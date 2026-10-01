Пожилая женщина и двое детей погибли при пожаре в Мичуринске

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пожар произошел в квартире дома на улице 7 Ноября. В результате задымления погибли 84-летняя женщина и два мальчика шести и семи лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Тамбовской области взяла расследование под контроль. По предварительным данным надзорного ведомства, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом двое детей погибли при пожаре в частном доме в Батайске. В апреле мать и двое детей погибли при возгорании в Новосибирской области. В феврале жертвами пожара в Хабаровском крае стали женщина и четверо детей.