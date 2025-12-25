  • Новость часаМосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    25 декабря 2025, 16:50 • Общество

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Александр Тимохин

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота?

    Неатомные подводные лодки проекта 677 «Лада» были задуманы еще во времена СССР для замены знаменитых дизель-электрических подлодок проекта 877 «Палтус» (они же «Варшавянки», проект 636.3). Головная подлодка проекта Б-585 «Санкт-Петербург» была заложена в 1997-м, однако затем проект 677 серьезно забуксовал.

    Дело в том, что лодки замышлялись ультрасовременными, с новейшим гидроакустическим комплексом, торпедными аппаратами, повышенной скрытностью, меньшими, чем у проекта 877, размерами. Но главной особенностью проекта 677 должна была стать воздухо-независимая энергетическая установка (ВНЭУ). Она позволяла бы заряжать батареи, находясь в подводном положении без использования устройств работы дизеля под водой (РДП).

    Последнее действительно важно. Дизель-электрическая подлодка может находиться под водой несколько суток, не заряжая батареи и сохраняя ход, но только если движется малым ходом. При рывке на скорости (например, чтобы оторваться от противолодочных сил) лодка расходует запас энергии в батарее за считанные часы. Это серьезно ограничивает ее оперативно-тактические возможности.

    И вот ВНЭУ у нового проекта и не получилась. А без этого флот отказывался от получения новых подлодок. В 2012 году адмирал Владимир Высоцкий, тогда главком ВМФ, заявлял, что лодка «с энергетикой Второй мировой войны» флоту не нужна.

    Несмотря на это, строительство проекта «Лада» продолжилось, но с проблемами. Мешали недоведенность некоторых комплексов, которые должны были ставиться на корабль, отсутствие должной отработки этих комплексов на стендах до установки на подлодку – в результате чего «Санкт-Петербург» сам стал испытательным стендом.

    Серийную лодку Б-586 «Кронштадт» пришлось перезакладывать и строить заново, а новую – «Великие Луки» строить уже по измененному проекту. И «Кронштадт», и «Великие Луки» долго и с большими усилиями доводились. «Кронштадт» приняли в боевой состав через шесть лет после спуска на воду. «Великие Луки» ждали вступления в строй три года после спуска на воду.

    Но главное в том, что серия, несмотря ни на что, продолжается – в 2022 году были заложены еще две подлодки: «Вологда» и «Ярославль». Еще две обещают заложить в будущем. Возможно, это одна из самых важных военно-морских программ России.

    «Великие Луки» – судя по всему, первая лодка, облик которой с момента постройки соответствует требуемым от «Лады» тактико-техническим характеристикам (ТТХ). Сочетание ТТХ и той массы современных и перспективных подсистем на борту подлодки и делает этот проект столь важным.

    Хотя подлодки «Лада» так и не получили воздухонезависимых энергетических установок, их превосходство над старыми подлодками проекта 636.3 «Варшавянка» огромно. Например, боевая информационно-управляющая система «Литий» позволяет лодке взаимодействовать со спутниковой группировкой, работающей в интересах ВМФ.

    Гидроакустический комплекс «Лира» дает отличные шансы обнаружить даже самую современную подлодку противника до того, как она сама обнаружит нашу. Гибкая буксируемая протяженная антенна (ГПБА) мало того, что расширяет зону, в которой лодка может обнаруживать под водой цели, так еще и ликвидирует «слепую зону» в кормовом секторе – главный недостаток гидроакустических комплексов без ГПБА.

    Все это крайне важно для противодействия мощной противолодочной обороне противника и его лодкам-охотникам. В современном мире мощь противолодочной обороны развитых стран и альянсов делает маловероятными успешные самостоятельные крейсерские операции крупных атомных подлодок, проводимых на большом удалении от наших баз. Носители баллистических ракет – российские ракетные подводные крейсера стратегического назначения могут успеть выполнить переход в защищенные районы боевых действий или под полярный лед, но многоцелевые «Северодвинск» или «Казань» столкнутся со значительными сложностями при проведении скрытных операций вблизи берегов противника.

    С другой стороны, у флота есть и другие задачи. Например, подводные лодки ВМФ РФ вполне способны обеспечить перекрытие узкостей вблизи наших берегов от подлодок противника, выполнить другие задачи в ближней морской зоне. Но

    это должны быть очень скрытные, небольшие и хорошо вооруженные корабли. «Лады» – как раз такие.

    Их минус – все еще отсутствие ВНЭУ, но в будущем этот недостаток можно отчасти компенсировать новыми современными батареями, отчасти – использованием там, где надводные силы противника до них так просто не дотянутся.

    У «Ясеня-М» в силу ряда конструктивных особенностей есть сложности с возможностью скрытно выйти на дистанцию торпедной атаки против «Сивулфа» или «Вирджинии». Однако подводные лодки проекта «Лада», находясь в узкости, которую нельзя обойти, вполне могут, встретив форсирующую эту узкость подлодку противника, внезапно атаковать ее. Результат атаки будет во многом зависеть от торпед, но это решаемый вопрос. А значит, шансы на победу в таком противостоянии у «Лады» действительно велики.

    В любом случае уже очевидно, что наработки по системе управления, гидроакустике и другим системам лодок проекта 677 способны лечь в основу систем российских многоцелевых атомных подлодок нового поколения. Именно поэтому продолжение строительства лодок проекта «Лада» так важно для российского ВМФ. Флоту необходим актуальный опыт эксплуатации этих новейших корабельных систем на лодке с окончательным обликом – такой, как «Великие Луки». И тогда на основе этого опыта Россия будет способна создать еще более совершенные корабли.

    Перейти в раздел

