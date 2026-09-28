ЕС ввел санкции против главы Татарстана Минниханова

ЕС ввел санкции против Минниханова за эвакуацию детей с Украины

Tекст: Вера Басилая

Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией», передает ТАСС.

В заявлении Совета ЕС отмечается, что ограничения введены «в виде заморозки активов и запрета въезда». Санкции затронули 10 физических лиц и 17 организаций.

В санкционный список, в частности, попали детские и молодежные спортивные лагеря России и КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Евросоюз ввел санкции против детского центра «Орленок» из-за размещения эвакуированных украинских детей.

Месяцем позже европейские инстанции утвердили ограничительные меры в отношении бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.