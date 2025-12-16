В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.0 комментариев
Минобороны и ОСК заключили контракт на строительство подлодок «Лада»
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».
Генеральный директор корпорации Андрей Пучков сообщил об этом в ходе церемонии подъема Государственного флага на ДЭПЛ «Великие Луки» на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, передает ТАСС.
«В этом году верфи ОСК показали хороший результат. Сейчас мы передаем ВМФ уже третью подводную лодку. Еще две были выведены из эллинга. Все это стало результатом эффективного сотрудничества, которое сложилось между проектантами, корабелами и Военно-морским флотом РФ. Такая тесная работа позволила нам перейти к серийному строительству подлодок проекта «Лада». Соответствующий контракт уже подписан с министерством обороны. Их строительство будет продолжено здесь, на «Адмиралтейских верфях», – заявил Пучков.
Две подводные лодки проекта 677 «Лада» планируется заложить в начале 2026 года, сообщил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Он уточнил, что уже заключены контракты в рамках гособоронзаказа, еще две субмарины будут заложены в ближайшем будущем на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге.
Субмарины проекта «Лада» обладают низким уровнем шумности, могут погружаться на глубину до 300 метров и совершать переходы со скоростью до 21 узла. Длина лодок – 66,8 метра, ширина – 7,1 метра, экипаж составляет 35 человек, автономность достигает 45 суток. Они оснащены современными системами акустической защиты и гидроакустическим комплексом.
Вооружение включает ракетно-торпедные комплексы, что позволяет наносить удары как по морским, так и по береговым целям. «Лады» считаются самыми современными неатомными подводными лодками России по техническим параметрам и боевой эффективности. Подлодки предназначены для уничтожения вражеских кораблей, территориальных объектов, а также могут использоваться для высадки разведгрупп и постановки минных заграждений.
Ранее ОСК показала унифицированную платформу строительства судов типа «река-море».