. рублей в месяц. В 2026 году этот показатель достигал лишь 83 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Кроме того, в России увеличится единовременная выплата при рождении ребенка. По словам министра, этот показатель возрастет до 30,4 тыс. рублей.

    В среду эксперт Александр Балынин заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия в 2027 году.


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    1 октября 2026, 07:32 • Новости дня
    Следователи начали проверку после падения шкафа на детей в Томске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи проверяют информацию, что в детском саду в Томске на детей упал шкаф и несколько воспитанников получили травмы. Проверка идет по статье о халатности, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

    Правоохранительные органы обратили внимание на инцидент после мониторинга социальных сетей, передает ТАСС. В интернете появилась публикация о пострадавших из-за падения мебели малышах.

    «В Томске следователи регионального следственного управления СК России проводят проверку по факту травмирования детей в детском саду», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Специалисты изучают обстоятельства случившегося по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности. Сейчас устанавливаются все детали происшествия в дошкольном учреждении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей сальмонеллезом в дошкольном учреждении Калининграда. Сотрудники СК завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детского сада в Сочи. Правоохранители начали расследование по статье о халатности после физического воздействия на малышей в Барнауле.

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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