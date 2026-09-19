Фицо исключил отправку войск против России

Tекст: Мария Иванова

Братислава не отправит военных воевать с Россией или какой-либо другой страной под выдуманным предлогом, сообщил словацкий премьер Роберт Фицо.

«При моем правительстве никто под выдуманным предлогом не пошлет словацких военных за пределы Словакии воевать против России или другой страны», – сказал политик в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Политик также отметил, что статья 5 устава НАТО о коллективной обороне дает широкие возможности для помощи подвергшимся нападению государствам, передает РИА «Новости».

При этом он призвал прекратить разговоры о фальшивой солидарности, подчеркнув неспособность Европейского союза договориться даже по вопросу цен на электроэнергию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался вступать в поддерживающую украинский конфликт «коалицию желающих».

Братислава официально уведомила руководство НАТО о прекращении финансовой поддержки военных действий Киева.

Глава словацкого правительства исключил участие страны в новом финансовом пакете альянса на 70 млрд евро.