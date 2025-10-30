WP: Выдвиженец Трампа Макферран снял свою кандидатуру из-за «связей с Россией»

Tекст: Алексей Дегтярев

Кандидатуру Макферрана президент США Дональд Трамп выдвигал на должность первого вице-президента Экспортно-импортного банка США, претендент якобы сам отозвал свою заявку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Решение было принято после того, как в СМИ распространилась информация о его семейных связях с российским бизнесменом.

Макферран должен был выступить на слушаниях в Сенате и отвечать на вопросы о его утверждении, однако представитель Белого дома заявил, что кандидат снял свою кандидатуру после запросов о связях с Россией.

По оценке экспертов по этике, наличие у Макферрана родственников в России может привести к конфликту интересов в ведомстве, который управляет финансированием экспорта и имеет доступ к коммерческой тайне американских компаний.

Макферран, по данным издания, состоит в браке с Еленой Шатировой – дочерью экс-сенатора Совета Федерации Сергея Шатирова. Кроме того, брат его супруги Александр Шатиров занимает пост руководителя одного из инвестиционных фондов «Росконгресса».

