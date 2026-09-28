Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
ЕС ввел санкции против главы Татарстана Минниханова
ЕС ввел санкции против Минниханова за эвакуацию детей с Украины
Европейский союз включил главу Татарстана Рустама Минниханова в санкционные списки из-за эвакуации детей из зоны конфликта на Украине.
Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией», передает ТАСС.
В заявлении Совета ЕС отмечается, что ограничения введены «в виде заморозки активов и запрета въезда». Санкции затронули 10 физических лиц и 17 организаций.
В санкционный список, в частности, попали детские и молодежные спортивные лагеря России и КНДР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Евросоюз ввел санкции против детского центра «Орленок» из-за размещения эвакуированных украинских детей.
Месяцем позже европейские инстанции утвердили ограничительные меры в отношении бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.