ФАС запросила у торговых сетей пояснения о росте цен на продукты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась за разъяснениями к крупнейшим торговым сетям из-за выявленных высоких наценок на отдельные продовольственные товары в 2025 году.
ФАС направила запросы в десять крупнейших федеральных торговых сетей, чтобы получить пояснения о причинах существенного увеличения наценок на ряд продуктов. Анализ провели на основе сопоставления закупочных и розничных цен за январь – август 2025 года, следует из сообщения на сайте ФАС.
По итогам анализа служба выявила случаи установления высоких средневзвешенных наценок на отдельные продукты питания в ряде сетей.
Полученную от сетей информацию ФАС намерена проверить на предмет соблюдения закона о защите конкуренции. При выявлении нарушений будут применяться соответствующие антимонопольные меры.
ФАС предложила торговым сетям принять добровольные обязательства по снижению и последующему ограничению торговых наценок на товары первой необходимости. Особое внимание ведомство уделило необходимости ответственного ценообразования по социально значимым продуктам, особенно в отношении позиций с высокими наценками.
В числе сетей, получивших запрос, компании группы «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука вкуса».
Ранее эксперты посчитали, что стоимость приготовления салата «Оливье» на Новый год составит 363 рубля при покупке продуктов в крупных торговых сетях.
Федеральная антимонопольная служба анализирует причины резкого удорожания рыбы, уделяя особое внимание наценкам посредников в цепочке поставок.
В Минсельхозе заявили, что рост цен на основные продукты питания в России за последние десять лет не превышал общий уровень инфляции.